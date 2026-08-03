南投埔里新開幕夢幻日式冰品！美拍系甜點「奶蓋雪花冰」瞬移日本

QQ田甜品工坊埔里南安店新開幕！

這週回埔里，突然超想吃臭豆腐，沒想到中午騎車出門覓食，天氣實在熱到快融化，我一路跟 VC 嚷嚷著：「想吃冰！想吃冰！想吃冰！」於是立刻打開 Google 搜尋附近冰店，才發現「QQ田甜品工坊」 竟然在埔里開新分店了！

其實之前就在 IG 上被台中的QQ田甜品工坊燒到，那一碗碗夢幻雪花冰真的超吸引人，只是一直沒有機會朝聖。這次剛好回埔里，又遇上炎熱天氣，當然要趁機來開箱，看看這間人氣連鎖冰品除了顏值之外，實際吃起來如何？！

QQ田甜品工坊是近年突然紅起來的連鎖甜品品牌，主打充滿日式美感的雪花冰，以京都嵐山四季景色為靈感，推出「嵐山賞櫻」、「嵐山賞楓」、「嵐山竹影」等特色冰品，繽紛又充滿濃濃的日式氛圍。

除了招牌雪花冰外，店內也有豆花、嫩仙草、黑蜜刨冰及冬季熱甜湯等多種品項，無論是夏天想消暑，還是冬天想來碗暖呼呼的甜湯，都很適合來這裡坐坐。

【QQ田甜品工坊-埔里南安店】

📞電話：049 298 6088

📍地址：545南投縣埔里鎮清新里南安路189號

⏰營業時間：中午12:00-晚上21:00

🆑公休日：週一

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QQ田甜品工坊︱用餐環境

店面採用簡約清新的日式風格設計，以大量木質元素搭配亮藍色的品牌主色與白色牆面，整體空間乾淨明亮，營造出舒適又放鬆的用餐氛圍。

店面小小間內用座位不多，很容易就客滿。我們是週六中午12:30左右到訪，約等了10分鐘左右才有空位入座。

QQ田甜品工坊︱菜單

餐廳菜單如下，除了招牌雪花冰，也有傳統的黑糖刨冰和其他甜湯選擇，輕食則有厚片吐司可以點。

QQ田甜品工坊︱餐點

嵐山賞櫻

嵐山賞櫻，一份120元。第一次來當然要點招牌的「嵐山賞櫻」！粉嫩夢幻的草莓雪花冰，以天然彩色雪冰層層堆疊，就像京都嵐山櫻花盛開時的景色，頂部再放上一顆西瓜球與香濃奶蓋，真的像迷你小冰山，是可愛又好拍！

雪花冰一入口便迅速在嘴裡化開，口感細緻綿密。原本以為牛奶雪花冰的奶味會很濃郁，結果比我想像中清爽許多，整體仍以草莓醬的酸甜風味為主，牛奶則是在尾韻帶出淡淡乳香，讓草莓的層次更加柔和，吃起來清爽又消暑。

另外還附上奶酪一枚！奶酪口感滑嫩中帶點Q彈，入口淡淡奶香，甜度淡雅，不會過於甜膩。

草莓大福

草莓大福，一份140元。草莓大福是以抹茶雪花冰為基底，上方鋪很多切半草莓，頂部還有Q彈麻糬並灑上酥脆脆片，再淋上香濃的抹茶煉乳，整體配料相當豐富，視覺效果也十分吸引人。

抹茶雪花冰的茶香表現不錯，不是人工香精味，有抹茶清香不會苦澀，搭配抹茶煉乳一起享用，茶香與奶香相互融合，讓整體口感更加滑順、甜度也更圓潤。

不過這次比較可惜的是草莓並非當季鮮果，而是使用冷凍草莓，因此甜度、香氣與多汁感都略顯不足，只能品嚐到淡淡的草莓酸香。如果是草莓產季來吃，相信整體風味與口感表現應該會更加出色。

QQ田甜品工坊︱評價

QQ田甜品工坊最吸引人的地方當然是冰品的顏值啦~小小一碗繽紛又可愛。而雪花冰本身的質地，入口細緻綿密，甜度淡雅剛剛好，搭配各種水果、奶蓋與配料，冰甜又消暑。不過比較可惜的是，我們到的時候非草莓產季，吃到草莓是冷凍的，香氣與甜度明顯不足，只吃得到草莓微酸的味道，夏天應該要吃芒果冰才對啊！

QQ田甜品工坊︱常見問題

Q1. QQ田甜品工坊埔里店有內用座位嗎？

A：有，店內提供舒適的內用空間，只是座位數不多，客滿時要候位。

Q2. QQ田甜品工坊的推薦必點？

A：首次造訪推薦招牌嵐山系列，其中「嵐山賞櫻」、「嵐山竹影」、「嵐山賞楓」都是人氣商品。

Q3. QQ田甜品工坊只有夏天賣冰嗎？

A：不是。除了雪花冰之外，冬季還有燒仙草、紅豆湯、紫米甜湯等熱甜品，一年四季都有適合的甜點。

電話：049 298 6088

地址：545南投縣埔里鎮清新里南安路189號

營業時間：中午12:00-晚上21:00

公休日：週一

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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