台中文心森林公園新亮點！精品咖啡、烘焙餐飲9月底試營運

西門布市與西市場相鄰卻不相通，我們在台南女兒荃荃帶領下，走進去年8月修復改造完成的西市場，荃荃請我留意腳下，「你看這中間隆起的地板，是因為以前這裡是賣魚賣肉的，為了排水方便才這樣設計」；到了1930年代，因西市場本館的空間逐漸不敷使用，於是向外擴建，形成了延續至今的「西門淺草」商圈。荃荃解釋道：「這名字其實跟日本東京『淺草』的意思是一樣的，象徵著這裡是個讓大眾聚集的熱鬧市集。」

2026-07-23 09:00