快訊

LINE免費貼圖精選8款！炎夏「融化柴柴」在這、萬家福「買買買」圖案超Q

陽明交大教授殺連襟…貼錫箔紙與妻住「黑暗宿舍」 醫：加劇身心惡化

台中咖啡甜點控快衝！ 最近被西區蠻秋咖啡「拔絲可頌」瘋狂洗版，值得收藏的下午茶推薦

豬飛小姐的彩色生活／ 文、圖／豬飛小姐

udn走跳美食／豬飛小姐

近期台中咖啡圈出現一家討論度超高的咖啡甜點店「蠻秋咖啡」，它是日月潭名店蠻荒咖啡的姊妹店，這次開在台中又是掀起打卡風潮。環境是時尚韓風設計，最厲害的是那顆讓人一吃就難忘的拔絲可頌！現點現做的拔絲可頌，每日限量，外層酥脆、內裡柔軟，身為甜點控必定要來朝聖的呀。搭配職人手沖咖啡或拿鐵，就是幸福感100%。店內以溫暖木質調和自然採光打造出輕鬆氛圍，是近期很值得收藏的台中咖啡廳口袋名單。

蠻秋咖啡環境｜城市裡的一間優雅小屋

第一次走進「蠻秋咖啡」，第一個念頭就是：「這裡也太舒服了吧！」兩層樓的老宅改造，外觀是純白色主調，裡面則是溫柔的色系。

座位不多，約莫10個座位，以吧檯高腳椅區為主。最亮眼的就是弧形吧台，不是刻意營造的網美風，是一種耐看舒服的感覺。木質調搭配暖色燈光，要說這裡晚上搖身一變成為酒吧我都相信，整間店不管是環境氛圍還是人員給人的感覺都充滿溫度。

來這裡的客人幾乎都是預約，畢竟座位有限，我們也是提前預約才過來。牆面的架上是蠻荒咖啡的豆子，喜歡的話也能買走。

蠻秋咖啡｜咖啡甜點菜單

喜歡精品咖啡的朋友會喜歡這裡，因為來自職人的手沖咖啡風味都有其獨特之處，這次來就是點了精品咖啡、拿鐵、拔絲可頌、可麗露，在這裡度過悠閒的下午茶時光。

豆子不定期提供不同風味，可以讓專業職人來介紹，再看看要喝哪一支。

蠻秋咖啡拔絲可頌｜值得專程跑一趟的邪惡甜點

晨光千絲可頌$220

最近一直在網路被拔絲可頌洗版！我先電話預約了一份，避免來了當天已完售。拔絲可頌是現點現做，而且坐在吧台前就是第一視角直接看著製作過程。每一顆大概需要10分鐘時間才能完成，不知道轉幾圈了，閃閃發光的拔絲可頌上桌，每一組客人都是趕快手機先吃。

外層金黃發亮，美到不知道如何下手！可頌本體烤得金黃酥脆，外層的牽絲很加分，畫面超療癒。可頌本身保有濃郁的奶油香氣，整顆外酥脆內柔軟，跟拔絲搭配甜度平衡的剛剛好，難怪很多人專程來朝聖。

據網友說這顆是全球第一顆拔絲可頌，整個製作過程好療癒！想吃它就要耐心等待，做一顆需要10分鐘左右。

原味可麗露 $90

一顆完美的可麗露，靈魂就在於那個外脆內軟的衝突感，蠻秋的可麗露裡面是柔軟的，咬下去的瞬間，外層焦糖香跟裡面的奶油香口感在嘴裡爆發，真的很迷人。

蠻秋咖啡來自職人烘焙的咖啡｜是有實力的主角

很多咖啡廳甜點厲害，但咖啡普通，蠻秋咖啡反而兩邊都顧到了。單品咖啡的風味多樣，可以依照咖啡師的介紹再挑選想喝的，手沖咖啡入口乾淨順口。會有一杯高腳杯可以聞香，跟咖啡杯的喝起來即使同一支，風味也是略顯不同。

我自己也挺喜歡熱卡布，特地點了1+1組合：Cappuccino＋Espresso，再配上甜點慢慢享受。牛奶比例抓得很好，既喝得到咖啡香，也帶有滑順的奶味。

蠻秋咖啡｜用餐心得推薦

現在台中咖啡廳很多，但真正能讓人留下記憶點的其實不多。蠻秋咖啡最迷人的地方，除了那顆爆紅的拔絲可頌，從咖啡到環境再到服務都讓我留下深刻印象。好吃的甜點、有水準的咖啡，再加上一個讓人自在愜意的空間，太適合揪朋友一起來。

蠻秋咖啡（Manchill Roasteria）

營業時間：10:30-17:30

地址：403臺中市西區精誠十五街8號

電話：04 2320 4123

注意事項：外帶拔絲可頌每日限量10顆，內用數量每日不一定售完為止

周圍不容易停車，最近停車場可以參考「台灣聯通停車場-台中大忠場」

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

咖啡 下午茶 台中美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

湯姆貓與傑利鼠來高雄了！美麗島站「台味快閃店」超過30款限定周邊搶先曝光

經典卡通《湯姆貓與傑利鼠》在高雄捷運美麗島站開設「台味快閃店」，展期至9月14日。店內推出超過30款結合台灣元素的限定周邊商品，並提供集章活動換取贈品，吸引卡通迷及旅客朝聖。

桃園向日葵花季必去！金黃色花海與「200公分花王」一次拍

盛夏最療癒的顏色，莫過於一整片迎著陽光綻放的向日葵花海。位於桃園觀音的向陽休閒農場，是北台灣規模最大的向日葵主題農場，占地18,000坪，每年夏季金黃色花田盛開，吸引許多旅人前來拍照、散步，感受滿滿的陽光氣息。

台中咖啡甜點控快衝！ 最近被西區蠻秋咖啡「拔絲可頌」瘋狂洗版，值得收藏的下午茶推薦

udn走跳美食／豬飛小姐 近期台中咖啡圈出現一家討論度超高的咖啡甜點店「蠻秋咖啡」，它是日月潭名店蠻荒咖啡的姊妹店，這次開在台中又是掀起打卡風潮。環境是時尚韓風設計，最厲害的是那顆讓人一吃就難忘的拔絲可頌！現點現做的拔絲可頌，每日限量，外層酥脆、內裡柔軟，身為甜點控必定要來朝聖的呀。搭配職人手沖咖啡或拿鐵，就是幸福感100%。店內以溫暖木質調和自然採光打造出輕鬆氛圍，是近期很值得收藏的台中咖啡廳口袋名單。

來去海邊度個假！沿著花東海岸公路，收藏花蓮豐濱與台東長濱最慢活的雙濱風景

說起台11線，多數人想到的是東海岸最美公路；隨著一路向南，一邊是太平洋，一邊是海岸山脈，中間散落著阿美族聚落、漁港、小學、市集、教堂，以及一間間由居民慢慢經營起來的小店；就算只是輕輕路過一個不經意的地方，也可以找到心儀許久的迷人之處，這次，就從台11線的花蓮豐濱與台東長濱出發，一點一滴撿回曾經喜歡過的花東的可可愛愛！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。