2026預約困難店！ 南投竹山美食「山里庭咖啡屋」均一價380元 讓人感動的排餐料理好吃又滿足

南投竹山美食「山里庭咖啡屋」，這肯定是本年度最讓我感動的餐廳！餐點採全預約制，套餐均為380元，包含餐前飲料、主餐、餐後甜點和餐後飲品！排餐精緻好吃且份量十足，吃完會有盡在不言中的感動，吃過的人就會懂我在說什麼！但因為他們一週只營業兩天，現在也變得非常難預約，至少要提前2個月預訂才吃得到。文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

開車到山里庭一定要照著店家畫的圖～如果只用地址導航完全沒地方可以停車喔～但如果是晚上前來～圖中的路線不太好認～建議在天還沒全黑的時候就出發～不然真的會迷路很久阿。

把車輛停放在空地以後～就要爬一小段樓梯往餐廳走～如果有帶長輩或是小小孩會比較不適合～

這一棟看似廢墟的房子，就是今天要用餐的地方，這裡真的是竹山秘境阿！！！如果沒有在IG上看到其他人介紹～真的不會特別找到這裡～完全就是隱藏版餐廳來著～

「山里庭」的招牌不太明顯，加上天色昏暗更難發現，只能說來到餐廳的客人肯定都是有緣人啦！

打開門的這個畫面讓我超震驚！一進門就是店家的廚房～可以看到老闆一個人忙進忙出～因為整間店就靠他一個人Hold全場！自己一個人接電話、備料、料理、送餐、收拾，根本就是全能王！超佩服。

老闆真的超厲害！看他忙到不可開交！我就問他有什麼是我可以幫上忙的？老闆說～那就請我把餐前飲料拿到自己的桌上吧～哈哈～這種小事當然沒問題囉。

店內的空間雖然有點擁擠～但是卻很溫馨～這裡可以看到老闆的收藏的藝術品和各種擺件～

店內坐滿大約可以容納20位客人～老闆能夠一個人料理20個人的食物～hold全場～真的非常敬佩他！但因為老闆都需要提前準備～所以來這邊用餐是採預約制的～建議要提早一兩個禮拜預約唷！

滿滿的藝術品擺件很吸引人～在等待餐點的時候就可以到處參觀～拍拍照～

【山里庭咖啡屋｜2026年最新菜單MENU】

「山里庭」的菜單每三個月會換一次，餐點都是一套380元，包含餐前飲料、主餐、餐後甜點、餐後飲品！而且還有貼心提供蔬食和素食的選擇唷（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）！

【山里庭咖啡屋｜讓人感動的料理】

老公到南投竹山受訓～只有禮拜三可以外出放風～我就趁這個機會到南投玩了一個禮拜～在禮拜三的時候找了一間餐廳～約他一起吃晚餐。

店家提供的餐前飲品～喝起來是加入多種水果的氣泡飲～一旁顏色繽紛的罐子是開水～

【蝦蝦遇牛排】

這道蝦蝦遇牛排是店家的招牌料理～也是菜單上的固定品項！除了牛排和蝦子以外，一旁還搭配了義大利麵！吃完一份就很有飽足感呢！

炸過的蝦子可以帶殼一起吃～酥酥脆脆的口感～很適合當下酒菜呢～

這牛排處理的恰到好處～軟嫩好吃～一套380元的餐點居然有這麼出色的牛排～真的很讓人感動阿～

【喜從天醬烤戰斧丁骨排】

喜從天醬烤戰斧丁骨排是店家的固定菜色！因為點購率非常高～所以即便換了新菜單～這道也是每次都會留在菜單上的品項唷～

戰斧丁骨排會有一根長長的帶骨肉排，這部位的肉比較少，但是可以吃到骨頭的香氣，平常愛啃骨頭的人會很愛！另外還會有一個肉比較多的部位～可以一次吃到兩種不同口感～

這個份量未免也太有誠意了吧！不但有飯又有麵！還有一些配菜點綴！無論是好吃程度或是飽足感都讓人無法挑剔！

【餐後甜點及飲品】

店家基本上會準備兩種甜品供客人選擇，但因為我們是當天最晚到的客人，只剩下起司蛋糕！不過沒關係～因為這蛋糕也很好吃～～

最讚的是他們的餐後奶茶！這奶茶未免也太好喝了吧～裡面加入了紅棗和桂圓～熱熱喝超溫暖！而且這個奶茶居然還可以續杯～要不是我們吃太飽～肯定要多喝個幾壺再走阿～

整體來說，這間「山里庭咖啡屋」肯定是我本年度吃到最滿意的餐廳，老闆的餐點一套賣380元真的很佛心，如果我住附近我肯定每一季的新菜單都會來吃！這裡的餐點很用心，選擇也很多樣，重點是口味好吃，份量也很實在，就是一間讓人吃了會感動的餐廳！希望老闆不要太累，請個小幫手來幫忙，未來有機會我肯定會去再訪的。2026年想要再訪，預約時發現他們現在居然要提早至少2個月預約，已經變成預約困難店了啦。

地址：南投縣竹山鎮仙公巷60號

電話：0932-531202（預約制，一定要先用電話預約）

營業時間：週三、週六的午餐12:00起與晚餐18:00起

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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