台灣好行／11路「台中時尚城中城線」三大主題車廂 一同漫遊台中城

【旅奇傳媒/編輯部報導】為提升旅客搭乘大眾運輸體驗，臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）重新設計「台灣好行」11路「台中時尚城中城線」車廂空間，推出三款全新主題設計內裝公車，以沿線特色為靈感，將台中林蔭園道、城市文化、美食文創及城市漫遊等元素融入車內空間。透過車內美學、多語系友善導覽，將「搭公車」變成一趟精采的旅程，讓遊客一踏上公車，就沉浸在台中專屬的城市特色。

觀旅局表示，今年暑假推薦來台中搭乘台灣好行，感受煥然一新的城市移動體驗，用最輕鬆的步調大玩台中！「台灣好行」11路「台中時尚城中城線」第一款主題車廂「探險恐龍號」，以國立自然科學博物館及都市叢林為發想，車頂運用色彩豐富的恐龍與熱帶植物圖像，打造宛如置身都市叢林的探險氛圍，地面以恐龍腳印結合代表的台中城中城綠川、柳川意象，代表水與生命起源的藍色湧流線條設計，讓大小朋友都能感受充滿驚喜的探險旅程。

▲「探險恐龍號」車廂還有恐龍玩偶。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

第二款車廂主題「中城食光號」，以台中美食與文創聚落為主軸，結合代表台中特色的美食及文創元素，設計多款壓克力吊牌，懸掛於車內拉環位置，抬頭即可發現台中的生活風景；地面則擷取審計新村經典紅磚地坪元素，營造漫步市集巷弄的氛圍，展現兼具創意與人文溫度的城市風貌。

「城市漫遊號」為第三款主題車廂，以步行台中綠園道與生活文化風景為概念，將國立臺灣美術館、PARK2草悟廣場、審計新村等重要地標融入設計，透過街區地圖與人物活動場景，描繪在城市中散步、休憩、騎乘單車及探索古蹟景點的日常樣貌，呈現兼具文化、藝術與綠意的城市魅力。

觀旅局長陳美秀表示，「台中時尚城中城線」猶如一條串起市區精華的珍珠項鍊，串聯台中市區重要觀光景點及文化場域，三款不同主題車廂，透過車頂、地板、拉環及車內裝飾等細節設計，營造沉浸式乘車體驗，讓遊客在移動過程中感受台中的多元風貌。

▲「城市漫遊號」車廂。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局指出，台中近年積極推動低碳旅遊，目前台中「台灣好行」已達5條路線，搭配4條觀光公車、捷運、台鐵及幹線公車，建構觀光路網，希望透過創新的內裝設計，讓遊客搭乘台灣好行時不僅能輕鬆抵達景點，更能在車行中就感受城市故事與文化特色，讓坐車本身不再枯燥。更多台中「台灣好行」及觀光公車資訊，請上台中觀光公車專區查詢：https://travel.taichung.gov.tw/taichung-tour-bus/。

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