彰化人「新夜市+1」！升級版「親子夜市」集結「大型氣墊樂園、街頭藝人表演」 最後2天「免費送消費券」要把握
彰化新夜市再+1！不只田中秧夜市新開幕，這處夜市主打親子同樂，從夜市美食到大型氣墊樂園與充氣車，還有街頭藝人表演，讓夜市變得更熱鬧更新奇。
同樣位於彰化田中的「田中米寶公園夜市」升級亮相，每週一、四限定營業，除了集結夜市美食及在地特色小吃，更將其主軸定位在「親子夜市」，設有大型氣墊樂園、超炫充氣車等親子遊樂設施，主打夜市美食ｘ平價消費ｘ親子同樂。
「田中米寶公園夜市」慶開幕加碼送，7/13、7/16最後兩天「贈送消費券」，於活動日18:30、19:30兩時段發放，數量有限、贈完為止。
此外，夜市不定期會有街頭藝人進駐表演，並提供座位休息區，逛久了腳痠也能坐下來休息、吃美食。
特別一提的是，田中秧夜市和田中米寶公園夜市相距不遠，騎車約4分鐘即可到達，且均在每週一、四營業，有時間的朋友也可選擇一次安排逛起來！
田中米寶公園夜市
地址：彰化縣田中鎮北路里新福路3號
營業時間：每週一、四 17:00-22:00
消費券發放期間：7/13、7/16 18:30、19:30
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