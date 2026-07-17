台中咖啡甜點控快衝！ 最近被西區蠻秋咖啡「拔絲可頌」瘋狂洗版，值得收藏的下午茶推薦

近期台中咖啡圈出現一家討論度超高的咖啡甜點店「蠻秋咖啡」，它是日月潭名店蠻荒咖啡的姊妹店，這次開在台中又是掀起打卡風潮。環境是時尚韓風設計，最厲害的是那顆讓人一吃就難忘的拔絲可頌！現點現做的拔絲可頌，每日限量，外層酥脆、內裡柔軟，身為甜點控必定要來朝聖的呀。搭配職人手沖咖啡或拿鐵，就是幸福感100%。店內以溫暖木質調和自然採光打造出輕鬆氛圍，是近期很值得收藏的台中咖啡廳口袋名單。

蠻秋咖啡環境｜城市裡的一間優雅小屋

第一次走進「蠻秋咖啡」，第一個念頭就是：「這裡也太舒服了吧！」兩層樓的老宅改造，外觀是純白色主調，裡面則是溫柔的色系。

座位不多，約莫10個座位，以吧檯高腳椅區為主。最亮眼的就是弧形吧台，不是刻意營造的網美風，是一種耐看舒服的感覺。木質調搭配暖色燈光，要說這裡晚上搖身一變成為酒吧我都相信，整間店不管是環境氛圍還是人員給人的感覺都充滿溫度。

來這裡的客人幾乎都是預約，畢竟座位有限，我們也是提前預約才過來。牆面的架上是蠻荒咖啡的豆子，喜歡的話也能買走。

蠻秋咖啡｜咖啡甜點菜單

喜歡精品咖啡的朋友會喜歡這裡，因為來自職人的手沖咖啡風味都有其獨特之處，這次來就是點了精品咖啡、拿鐵、拔絲可頌、可麗露，在這裡度過悠閒的下午茶時光。

豆子不定期提供不同風味，可以讓專業職人來介紹，再看看要喝哪一支。

蠻秋咖啡拔絲可頌｜值得專程跑一趟的邪惡甜點

晨光千絲可頌$220

最近一直在網路被拔絲可頌洗版！我先電話預約了一份，避免來了當天已完售。拔絲可頌是現點現做，而且坐在吧台前就是第一視角直接看著製作過程。每一顆大概需要10分鐘時間才能完成，不知道轉幾圈了，閃閃發光的拔絲可頌上桌，每一組客人都是趕快手機先吃。

外層金黃發亮，美到不知道如何下手！可頌本體烤得金黃酥脆，外層的牽絲很加分，畫面超療癒。可頌本身保有濃郁的奶油香氣，整顆外酥脆內柔軟，跟拔絲搭配甜度平衡的剛剛好，難怪很多人專程來朝聖。

據網友說這顆是全球第一顆拔絲可頌，整個製作過程好療癒！想吃它就要耐心等待，做一顆需要10分鐘左右。

原味可麗露 $90

一顆完美的可麗露，靈魂就在於那個外脆內軟的衝突感，蠻秋的可麗露裡面是柔軟的，咬下去的瞬間，外層焦糖香跟裡面的奶油香口感在嘴裡爆發，真的很迷人。

蠻秋咖啡來自職人烘焙的咖啡｜是有實力的主角

很多咖啡廳甜點厲害，但咖啡普通，蠻秋咖啡反而兩邊都顧到了。單品咖啡的風味多樣，可以依照咖啡師的介紹再挑選想喝的，手沖咖啡入口乾淨順口。會有一杯高腳杯可以聞香，跟咖啡杯的喝起來即使同一支，風味也是略顯不同。

我自己也挺喜歡熱卡布，特地點了1+1組合：Cappuccino＋Espresso，再配上甜點慢慢享受。牛奶比例抓得很好，既喝得到咖啡香，也帶有滑順的奶味。

蠻秋咖啡｜用餐心得推薦

現在台中咖啡廳很多，但真正能讓人留下記憶點的其實不多。蠻秋咖啡最迷人的地方，除了那顆爆紅的拔絲可頌，從咖啡到環境再到服務都讓我留下深刻印象。好吃的甜點、有水準的咖啡，再加上一個讓人自在愜意的空間，太適合揪朋友一起來。

營業時間：10:30-17:30

地址：403臺中市西區精誠十五街8號

電話：04 2320 4123

注意事項：外帶拔絲可頌每日限量10顆，內用數量每日不一定售完為止

周圍不容易停車，最近停車場可以參考「台灣聯通停車場-台中大忠場」

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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