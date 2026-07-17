全新開幕！勤美誠品B2「醞釀之地」集結23間人氣品牌　全台「最潮洗手間」科技感十足，還有號誌小綠人迷宮超好拍

台中西區打卡景點再加一！勤美誠品綠園道B2迎來全新改裝開幕，打造前衛潮流空間「醞釀之地」。這次改裝擴大集結了23間超人氣品牌進駐，包含台北必喝人氣咖啡「CAFEAO」、引爆話題的韓國美妝品牌「fwee」，以及全台首間「adidas FUTURE OF STYLE」主題概念店。除了好逛好買，最引人矚目的莫過於結合新媒體藝術與科技感的「全台最潮廁所」，還有科幻感十足的「號誌小綠人迷宮」，絕對是2026台中必訪的時尚新地標！

台中打卡新亮點！勤美誠品 B2 20米植生牆下的「魔幻小綠人迷宮」

一踏入「勤美誠品綠園道B2」的挑空區，絕對會被眼前的科幻場景給震撼！這裡是特別選在室內20米巨型植生牆前所打造的主題藝術裝置。透過天花板的鏡面折射，地面上布滿了無數座亮起綠燈、彷彿在原地雀躍跳舞的小綠人，鏡面延伸出的超現實魔幻感，絕對是這次改裝必拍的第一站！

潮流指標一網打盡！勤美誠品B2「醞釀之地」23間人氣品牌進駐全名單

這次勤美誠品綠園道B2改裝絕對是超強的品牌陣容！現場除了有舒適的逛街與休息空間，更一口氣集結了23間超人氣潮流、美妝與生活品牌，其中包含勤美全新自營品牌「SPARKiT」，串聯選物、快閃與主題展售，打造參與式的靈感空間。

盲盒控、公仔迷瘋掉！全台超夯「MINISO FRIENDS」主題概念店進駐勤美 B2

這次改裝的大主打，絕對是讓大人小孩都失心瘋的「MINISO FRIENDS」主題概念店！引進了無數當紅的超級IP聯名，像是近期紅透邊天的「吉伊卡哇（Chiikawa）」、不敗經典「三麗鷗」、迪士尼（玩具總動員熊抱哥、小熊維尼）等超人氣周邊。還是各式各樣的熱門公仔、潮流盲盒通通應有盡有！精緻又齊全的周邊分類，讓人逛一圈一個不小心荷包就大失血啦！

店內還有隻超巨大、張開雙手迎接大家的巨型熊熊玩偶公仔，絕對是必拍的打卡地標。

韓妞瘋狂！韓國超人氣潮牌「Wiggle Wiggle」插旗勤美B2，超巨大微笑小花熊必拍

不說還以為一秒飛到首爾狎鷗亭！這次改裝竟然把韓國爆紅的原創潮牌「Wiggle Wiggle」也搬進勤美誠品綠園道B2啦！現場完美還原了品牌經典的飽和撞色魔幻風格，就像一個繽紛的童話城堡。最讓人無法抗拒的，就是中央那隻手捧巨大「微笑小花」的超巨型橘色熊熊公仔，呆萌的模樣簡直可愛到融化，絕對是 2026 台中最潮的韓系網美打卡點！店內也同步販售各種充滿多采多姿活力的生活雜貨、手機殼與服飾選物，繽紛狂放的色彩讓人一踏進去就心情大好，趕快準備好妳的相機和錢包吧！

台北必喝精品咖啡進駐台中！「CAFEAO」極簡克萊因藍絕美櫃位登陸勤美 B2

一走到櫃位，絕對會被那抹飽和又時髦的「克萊因藍」給深深吸引，整個空間大膽採用極簡藍色調，搭配極具未來感的純白發光天棚，以及完全開放式的中島吧台，讓咖啡師沖煮咖啡的過程宛如一場視覺展演，絕對是草悟道商圈最新的午後靈感補給站！

顛覆想像的科技洗手間！勤美誠品 B2 互動式電子指標太逗趣、繽紛洗手台超好拍

除了好逛的專櫃，勤美誠品綠園道B2這次連洗手間都化身為前衛的藝術展演空間！公共區域設置了極具未來感的環狀金屬洗手島，搭配頂部繽紛發光的數位招牌與吊飾，讓洗手這件日常小事也變得極具儀式感，來到這裡千萬別錯過這個隱藏版亮點！

最吸睛的莫過於洗手間門口那座結合新媒體科技的動態互動螢幕指標，男女生的標誌不會乖乖站好，而是會一會兒牽手、一會兒身材忽胖忽瘦地變幻，讓路過的人都忍不住停下來會心一笑

THE GROUND 醞釀之地

（檔期即日起至2026.10.31）

電話：04-23281000

地址：台中市西區公益路68號B2

時間：週一至週四、日11:00–21:30；週五、六11:00~22:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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