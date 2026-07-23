台中文心森林公園新亮點！精品咖啡、烘焙餐飲9月底試營運
台中文心森林公園持續推動空間活化，今年完成兩處管理中心招商，目前業者已陸續進場裝修，預計9月底前完成工程並展開試營運。未來民眾來到公園散步、運動或親子同遊，不僅能享受綠意景觀，也能體驗全新的餐飲與休憩服務，打造更完整的都會公園生活。
位於溜冰場旁的管理中心將主打精品咖啡、全天候早午餐、甜點及輕食，採低油煙、低氣味設計，兼顧環境品質與公共安全。整體空間結合自然採光、木質元素及綠意植栽，營造輕鬆愜意的氛圍，並推出文心森林公園限定商品，讓用餐體驗更具特色。
另一處位於向上路側的管理中心，則以烘焙麵包及特色餐飲為主軸，空間大量融入枯木、岩石及樹木等自然元素，與公園景觀相互呼應。除了提供多元餐飲服務，也將規劃限定商品，未來可望成為民眾聚會休憩及拍照打卡的新熱點。
文心森林公園是台中重要的都會型公園，隨著兩處管理中心陸續開幕，園區服務機能也將更加完善。未來公園將結合綠意景觀、美食體驗與生活機能，不僅提供更多元的休閒選擇，也讓公園成為市民享受慢活、品味生活的城市新亮點。
延伸閱讀>>台中紅燈減秒試辦上路！中清路、文心路等4大幹道受惠！
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。