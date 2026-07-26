中科公園周末「免費戲水區」！超好玩「22公尺溜滑梯」 玩沙區、腳踏車道設施完備

台中免費景點親子公園推薦~雅潭神綠園道大雅中科公園戲水區！超長溜滑梯有22公尺那麼長超刺激，而且3個磨石子溜滑梯分散人潮不會排很久，公園內還有玩沙區、腳踏車道設施完備。每年夏天都有潭雅神綠園道戲水季2026/7/4正式開放，每週六日10點~16點半開放免費玩水，每整點及半點放水10分鐘。水霧水幕、隧道噴泉、火山噴泉以及噴水槍…好好玩！設有驛站提供更衣與淋浴功能，再加上中科公園免費停車，很適合帶小朋友到這裡放電野餐。

中科公園在哪裡？

雅潭神綠園道是台灣鐵路管理局神岡鐵路支線改建的自行車專用道為主的旅遊路線，從潭子經過神岡到大雅，大雅中科公園位在大雅這一邊的終點站，導航地圖輸入 大雅中科公園 就可抵達。

公園入口處就有大型停車場，免收費交通非常方便。

停車場旁有雅潭神綠園道終點-大雅中科公園全區導覽圖。

22公尺長溜滑梯

中科公園停車場旁邊就是超長的溜滑梯，全長22公尺很刺激。

一共3個磨石子溜滑梯，小朋友很愛玩，肯定要多溜幾次才過癮。

光是玩溜滑梯就可以讓小孩多放電，爸爸媽媽回家就輕鬆很多～哈。

再往裡頭走有沙坑區，也很受歡迎。

旁邊就有飲水機以及水龍頭，洗手洗腳都沒問題。對面也有洗手間，帶小孩來這裡玩很方便，而且樹木很多不怕太陽曬。

公園步道兩旁有很多野餐桌椅，桌面很大方便擺放，很多人帶食物來這裡野餐。記得離開的時候要把垃圾收拾乾淨帶走，一起維護公園整潔。

草地旁也有3D壁畫，拍拍照也不錯。

中科公園戲水區

再往裡頭走就是玩水區了，遠遠就能聽到小孩子的笑聲。

2026中科公園戲水區規劃的不錯，不僅有好多不同的玩水設施，色彩也非常繽紛漂亮。

7/4～8/30期間每週六、日開放戲水，從上午10點至下午4點半每整點及半點放水10分鐘。

除原有水霧水幕噴水、汲水器、隧道噴泉、火山噴泉及葉子噴柱等戲水設施，還有 2座噴水槍，超好玩啦！！

除了圓形噴水區，還有隧道區也很好玩。

打水閥也是廣受小朋友喜愛，很多人直接帶水槍在這裡裝水玩，非常消暑。

今年還有多了噴泉區，從地上湧出不同水柱，大大小小超級有趣。

週邊的設施相當完善，有沖水區以及淋浴間，玩水後沖洗很方便。

每周六、日上午10時至下午4時30分，每整點及半點鐘各放水10分鐘。

放水10分鐘很快就結束，等待的空檔可以到處逛逛拍拍照，也可以去玩前面不遠的溜滑梯、沙坑。

20分鐘的空檔很快就到了，開始放水後每一個人都玩瘋了~不僅小孩玩得開心，大人也一樣。

有加裝過濾系統，水質蠻乾淨的，免費的玩水公園大加分。

玩水玩沙、溜滑梯之後可以順遊週邊景點:戰車公園、台中空軍清泉崗基地、都會公園及摘星山莊等知名景點，非常適合安排親子一日遊。

戰車公園

戰車公園離中科公園有一小段，建議開車或是騎腳踏車前往。這裡有三輛退役戰車，可以帶小朋友來這裡參觀拍照。

旁邊還有涼亭、籃球場以及溜滑梯、小型盪鞦韆，有大樹遮蔭不會太熱很舒服。

這裡還有舊鐵道，可以拍拍照。

想要腳踏車遊玩潭雅神鐵馬道的朋友，在戰車公園這裡有家松錳租車行，可以租借腳踏車。

潭雅神中科公園 整體心得

中科公園22公尺長溜滑梯、玩水區、玩沙區，還可以騎腳踏車暢遊潭雅神綠園道，逛逛「綠野鮮藍帶無花果| 全台唯一溫室無花果!」假日安排玩水、玩沙、野餐、騎腳踏車，半日遊或是一日遊很不錯喔。

中科公園

地址：台中市大雅區月祥路40號 （地圖）

營業時間址：24小時、免費停車

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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