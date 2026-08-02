媽祖飛上台中山城天空！ 「2026石岡熱氣球嘉年華」8/22登場 加碼追拍限定場景

▲圖片來源：台中市政府

萬眾期盼！2026台中石岡熱氣球嘉年華將於8月22日至24日在土牛運動公園登場。今年最大亮點，是來自台東天后宮、全球唯一的媽祖造型熱氣球首度前進台中，讓傳統信仰化身為色彩鮮明的巨大球體，迎著晨光與山風緩緩升空。當熟悉的媽祖形象遇上熱氣球藝術，眼前不只是吸睛的拍照畫面，也形成一種只有台灣才看得到的人文風景。從地面仰望媽祖升上山城天際，石岡的群山、田野與天空都成為天然背景，也讓今年活動多了一個值得攝影愛好者專程追拍的限定場景。





▲圖片來源：台中市政府





一天兩場繫留升空，500元就能體驗離地飛行

活動連續三天共安排6場熱氣球繫留升空體驗，每天上午5時至7時30分、下午4時至6時30分各舉辦一場。現場共有4顆大型熱氣球提供搭乘，每場開始前30分鐘開放排隊購票，票價每人500元，每場限量150張。每趟體驗約4至6分鐘，一次可承載3至4人；兒童身高達110公分以上，即可由家長陪同搭乘。繫留體驗並非自由飛行，而是利用繩索將熱氣球固定於地面，在限定範圍內定點升降，讓參加者感受緩緩離開地面的視野變化。過往石岡熱氣球活動也採取相同票價、時間及搭乘規範。熱氣球非常容易受到風速、雨勢與能見度影響，即使完成排隊或購票，也可能因安全考量暫停、縮短或取消升空。想搭乘的旅客建議提早抵達，並於出發前確認主辦單位最新公告。





▲圖片來源：台中市政府





玖壹壹、蕭煌奇接力登場，山城一路唱到夜晚

熱氣球之外，今年音樂演出陣容也相當豐富，邀請人氣天團玖壹壹、金曲歌王蕭煌奇，以及琳誼Ring、楊淨宇、吳雨璇、SONNiE桑尼、核果人NUTS與中信兄弟啦啦隊等歌手及團體輪番演出。8月22日還將安排隱藏版神秘嘉賓驚喜現身，相關身分預計於活動前陸續公開。對親子家庭而言，現場另有YOYO家族雲朵姐姐、南瓜哥哥及小丑魔術秀，從兒童節目到流行音樂都照顧到不同年齡層的觀眾。白天看熱氣球、逛美食與文創市集，傍晚接著欣賞舞台演出，夜晚再等待煙火升空，一次就能感受石岡從晨光到夜色的不同氛圍。





▲圖片來源：台中市政府





幸福、好食、音樂與親子，四大主題玩遍石岡

今年活動以「石岡起飛・幸福山城」為主題，串聯熱氣球、在地農特產、美食餐車、文創市集、藝文展演及親子互動，讓嘉年華不再只是短暫看球，而是能停留一整天的山城旅程。早上看完熱氣球後，可以順遊石岡周邊景點，沿著東豐自行車綠廊騎車，走訪石岡老街與舊車站周邊，再回到土牛運動公園參加午後活動。石岡老街鄰近台3線與東豐自行車道，過去也曾因舊山線鐵路與石岡車站而發展，是認識地方歷史的順遊選擇。若想完整欣賞傍晚熱氣球、音樂表演及夜間煙火，建議避免把行程排得太緊，並事先準備防曬用品、飲水、野餐墊與薄外套。清晨及入夜後的山城氣溫與白天可能有所差異，親子同行也要留意孩童保暖與休息。





▲圖片來源：台中市政府





搭接駁車進場，避開活動周邊車潮

活動期間將實施交通疏導並提供接駁服務，土牛運動公園周邊停車空間有限，加上熱氣球晨間場次很早開始，預計熱門時段容易出現大量人車。計畫前往的旅客，建議優先利用大眾運輸與活動接駁車，並在出發前確認最新停車場、接駁站點與班次資訊。若是為了搭乘熱氣球，還須將步行、接駁及現場排隊時間一併納入規劃，避免抵達時已錯過售票時間。從媽祖造型球首度飛抵台中，到人氣歌手、親子節目、美食市集與夜間煙火，今年石岡再次把整座山城變成夏日舞台。無論想搭上熱氣球看見不同高度的風景，還是只想坐在草地上仰望巨大球體升空，都能在這三天裡，找到屬於自己的山城記憶。





▲圖片來源：台中市政府





【2026台中石岡熱氣球嘉年華】

活動日期：2026/8/22－2026/8/24

活動地點：台中市石岡區土牛運動公園

活動場次：每日上午05:00－07:30；下午16:00－18:30

購票方式：每場開始前30分鐘開放現場排隊

體驗票價：每人500元（每場名額限量150張）

體驗時間：每趟約4－6分鐘（兒童身高110公分以上，由家長陪同即可搭乘）





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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