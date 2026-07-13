這家店太狂了！連桌椅、掛畫都從順德搬來台中，只為了讓你吃到最道地的粵菜

跟著小涼一起來踩新店，發現這家新開的【喜悅軒廣粵私房菜】真的很有特色，不只是主打正宗粵菜料理，就連店內的餐桌椅、掛畫與造景也都是從順德運來，讓人彷彿置身當地餐館，用餐氛圍相當到位。料理部分更是讓人驚艷，師傅堅持選用新鮮食材，透過繁複工序與精準火候，將一道道經典功夫菜完美呈現，每一口都能感受到粵菜細膩又講究的精髓。不管是家庭聚餐、朋友聚會、商務宴客，還是一個人想吃頓精緻套餐都很適合；如果有預算需求，也能直接請師傅搭配當季食材規劃無菜單料理，每次來都能品嚐到不同驚喜。

喜悅軒廣粵私房菜位在台中北屯松竹路上，鄰近山西路口，醒目的純白建築搭配藍天白雲，光是外觀就讓人忍不住先拍上幾張。店門口設有停車空間，開車前來相當方便；就算門口車位停滿了，周邊也有不少收費停車格可利用，無論是家庭聚餐、朋友聚會還是公司聚餐，都不用為停車問題傷腦筋。

喜悅軒的用餐空間以典雅沉穩的中式風格為主調，墨綠色釉面磁磚牆搭配深色木質裝潢，在柔和燈光的映襯下展現出低調而細膩的質感。寬敞明亮的空間規劃，讓每張圓桌都保有舒適的用餐距離，營造出自在愜意的聚餐氛圍。

特別的是，店內的餐桌與餐椅皆特地從廣東順德引進。順德素有「世界美食之都」的美譽，也是粵菜文化的重要發源地之一，因此這些家具不僅展現傳統嶺南工藝的韻味，更讓整體空間增添濃厚的粵式文化氣息。從環境到細節，都能感受到喜悅軒對於用餐體驗與文化傳承的用心。

二樓都是VIP包廂區，有單獨一間的包廂，也有可容納34人的獨立活動隔間包廂。

喜悅軒的菜單以單點及合菜為主，品項相當豐富，從經典順德名菜到私房料理都有不少選擇。這次用餐時也和店家聊到部分菜色的製作過程，才發現許多料理從備料到烹調都相當費工費時，每一道工序都不能馬虎，也因此成就出層次豐富且細膩的風味表現。以餐點呈現與用料來說，小涼覺得整體價位相當合理，重點是真的好吃！

除了固定菜單之外，店家也提供無菜單料理服務，可依照用餐人數、預算及喜好客製化規劃餐點內容，讓每一次聚餐都能品嚐到不同的順德私房風味，特別適合家庭聚會、商務宴客或好友聚餐。

另外，喜悅軒也貼心推出平日限定的商業午餐，讓上班族中午也能輕鬆品嚐正統順德料理。若平常想吃順德菜卻找不到人一起分享也別擔心，店內同樣規劃了一人份餐點選擇，一個人也能自在享受道地順德美味。

私房茶共有五種可選，包含菊花、普洱、茉莉香片、鐵觀音及小青柑，小涼個人相當推薦他們家的普洱茶。喜悅軒的喝茶方式也很有特色，店家特別準備了多款不同風格的茶杯供客人挑選，可以依照當天的心情與喜好自由搭配。光是看著眼前各具特色的杯器，就讓人增添不少儀式感與期待感，也讓原本單純的品茶時光，多了一份探索與收藏般的樂趣。

我只能說店家真的太有儀式感了！就連餐具擺設也完整復刻順德當地的用餐文化。最底下的大盤主要作為承接與擺設之用，中間的小盤則是放置骨頭，上方的碗才是真正用來盛裝夾取菜餚享用。第一次看到這樣的擺盤方式還真有點不習慣，但也讓人瞬間有種置身廣東順德用餐的感覺。從餐點到餐具細節都相當講究，充分展現出正統順德菜的飲食文化與餐桌禮儀。

古法明爐燒鵝，來道喜悅軒燒鵝是必吃料理之一。這道燒鵝的秘訣在於選用嘉義鵝場新鮮直送的鵝隻(簡稱溫體鵝)，再以秘製腌料、充足風乾時間，讓所有精華滲透入皮肉，透過繁複工序與精準古法火烤，讓味道層次更上一層樓。(另會附上梅子醬與鵝汁)~

燒鵝有著油亮誘人的琥珀色外皮閃著迷人光澤，經過明爐高溫燒製後，鵝皮薄脆帶著微微焦香，咬下時還能感受到油脂在嘴裡緩緩化開。鵝肉則保有豐富肉汁，口感細嫩扎實不乾柴，越咀嚼越能品嚐到鵝肉本身的鮮甜與燒臘香氣，皮、肉、油脂三者完美交融，讓人忍不住一塊接一塊停不下來。

沾上梅子醬後，酸甜梅香與燒鵝的油脂香氣完美交融，不僅更加提鮮，也讓整體風味更加清爽順口。

上湯芥蘭苗，以草魚骨慢熬上湯鮮香甘甜，搭配脆嫩芥蘭苗，再以酥香炸皮蛋點綴，層次更加豐富。這個芥蘭苗好嫩好好吃、也讓我再度愛上芥蘭的美味～

秘製厚切叉燒，鹹甜交織的醬香中帶著淡雅玫瑰花酒香，上桌前再現刨檸檬皮點綴，增添一抹清新柑橘香氣，讓整體風味更顯層次

厚實的口感吃起來特別過癮，外層微微焦香，裡頭軟嫩多汁，每一口都充滿濃郁肉香與鮮甜滋味。

勝瓜炒黃鱔片是一道經典的廣東家常菜，勝瓜(澎湖絲瓜)的清甜多汁能完美中和黃鱔的鮮味與爽脆。這道菜講究猛火快炒以鎖住肉汁，並利用各種食材帶出層次豐富的鑊氣。

砂窩薑棍焗時魚，每日嚴選新鮮時魚入菜，今天品嚐的是肉質細緻鮮甜的紅條魚。

師傅以純正順德手法，加入薑棍與米酒，以乾鍋方式焗製，全程不添加一滴水，利用米酒蒸氣與魚肉本身的鮮甜精華慢慢逼出香氣。當鍋蓋掀開瞬間，淡淡酒香與薑香撲鼻而來，魚肉細嫩鮮甜，完美展現順德菜對火候與細節的講究

紅條魚的肉質真的很討喜，細嫩中帶點Q彈，完全沒有乾柴感，輕輕一撥就能看見雪白魚肉，入口鮮甜細緻呢！

懷舊大良春花卷

師傅將鱸魚肉與豬肉像製作手打肉餅般反覆甩拍，讓肉質更加Q彈緊實，再以細緻網絲包裹炸至金黃酥脆，咬下去先是喀滋酥香，接著鮮甜肉汁在嘴裡散開，涮嘴又不油膩的美味！

生炒鮮菠蘿咕嚕肉是大人小孩都很愛的一道酸甜料理。

將炸至金黃酥香的豬肉，搭配新鮮鳳梨、彩椒一同快炒，裹上酸甜濃郁的特製醬汁。入口先是鳳梨的果香與酸甜滋味，接著是外酥內嫩的肉塊鮮香，多層次口感讓人忍不住一口接一口，相當開胃又下飯。

古法彭公鵝，這一道菜需預約唷！這是順德相當具代表性的傳統名菜，特色就在於酸、甜、鮮、香層層交疊，所以小凉很推薦大家可以在訂位時，就先將這道菜給預約起來！

為啥要預約？因為這一道需以米醋熬煮出酸甜開胃的迷人風味，師傅全程控火不停翻面，歷經2～3小時慢火燒製，切塊後再裹上醬汁回鍋加熱，每一口都是時間淬鍊的好滋味。

第一次吃古法彭公鵝讓我有點驚豔！原本以為醋香會很重，沒想到入口是溫潤的酸甜滋味，搭配鮮嫩鵝肉與濃郁醬香，吃起來相當順口又下飯。偷偷說這味道有讓我聯想到台灣夜市的東山鴨頭的香氣。

老闆為了讓自家孩子能多吃一點飯而創造了這道芝士蝦球煎飯，不得不說這父愛真的很偉大且這道料理獨特又美味。

香Q米飯拌入濃郁起司後煎至金黃微酥，底部還帶著讓人著迷的鍋巴香氣。再淋上以鮮蝦、蘆筍及紅黃甜椒燴煮而成的濃郁燴汁，滑順醬香緊緊包覆著每一粒米飯。

入口先感受到起司的濃郁奶香與煎飯的酥香交織，接著鮮蝦的鮮甜與蔬菜的清甜慢慢在口中散開，尤其吸附滿滿燴汁的米飯更是讓人越吃越涮嘴，忍不住一匙接著一匙，完全停不下來！

別看這碗順德拆魚羹外表低調，一入口真的會讓人眼睛瞬間發亮！以竹笙、木耳、草魚、香菇、檸檬葉絲等數十種食材細細切絲切碎，搭配新鮮魚湯細火慢熬，將所有鮮味完整濃縮在這一碗裡。魚肉細嫩滑口、竹笙爽脆吸飽湯汁、木耳增添脆感，每一口都能吃到豐富層次，鮮甜中還帶

喜悅軒廣粵私房菜不只裝潢超有氛圍，連功夫菜都超有水準，能多人聚餐、個人套餐，甚至還能依照預算客製化無菜單料理！台中又多了一家值得收藏的粵菜新據點推薦給你們～～～

電話：04-22993660

地址：台中市北屯區松竹路三段283號

營業時間：11:30~14:00、17:30~21:00(週一公休)

文章來源：小涼的美食天地 FB：小涼的美食天地

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