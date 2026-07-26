媽祖熱氣球台中首飛！ 石岡熱氣球嘉年華 8/22限時3日升空體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球唯一「媽祖造型熱氣球」首度飛抵台中！2026「臺中石岡熱氣球嘉年華」將於08/22-08/24在「土牛運動公園」盛大登場。

臺中市政府民政局長吳世瑋表示，今年活動除規劃6場熱氣球繫留升空體驗外，更特別邀請來自台東天后宮的「媽祖造型熱氣球」展演，現場並結合音樂演出、美食市集、璀璨煙火及親子互動，玖壹壹、蕭煌奇等人氣卡司也將輪番開唱，歡迎全國民眾到石岡追熱氣球、賞煙火、聽音樂，感受山城最迷人的夏日盛典。

吳局長指出，「石岡熱氣球嘉年華」已成為台中山城最具代表性的夏季品牌活動之一，歷年參觀人次持續攀升，每屆登場的特色造型熱氣球，更是民眾爭相拍攝的焦點。今年最大亮點，是邀請來自台東天后宮、全球唯一的「媽祖造型熱氣球」首度到台中展演，讓傳統信仰化身繽紛巨球翱翔山城天空，融合信仰文化與熱氣球藝術，展現台灣獨有的人文魅力。期盼藉由國際交流及特色造型球展演持續創造話題，吸引全國遊客與攝影愛好者齊聚石岡，提升活動能見度，打響台中山城觀光品牌。

石岡區長徐天龍表示，今年活動以「石岡起飛．幸福山城」為主題，結合「幸福、好食、音樂、親子」四大主軸全面升級，除延續深受民眾喜愛的熱氣球升空體驗外，也串聯石岡在地農特產、美食餐車、市集文創及藝文展演，並邀請多組知名藝人及表演團隊接力演出，活動從白天延續至夜晚，遊客不僅能仰望熱氣球翱翔山城天際，還可欣賞音樂演出與璀璨煙火，在山城夜色中感受石岡融合觀光、文化與休閒的多元魅力。

▲「石岡熱氣球嘉年華」從白天延續至夜晚。 圖：台中市石岡區公所／提供

石岡區公所說明，今年晚會演出陣容堅強，邀請人氣天團玖壹壹、金曲歌王蕭煌奇，以及琳誼 Ring、楊淨宇、吳雨璇、SONNiE 桑尼、核果人 NUTS、中信兄弟啦啦隊等歌手及表演團體輪番登台；親子節目則有 YOYO 家族香蕉姐姐、南瓜哥哥及小丑魔術秀接力演出，兼顧不同年齡層觀眾喜好。此外，隱藏版神秘嘉賓也將於08/22驚喜現身，相關資訊將於活動前陸續揭曉。

石岡區公所補充，今年現場將有4顆大型熱氣球提供遊客搭乘，08/22-08/24每天規劃二場，時段分別為05:00-07:30、16:00-18:30，每場活動前30分鐘開放現場排隊購票，每張500元、限量150張，每趟搭乘約4至6分鐘，可承載3至4人，兒童身高達110公分以上即可由家長陪同搭乘。活動期間將提供接駁服務並實施交通疏導，建議多利用大眾運輸及接駁車前往。更多活動資訊，請至「石岡區公所」臉書粉絲專頁查詢。

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