彰化人痛失靈魂美食！ 35年排隊名店「謝家爌肉飯」突吹熄燈號 店家感性告別：到了終點站

彰化人痛失靈魂美食！ 位於彰化市永樂街商圈的排隊名店「謝家爌肉飯」，在地深耕飄香長達35年，卻傳出令人遺憾的消息。隨著靈魂掌廚人的突然離世，店家經過深思熟慮後，正式宣佈即日起永久歇業！

「謝家爌肉飯」起家於四維路櫻花黃昏市場對面，憑著軟嫩爌肉與獨門醬香紅遍在地，兩年前搬遷至永樂街後人氣不減。不料，負責廚房掌杓的老闆於月初驟逝，店家近期曾暫停營業處理後事。

圖／翻攝謝家爌肉飯臉書

但考量子女已有穩定事業無意接班，加上餐飲業人手難招等因素，闆娘日前於臉書粉專公告，寫下最後告別「感謝大家多年來的支持與愛護。我們思考了很久，終於決定卸下腳步，這一次，真的到了終點站，即日起，謝家爌肉飯永久歇業。」並向所有支持者致上謝意。

該文也引來許多老顧客不捨而留言：「闆娘~請保重身體 期待早日回歸」、「謝謝闆娘你們好吃的食物，要保重喔」、「謝謝你們陪伴了我好一陣子」、「彰化好滋味又少了一家」、「相信闆娘有不得已的苦衷」、「希望能夠再度享受這美好的控肉飯，永遠支持妳隨時復出」。

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