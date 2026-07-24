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台中人太狠了！ 高美濕地話題甜點「中部粽消波塊」 切開驚見「藏一個人」 還有「彩虹水泥塊冰棒」絕美朝聖

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
高美濕地「中部粽消波塊」話題甜點。圖／翻攝福福堂【日式關東煮】高美燈塔店臉書
高美濕地「中部粽消波塊」話題甜點。圖／翻攝福福堂【日式關東煮】高美燈塔店臉書

台中人真的沒有要放過粽子的意思！位在高美濕地旁的日式食堂「福福堂」，將在地網路熱哏「中部粽（消波塊）」搬上餐桌，還有彩虹冰棒超狂視覺瞬間引爆話題。

高美濕地「中部粽消波塊」話題<a href='/search/tagging/1013/甜點' rel='甜點' data-rel='/1013/89516' class='tag'><strong>甜點</strong></a>。圖／翻攝福福堂【日式關東煮】高美燈塔店臉書
高美濕地「中部粽消波塊」話題甜點。圖／翻攝福福堂【日式關東煮】高美燈塔店臉書

這款每日限量的爆紅甜點名為「中部粽の秘密」，由高美燈塔園區內的「福福堂」獨家研發。店家將消波塊巨大化成 9 公分高的立體造型，特別選用擬真水泥色的清爽蕎麥茶凍製作，剛上桌就吸睛度拉滿。

甜點亮點全在切開的瞬間——茶凍核心包裹著香甜綿密的「人形羊羹」，頂端還插著「海景第一排・家豪」小旗幟，滿滿台味惡搞哏讓人會心一笑。淋上隨附的濃郁黑糖蜜，茶香與甜意交織，消暑又解膩，份量極大建議雙人分食。

圖／翻攝福福堂【日式關東煮】高美燈塔店臉書
圖／翻攝福福堂【日式關東煮】高美燈塔店臉書

來「福福堂」除了搶拍「中部粽」，店內還販售日式關東煮、彩虹刨冰，以及水果風味的「彩虹水泥塊」小冰棒。食堂距離高美濕地步行僅需 3 分鐘，非常適合安排一趟海線話題小旅行！

高美濕地「彩虹水泥塊冰棒」話題甜點。圖／翻攝福福堂【日式關東煮】高美燈塔店臉書
高美濕地「彩虹水泥塊冰棒」話題甜點。圖／翻攝福福堂【日式關東煮】高美燈塔店臉書

福福堂【日式關東煮】高美燈塔店

．地址： 台中市清水區高美路 748 號（高美燈塔園區內，步行至濕地約 3 分鐘）

．營業時間： 12：00～20：00（每週一、二公休）

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