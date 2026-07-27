漢堡料多到高度驚人！「白貓散步」變更寬敞氣派了 時隔多年再訪依然保有水準

這家▸白貓散步＊Gatto Bianco◂強生與小吠在2014年就造訪過啦！而他們在2021年3月時搬家到目前在龍富十五路的新址，最近有時間想說再來造訪看看囉！

白貓散步搬到新店址也五年啦，外觀看起來還是很新而且看起來好大一間，這個角落望過去有一種貨櫃屋的風格，附近都有收費停車格或收費停車場，開車來也很方便。

白貓散步＊Gatto Bianco

地址：台中市南屯區龍富十五路61號

電話：04 2389 6353

營業時間：平日11:00-20:00、假日09:00-21:00（週一週二公休）

FB：https://www.facebook.com/GattoBiancoTW

進到店內就能感受到白貓散步店內的寬敞挑高感，簡約大方的裝潢用餐起來也是挺舒服。

二樓的座位區也蠻多，很適合聚餐。

白貓散步的餐點選擇很多，除了義大利麵和燉飯之外，也有早午餐、帕尼尼、漢堡和其他甜點飲品等選項，菜單頁數很多怕太佔食記版面就放最後給大家參考囉（白貓散步菜單請點我）！

火龍果汁

點主餐再+99升級的A套餐有附130元以下的飲料，強生點了火龍果汁，還蠻清爽好喝，但水的比例加得比較多稍微有點淡。

原味拿鐵

小吠點了熱拿鐵，喝起來香氣足也算順口。

凱薩雞肉沙拉

沙拉的份量也很大，很適合點來分食～

上面是一整塊去骨的雞腿排，因為強生正在增肌減脂，所以把上面烤得焦香的雞皮去掉，搭配底下的大份量蘿蔓生菜還有適當的凱撒醬料整體好吃。

印度奶油雞肉義大利麵

小吠看到這道時期待還蠻高的，想說比較少用印度咖哩做義大利麵的～

麵條煮得不會太過於軟爛，整體的份量還蠻多，醬料調味算是OK，但私心希望咖哩香料的氣味可以再濃厚一點，特色度會更突出。

雞腿肉處理得很juicy，肉質過關！

香辣肉醬豬牛堡

漢堡控的強生點了漢堡來試看看，有附翹翹薯比較會有飽足感。

側面看下這個漢堡的高度還挺驚人的，就算壓扁吃也是有點挑戰上下顎的咬合能力。

上面還有下面的漢堡餅皮都有烤過表面帶一點酥脆的感覺，中間的漢堡排厚度頗高，使牛豬混合口感紮實有點帶筋，肉醬的部分微辣算是重口味，搭配的生菜還有蕃茄份量給得蠻多。

可可鬆餅

在烤鬆餅的時候就香味四溢，送上桌後也是快速被我們掃光！鬆餅中的可可味恰到好處的不會太甜，搭配水果和冰淇淋算是很有滿足感的甜點。

這天小吠時隔多年再訪白貓散步覺得餐點都還是有保持水準，環境和服務也給人很舒服用心的感覺，是家很適合和朋友聚餐聊天或一家大小用餐的餐廳，難怪可以永續經營啦！期待每道餐點口味上也能夠再控制的精準一點就更棒囉。

地址：台中市南屯區龍富十五路61號

電話：04 2389 6353

營業時間：平日11:00-20:00、假日09:00-21:00（週一週二公休）

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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