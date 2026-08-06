暑假到台中入住特色文創旅宿 深度漫遊舊城

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅宿已不只是旅行中的停留空間，更成為認識城市文化的重要起點！暑假推薦到台中輕旅行，入住中區特色文創旅宿、感受文創設計美學魅力，並漫步百年街區、品嚐在地美食，展開一場融合歷史、人文與生活風格的舊城漫遊之旅。

▲宮原眼科。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

中區是台中城市發展的起點，擁有豐富的歷史文化資源與街區風貌，從國定古蹟「臺中車站」、「第二市場」、「中央書局」、「臺中州廳」，到「宮原眼科」等特色景點，皆見證台中城市發展軌跡。

推薦搭乘「台灣好行」11路「台中時尚城中城線」，路線串聯了臺中車站、宮原眼科、第二市場、柳川水岸及草悟道等市區熱門景點，免開車就可以輕鬆展開舊城漫遊，發掘台中舊城的魅力。白天探索舊城街區故事，夜晚漫步綠川、柳川水岸，體驗不同時段的舊城風情，讓旅行不再只是走訪景點，而是深入感受城市生活。

▲莿桐花文創微旅。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

▲藍天飯店。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

▲OKU HOTEL TAICHUNG。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

▲旅巷自在輕旅。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）指出，中區匯聚多家兼具特色與設計感的文創旅宿，不僅提供舒適的住宿體驗，更能感受歷史與創新交融的迷人魅力。例如「藍天飯店」重現1969年摩登年代，融合工業風與復古美學；「莿桐花文創微旅」利用特色窗花光影，營造獨特美感；「OKU HOTEL TAICHUNG」則以挑高三層樓酒塔為大廳視覺核心；「旅巷自在輕旅」不僅獲得綠色旅行標章(GTS)，同時也是低碳旅館。

觀旅局提醒，出遊前可先至「交通部觀光署台灣旅宿網」查詢台中各地合法旅宿業者再行訂房，也可於投宿旅館或民宿前，查看業者是否有懸掛旅館業或民宿登記證及專用標識，選擇入住合法旅宿，避免入住高風險的非法旅館或日租套房，才能住的安心、玩得開心。

此外，台中暑期活動接連不斷，有「台中電影 Fun-In 季」、「台中清水走走藝術季」、08/22-08/24的「台中石岡熱氣球嘉年華」、08/29的「台中自行車嘉年華」等活動，打造暑期旅遊品牌，展現台中兼具山林消暑、海岸探索、藝文體驗及城市休閒的獨特魅力。

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