埔里草仔粿推薦哪一家？4家人氣老店實吃一次比較：阿鳳傳統米食、埔里汶傳統米食坊、柳家傳統米食、南安路柳家

說到埔里伴手禮，除了18度C生吐司、禮盒、果丘in、香菇、百香果之外，「草仔粿」也是許多人到埔里一定會買回家的古早味美食。尤其在埔里市區短短距離，就聚集了「阿鳳傳統米食、埔里汶傳統米食坊、柳家傳統米食」3間經營多年的傳統米食店，每一家都有自己的忠實顧客，網路評價都蠻好的，所以我決定⋯⋯來一場「埔里草仔粿實吃評比」，通通都買來吃看看。

其實我本來只打算買「阿鳳傳統米食、埔里汶傳統米食坊、柳家傳統米食」這3間，但去吃「QQ田甜品工坊」的時候，發現還有一間「埔里南安路柳家」，乾脆全部帶回家一起試吃比較。除了招牌草仔粿之外，也加碼品嚐紅龜粿與芋頭粿（芋仔粿），但這個就沒有每間都買了，擔心吃不完浪費呀。

由於四家都是同一天購買、同一時間品嚐，並以相同標準比較，因此更容易感受到彼此之間細微的差異。不過每個人的口味喜好不同，以下內容皆為個人實際試吃心得，沒有絕對的好壞，也歡迎大家留言分享自己最喜歡的埔里草仔粿是哪一家！

阿鳳傳統米食

【阿鳳傳統米食】

📞電話：049 299 8487

📍地址：545南投縣埔里鎮清新里河南路213之1號

⏰開放時間：早上07:30-下午17:00

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阿鳳傳統米食︱店家介紹

「阿鳳傳統米食」位於埔里河南路上，旁邊就是「柳家傳統米食」，兩間是鄰居，「埔里汶傳統米食坊」則在不遠處，3間都很近。「阿鳳傳統米食」Google 四百多則評論有 4.7 高分。是傳承七十年的埔里老店，現在已經是第五代接手經營。

阿鳳傳統米食︱菜單

阿鳳傳統米食菜單我取自官方 FB 圖如下所示，草仔粿有分大小，這次為了公平我一律都買大顆來比較。另外還有紅龜粿、芋頭粿、麻糬、米糕…等傳統米食。

阿鳳傳統米食︱草仔粿

草仔粿，大顆45元。阿鳳的草仔粿外型飽滿扎實，呈現自然的深綠色，外皮可以看到細碎的艾草纖維，外皮富有彈性，而且比柳家兩間更有咬勁，屬於比較扎實的Q彈口感，不過並不會硬或乾，咀嚼時仍保有糯米自然的柔軟度。甜度方面則是四家裡偏低的一家。

阿鳳內餡一入口就能感受到濃濃的紅蔥頭香氣，而且比另外三家都更加明顯。除了紅蔥頭之外，胡椒香也相當突出，因此整體風味偏向重口味路線。不過也因為調味較重，如果一次吃很多，對平常口味較清淡的人來說，可能會覺得稍微偏鹹一些。

阿鳳傳統米食︱紅龜粿

紅龜粿，一個45元。阿鳳的紅龜粿，可能是手工製作壓模時厚薄不均勻，所以我拿到這顆內餡有一點點爆出來，還有一個小泡泡，不過不影響口感味道。外皮吃起來柔軟又有Q度，紅豆泥口感細緻綿密，不會太甜，因此能保留紅豆本身的香氣，也比較不容易膩口。

埔里汶傳統米食坊

【埔里汶傳統米食坊】

📞電話：049 298 4145

📍地址：5545南投縣埔里鎮清新里河南路241號

⏰開放時間：早上07:30-下午17:00

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埔里汶傳統米食坊︱店家介紹

埔里汶傳統米食坊同樣是埔里相當知名的老字號米食店，一樣位於河南路，只是要過民生路再進去，Google 評價九百多則評價有 4.8 高分。

埔里汶傳統米食坊︱菜單

埔里汶傳統米食坊菜單如下，草仔粿和阿鳳一樣有分大小顆，不過大顆貴一點要50元。紅龜粿除了經典的紅豆，還有大豆和花生口味。

埔里汶傳統米食坊︱草仔粿

草仔粿，大顆50元。埔里汶傳統米食坊的外皮顏色是四家之中最淺的一家，而且表面相當平滑，幾乎看不到其他店常見的細碎艾草纖維。不過實際吃起來口感沒有明顯差界，一樣微甘甜、Q軟有嚼勁，只是更滑順一點點。我婆婆推測，可能是埔里汶傳統米食坊將艾草用機器打得比較細。

內餡同樣屬於鹹口味草仔粿，但和阿鳳相比，鹹度沒有那麼強烈，紅蔥頭、胡椒也不會過重，多了一點淡淡香菇香氣。

埔里汶傳統米食坊︱芋頭粿

芋頭粿，一個55元。它們家的芋頭粿，芋頭是擺在上層的，所以直觀可以看到不少芋頭塊，粿體保有一定Q度，不會過於鬆散，也不會乾乾粉粉。不時會有芋頭加入，而且調味蠻香的耶！除了自然芋頭香之外，還多了一股淡淡的鹹香。

柳家傳統米食

【柳家傳統米食】

📞電話：0972 393 666

📍地址：545南投縣埔里鎮清新里河南路221號

⏰開放時間：早上07:00-下午17:00

🆑公休日：週六

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柳家傳統米食︱店家介紹

Google 地圖上埔里有兩間柳家，一間是柳家傳統米食，另一間則是埔里南安路柳家，不少人都會好奇兩家是不是同一間？味道會不會不一樣？這次我們特地將兩間都買回來比較。對了！柳家傳統米食 Google 兩百多則評論有 4.6 高分。

查詢網路資料，這兩間其實是親戚關係，實際吃完後，我們一致認為兩家的風格真的非常接近，如果沒有同時放在一起比較，其實很難吃出明顯差異XD

柳家傳統米食︱菜單

柳家傳統米食菜單沒拍到，所以直接將餐點與價位打成文字列在下面，供大家參考喔~

🔹 鹹

草仔粿（葷、素） —— $45

芋頭粿 —— $45

鹹豆沙 —— $45

🔸 甜

紅龜粿（花生、大豆、紅豆） —— $45

發粿 —— $40

米糕 —— $40

湯圓 —— $85

🔺 肉粽

原味瘦肉 —— $50

瘦肉 + 花生 —— $55

瘦肉 + 蛋黃 —— $65

瘦肉 + 花生 + 蛋黃 —— $70

三層肉 —— $55

三層肉 + 花生 —— $60

三層肉 + 蛋黃 —— $70

三層肉 + 花生 + 蛋黃 —— $75

柳家傳統米食︱草仔粿

草仔粿，一個45元。柳家的草仔粿外型圓潤飽滿，外皮呈現自然的艾草綠色，可以看到些許細碎的艾草纖維，整體外觀就是很典型的古早味草仔粿。如果說阿鳳屬於Q度扎實，埔里汶傳統米食坊則是Q中帶點滑順，那柳家的外皮則偏向柔軟Q彈。而且甜味更明顯，我還蠻喜歡的。

菜脯、紅蔥頭、豬肉彼此融合得很好，不像阿鳳有明顯的胡椒與紅蔥頭主導，也不像埔里汶傳統米食坊有突出的香菇香，而是所有味道都融合在一起。鹹度控制得剛剛好，不會太淡，也不會死鹹，搭配外皮的甜味。我個人覺得這兩間柳家都是最均衡、最耐吃的。

柳家傳統米食︱紅龜粿

紅龜粿，一個45元。這間柳家的紅龜粿也有一個小泡泡。外皮Q彈柔軟，紅豆餡綿密細緻。和阿鳳相比甜度較高一點點。

埔里南安路柳家

【埔里南安路柳家】

📞電話：0988 290 973

📍地址：545南投縣埔里鎮清新里南安路175號

⏰開放時間：早上08:00-下午18:00

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埔里南安路柳家︱店家介紹

埔里南安路柳家不像其他間米食都在河南路，而是位於南安路上，而且這間柳家與河南路的柳家草仔粿、紅龜粿口味非常相近，雖然個頭有小一點點，但內餡非常飽滿實在。而且價格都比較便宜一點，是四間裡面 CP 值最高的一間！

Google 189 則評論有 4.7 高分。

埔里南安路柳家︱菜單

粿類價格一律40元。

埔里南安路柳家︱草仔粿

草仔粿，一個40元。外皮同樣屬於偏軟Q的類型。甜度和柳家傳統米食也很接近，都比阿鳳略甜一些。內餡最大的差異在於菜脯！南安路柳家的菜脯味比柳家傳統米食稍微再重一點點，但真的只有一點點。紅蔥頭、菜脯依然融合得很好，整體仍屬於傳統古早味，蠻順口的。

埔里南安路柳家︱紅龜粿

紅龜粿，一個40元。南安路柳家的紅龜粿，同樣維持柳家一貫的水準。外皮Q彈，紅豆餡細緻，但有吃到少許紅豆顆粒。甜度比阿鳳略高一些，但與柳家傳統米食非常相似。

埔里南安路柳家︱芋頭粿

芋頭粿，一個40元。芋頭粿的芋頭在內餡裡，不像汶傳統米食坊是在上層，要切開才可以看到芋頭塊，用料實在，外觀看起來也很有古早味。而粿體Q度沒有埔里汶傳統米食坊來得明顯，調味也相對單純，主要吃芋頭原味帶一點淡淡鹹味。以我個人的喜好來說，還是更偏愛埔里汶傳統米食坊的芋頭粿。

埔里阿鳳、柳家、汶傳統米食坊 4 間草仔粿比較

4 間草仔粿的比較表我整理好如下所示，這四間大小也差不多，只有「埔里南安路柳家」個頭小一點點，但內餡非常飽滿實在，而且價格也比其他間便宜。

埔里阿鳳、柳家 3 間紅龜粿比較

老實說，紅龜粿的差異沒有草仔粿那麼明顯。三家的外皮都很Q，紅豆餡也都相當細緻。真正吃得出來的差異，就是甜度：柳家兩間的紅豆餡比阿鳳甜一點點，但並沒有甜很多，不會到膩口。而外型的爆餡、冒泡這個我覺得是運氣運氣，看剛好拿到的有沒有完整。另外要說一下，以份量大小和價格來說，還是南安路柳家 CP 值最高。

埔里柳家、汶傳統米食坊 2 間芋頭粿比較

這次只有買「埔里汶傳統米食坊」與「埔里南安路柳家」兩間芋頭粿，雖然埔里汶傳統米食坊比柳家貴了15元，但香氣、Q度或整體記憶點，埔里汶傳統米食坊都比柳家更加突出。下次再買另外兩間來比較好了。

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阿鳳、柳家、汶傳統米食坊︱最後總評

其實這個問題沒有標準答案，因為每家店從外皮Q度、艾草香氣、內餡調味到甜鹹比例都有自己的特色。有的人喜歡紅蔥頭、胡椒香氣濃郁的重口味，也有人偏愛香菇或菜脯的古早味，甚至連外皮的軟Q程度、甜度都會影響整體風味。我把特色條列如下，選一個喜歡的來買吧！

【重口味、扎實】 ➔ 阿鳳傳統米食：適合喜歡外皮有嚼勁、愛吃胡椒與紅蔥頭重鹹香的朋友。

【香菇控首選但價格最高】 ➔ 埔里汶傳統米食坊：草仔粿一個50元價格是4間最高，內餡有香菇香氣，芋頭粿表現也不錯喔！

【經典大眾古早味】 ➔ 柳家傳統米食：河南路與南安路柳家的甜皮、軟Q口感與內餡搭配，是最耐吃的古早味。

【高CP值首選】 ➔ 南安路柳家的草仔粿，雖然個頭有小一點點，但內餡飽滿，而且一個40元CP值很高。

電話：049 299 8487

地址：545南投縣埔里鎮清新里河南路213之1號

開放時間：早上07:30-下午17:00

電話：049 298 4145

地址：5545南投縣埔里鎮清新里河南路241號

開放時間：早上07:30-下午17:00

柳家傳統米食

電話：0972 393 666

地址：545南投縣埔里鎮清新里河南路221號

開放時間：早上07:00-下午17:00

公休日：週六

埔里南安路柳家

電話：0988 290 973

地址：545南投縣埔里鎮清新里南安路175號

開放時間：早上08:00-下午18:00

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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