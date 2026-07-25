台中一日遊｜夏天35度就來這！全台唯一雪地碰碰車、老銀行吃浮誇冰淇淋、超美礦石展 避暑行程直接收

夏天一到，台中動不動就飆破35度，真的熱到讓人只想躲進冷氣房。喜歡走走逛逛的人也可以參考台中一日遊景點規劃，安排更多元的行程組合。不過這次RG小編發現了一條超適合夏天的台中避暑一日遊，不只能在零下10度的雪地裡打雪仗、開碰碰車，還能到老銀行改建的甜點店吃超浮誇冰淇淋，最後再到科博館欣賞最近超夯的礦石展，一整天幾乎都待在室內，舒服又好拍，完全不用擔心曬到中暑！

台中一日遊｜異想新樂園・冰雪奇園

全台唯一雪地碰碰車！零下10度玩雪、打雪仗，不用出國也能體驗冰雪世界

第一站直接衝到大里的「異想新樂園」，最吸引小編的就是全台唯一可以在雪地裡開碰碰車的冰雪奇園！外面熱到35度，一踏進冰雪奇園瞬間降到零下10度，那種溫差真的超有感，完全像瞬間飛到北海道。園區裡除了可以打雪仗、堆雪、玩冰雪溜滑梯之外，最讓我期待的就是冰上碰碰車。

圖/ReadyGo

坐上碰碰車後，在冰面滑來滑去真的超有趣，不像一般遊樂園碰碰車是在平地，冰面滑行的感覺更多了一點刺激感，不管大人還是小朋友都玩得超開心。現場還可以租借大衣與雪靴，不過小編建議自備毛帽、手套、長褲，因為裡面真的非常冷。園方也提供免費雪球夾，小朋友幾乎人手一支，一下就玩瘋了。

玩完冰雪世界千萬別急著離開，異想新樂園其實還有非常多室內設施！最喜歡的是宙影幻境，結合光影互動與沉浸式空間，拍照真的超級夢幻，怎麼拍都很有電影感。另外像是網繩迷宮、淘氣堡、家家酒、VR闖關、卡丁車等設施，也很適合親子一起玩，真的可以一路玩上一整天。

圖/ReadyGo

如果是帶小朋友來，也建議留意各區身高限制，像卡丁車需要130公分以上，探索樂園則需120公分以上。整體玩下來，雖然票價不算便宜，但設施維護得很不錯，種類也很多元，假日人潮沒有想像中擁擠，很適合安排成台中親子景點一日遊。

異想新樂園・冰雪奇園資訊

地址：臺中市大里區科技路1號B2

營業時間：週一至週五 10:00－20:00（假日依園區公告）

門票資訊：

冰雪奇園門票299元

大衣、雪靴租借80元／套

園區另有全區陪同票（依現場公告）

台中一日遊｜第四信用合作社

老銀行變身人氣甜點店！必吃宮原眼科同款浮誇冰淇淋

離開冰雪世界後，下午茶直接來到超人氣的第四信用合作社。第一次走進來真的會忍不住一直拍照，保留了老銀行的金庫門、櫃台、鋼筋水泥牆面，再加入現代工業風設計，整體空間非常有特色，也難怪一直都是台中必拍景點。

圖/ReadyGo

當然來這裡最不能錯過的，就是宮原眼科同系列的冰淇淋。冰淇淋口味非常多，水果、巧克力、茶類一次排開超難選。我點了一份招牌冰淇淋，再搭配各種免費配料，整個聖代看起來超浮誇，不只好拍，味道也很有層次。最棒的是，每點一球冰淇淋還會免費附上一份小點心，這次拿到招牌鳳梨酥，搭配濃郁冰淇淋一起吃真的很幸福。除了冰淇淋，店內也販售鬆餅、美式餐點與各式伴手禮，很適合安排成台中下午茶行程。

圖/ReadyGo

台中市第四信用合作社資訊

地址：臺中市中區中山路72號

營業時間：10:00－21:00

台中一日遊｜國立自然科學博物館

爆紅大地瑰寶展超療癒！每顆礦石都像甜點一樣漂亮

最後一站安排到科博館吹冷氣！最近最夯的大地瑰寶展真的完全超出我的預期，各種天然水晶、礦石、寶石擺在一起，每一顆都晶瑩剔透，漂亮到像甜點一樣。一路看一路忍不住說：「這顆根本紅豆牛奶冰！」、「這顆好像抹茶蛋糕！」

圖/ReadyGo

除了礦石展之外，科博館本身就非常值得慢慢逛，不管是生命科學館、地球環境館、人類文化館，都非常有教育意義，也很適合親子一起參觀。如果帶比較小的小朋友來，建議可以避開生命科學館部分展區，像木乃伊展示對部分孩子可能會比較有壓力，可以依照孩子年齡安排參觀內容。停車部分也很方便，園區共有三座停車場，植物園地下停車場還有電梯，推嬰兒車也很方便。如果想安排一個不用一直曬太陽，又能兼具知識與美感的台中室內景點，科博館真的很值得列入口袋名單。

圖/ReadyGo

國立自然科學博物館資訊

地址：臺中市北區館前路1號

營業時間：09:00－17:00（每週一休館）

台中一日遊行程推薦

時間 行程 10:00 異想新樂園・冰雪奇園玩雪、冰上碰碰車、互動光影空間 13:00 園區周邊午餐 15:00 第四信用合作社享用冰淇淋下午茶、拍復古建築 16:30 國立自然科學博物館參觀大地瑰寶展及常設展 18:30 返回台中市區享用晚餐

台中一日遊常見問題

異想新樂園冰雪奇園門票多少？

冰雪奇園單區門票為299元，大衣與雪靴租借每套80元。園區票價及優惠活動可能依檔期調整，建議出發前先確認最新公告。

冰雪奇園需要準備什麼衣服？

建議穿著長袖、長褲，並自行攜帶毛帽、手套。如果沒有準備，也可以現場租借大衣與雪靴，保暖效果會更完整。

第四信用合作社一定要吃冰淇淋嗎？

推薦必點！第四信用合作社販售宮原眼科同系列冰淇淋，每球還會附贈配料與小點心，是許多人來台中必吃的下午茶之一。

科博館適合安排多久？

建議預留2至3小時慢慢參觀。如果想仔細欣賞大地瑰寶展、生命科學館及其他常設展，一個下午會比較充裕，非常適合安排成台中一日遊最後一站。

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