中台世界博物館「十週年特展」8／4揭幕　「免費入館」要把握

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026年，中台世界博物館迎來建館十週年。十年來，博物館秉承創辦人惟覺安公老和尚「藝術化世」理念，以佛教藝術連結當代社會，持續推動典藏、研究、展示與教育推廣，讓文化走進人心。

日前於「重閣講堂」舉辦「十週年特展預覽」記者會。這是該館首度以展覽形式，系統性公開十年籌建歷程與策展決策，並透過豐富多元的互動體驗，帶領觀眾揭密不為人知的文化守護與幕後日常。中台世界博物館館長見諶法師暨多位貴賓出席見證，以「卷軸開箱」啟動儀式，共同宣告特展《一座博物館的誕生：藝術化世十年探索與實踐》將於 08/04正式開幕。

▲多元跨界展演－國光劇團《天女散花》。 圖：中台世界博物館／提供

■ 記者會亮點一｜國光劇團演繹新創《天女散花》 天馬戲創作劇團與曼暉舞蹈團共同獻演

記者會現場以「國光劇團」演繹新創京劇《天女散花》精彩片段為主要藝術亮點。本次演出由戲劇顧問王安祈編創，國光一等老生盛鑑領銜主演，全劇以佛教經典故事為主軸，展現傳統戲曲與佛教藝術交融之美。

榮獲 WCA 世界小丑大賽冠軍的「天馬戲創作劇團」，亦帶來融合當代馬戲技藝的雜技演出，展現跨界藝術活力。

記者會開場則由埔里在地、多次榮獲南投縣傑出演藝團隊的「曼暉舞蹈團」帶來開場演出，年僅10歲的孩子登台獻舞，以「十歲」呼應博物館走過的「十年」，純真身影象徵文化薪火的延續，為記者會留下最動人的文化承接意象。

▲《水月觀音坐像》限定回歸。 圖：中台世界博物館／提供

◎ 記者會亮點二｜回顧影片與卷軸開箱－十年探索，正式揭幕

記者會中播放博物館建館至今的回顧影片，以一分鐘濃縮十年歷程，呈現「從收藏到展覽、從教育到守護」的發展脈絡。啟動儀式則以「卷軸開箱」為核心設計，由出席貴賓共同啟動卷軸裝置，象徵博物館十年探索與實踐成果正式揭示，並開啟下一個十年的文化展望。

▲「天馬戲創作劇團」活力獻演。 圖：中台世界博物館／提供

▲《藝術化世》墨寶。 圖：中台世界博物館／提供

◎ 十週年特展｜博物館怎麼做？博物館做什麼？

近年博物館掀起對「博物館幕後」的關注熱潮，十週年特展正是回應這份好奇心而生。展覽以「博物館怎麼做？博物館做什麼？」為核心提問，分設五大單元，帶領觀眾走入博物館十年篳路藍縷的實踐現場：

第一單元｜創建的心願

回顧創辦人惟覺安公老和尚以「藝術化世」為願，從中台山博物館到中台世界博物館的建館歷程，呈現典藏形成與建築設計背後的故事。

第二單元｜展覽的幕後

解析常設展設計邏輯，並回顧開館至今十檔特展的策劃思考，讓觀眾看見每場展覽從靈感到成形的幕後歷程。

第三單元｜教育大市集

以市集為場景意象，呈現館校合作、親子教育、文化近用與文化保存十年推廣成果，並設有互動靈感角落。

第四單元｜守護與傳承

走入義工的日常，向長年默默耕耘的義工團隊致敬，記錄這群守護者的培訓歷程與深厚情感。

第五單元｜下一個十年

以「未來之樹」邀請觀眾寫下對博物館未來的期許，共同許下下一個十年的文化願景。

展場特別規劃多項互動體驗，包括常設展件體感互動投影、「今昔對比打卡」、「打光體驗」，以及「博物館任務中」遊戲挑戰包，建議觀展時間約45至60分鐘。

▲十週年特展主視覺。 圖：中台世界博物館／提供

◎ 十週年慶典優惠｜十年相遇，十分歡迎

為歡慶建館十週年，中台世界博物館推出系列優惠活動，邀請民眾走進博物館，共同感受十年藝術化世的成果。

1. 2026/05/01-08/31推出免費參觀活動，中台世界博物館與木雕分館全面免費入館。

2. 2026/09/01-12/31，接續推出第二階段「十週年生日快樂」限定票價優惠：凡當年度滿10歲之兒童可享免費入館；身分證字號含「10」連號者，可享優惠票100元。

◎ 開幕活動｜國光劇團新創《天女散花》08/08、08/09登台

配合特展開幕，中台世界博物館特邀「國光劇團」於08/08（六）、08/09（日）14:00在本館演出新創《天女散花》，演出前10:00並於「重閣講堂」舉行專題講座。「國光劇團」為國內指標性傳統戲曲表演團隊，曾榮獲金鐘獎及台新文化藝術獎，本次演出以佛教藝術結合新創劇目，並以佛教藝術中的吉祥意象為靈感，呼應博物館十年來所實踐的理念「佛法藝術化，藝術生活化」。藉由舞台美學與音樂意象，開啟觀眾對博物館展覽主題的感官與心靈連結，以藝術形式向十年文化願力致敬。

本劇由「國光劇團」戲劇顧問王安祈參考京劇大師梅蘭芳經典代表作《天女散花》編創，彭俊綱執導，盛鑑、鄒慈愛、劉珈后、林庭瑜主演，音樂創編馬蘭、舞台設計何任洋，展現台灣傳統戲曲與佛教藝術的跨界對話。本次演出由財團法人研華文教基金會贊助，並與國立傳統藝術中心共同製作。

・展期｜2026/08/04（二）-2027/05/23（日）

・地點｜中台世界博物館 3F 特展室 301B／302B

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