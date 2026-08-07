父親節禮物推薦！別只送蛋糕，3 間台中整復推拿評比，送爸爸最有感的放鬆體驗

父親節就快到了，還在煩惱要送爸爸什麼嗎？比起蛋糕、3C 或保健品，不如送爸爸一份真正能放鬆身體的禮物，長期久坐、搬重物、開車或工作勞累，常常讓肩頸、腰背累積不少痠痛，這時來一趟專業整復推拿，不僅能舒緩身體不適，也能讓爸爸好好放鬆一下！💆‍♂️

這次七分之二的探索精選出 3 間台北工作室，帶大家看看不同整復手法的特色，幫你挑選最適合送給爸爸，或自己一起體驗的父親節放鬆行程✨

1. 展毅傳統整復推拿

📍地址：台中市西屯區寧夏西四街8號

⏰營業時間：週二、五 14:00-21:00；週三、四09:30-20:30；週六 09:30-19:00；週日、一公休

展毅傳統整復推拿。圖／展毅傳統整復推拿提供

展毅傳統整復推拿位於台中西屯區，由具備國家技術士傳統整復推拿證照的師傅提供服務，除了常見的肩頸痠痛、腰背不適、運動傷害，也提供骨盆調整、體態雕塑及產後骨盆調理等療程，對於長期久坐辦公、開車、搬重物，或經常感到肩頸僵硬、腰痠背痛的爸爸來說，也是相當適合的身體保養選擇！

療程進行前，師傅會先透過姿勢評估找出脊椎側彎、骨盆不對稱及聳肩等問題，再依照身體狀況客製化調整，對於想要對於某些部位針對性調整的客人來說，非常值得一試；整復過程結合深層按壓、震動手法與呼吸引導，在幾乎沒有疼痛感的情況下完成關節調整，搭配師父對於日常站姿、習慣的整復調整與教學，讓身體逐步回到平衡狀態。

療程結束後，不僅肩頸與背部緊繃感明顯改善，師傅也會耳提面命提醒維持良好姿勢與生活習慣，才能讓整復效果更持久，是個療程＋日常習慣調整的全面型改善調整。

2. 鄭骨館體雕中心

📍地址：台中市西屯區工業區一路58巷11弄83號

⏰營業時間：14:00-17:00、20:00-22:00；週日、週四公休

鄭骨館體雕中心。圖／鄭骨館體雕中心提供

鄭骨館體雕中心位於台中工業區一路，鄰近東海大學，除了提供整脊整復服務外，更結合運動按摩、專業一對一身體結構訓練及巴西戰舞卡波耶拉課程，希望透過「調整、訓練、維持」三個階段，幫助不只停留在整復無的短暫舒緩，而是追求長效維持良好的身體機能。

整脊師鄭博陽擁有國際整復師認證，同時具備健身教練及健美選手背景，能從人體結構、肌力平衡與動作模式等面向，規劃更適合個人的調整方式，療程開始時，師傅都會先仔細評估身體狀況，再運用獨家整脊手法與獨家研發的整脊床，循序漸進引導脊椎回到理想位置，全程幾乎沒有疼痛感，也少了常見的大力扳動與喀喀聲，讓第一次接觸整復的人也能安心體驗！

療程結束後，師傅更會主動分享正確站姿、脊椎自我檢測及日常保養觀念，幫助爸爸在工作、運動或日常生活中維持良好體態，降低反覆痠痛的機會！

3. 德威傳統整復推拿

📍地址：台中市西區大隆路18號1樓

⏰營業時間：10:00-22:00

德威傳統整復推拿。圖／德威傳統整復推拿提供

德威傳統整復推拿位於台中精明一街商圈，主打以傳統整復推拿結合深層筋膜放鬆，透過揉肌紓筋及激痛點按壓，找出造成痠痛的根本原因，不只處理你的淺層不適，更深入你的筋膜、肌肉酸痛問題。

對於平時工作勞累、經常久站久坐，或因運動、爬山、高爾夫等活動累積肌肉緊繃的爸爸來說，是相當適合的日常保養選擇！療程進行時，師傅會先針對身體狀況仔細評估，再依照需求規劃整復體驗，運用手肘與徒手技巧逐步放鬆筋膜，過程中也會隨時確認力道，讓第一次體驗的人也能安心接受調整。

療程結束後，七編不僅腰臀緊繃感明顯舒緩，原本下蹲時容易出現的不適也獲得改善，最後還得到師傅提供的痠痛貼布及居家保養建議，幫助放鬆效果延續到日常生活中！

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