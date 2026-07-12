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最近到底什麼生吐司這麼狂？一天只開4小時，大家卻都是3條、4條在買！

小涼的美食天地／ 文、圖／小涼

udn走跳美食／小涼的美食天地

最近到底是什麼生吐司這麼狂啦！！一天只開4小時，下午3點一路賣到晚上7點，結果小涼一到現場直接傻眼…門口早已出現排隊人潮，大家不是一條、兩條買，而是好幾條直接抱著走，害我忍不住好奇：「這生吐司到底有多厲害？」

這家就是近期在台中掀起話題的「釀烘焙」，就位在大業路與大聖街口，低調的店面沒有浮誇裝潢，卻靠著一天只營業4小時的任性模式，默默吸引許多人專程前來朝聖。小涼原本只是路過想買來試試，沒想到現場排隊畫面比我想像中還誇張，難怪網路上一堆人都在分享，說晚來真的不一定買得到！但偷偷說目前可以電話預訂、且這生吐司是奶素的喔！！

這天剛好被小涼遇到生吐司出爐的療癒時刻！一整排金黃色的生吐司整齊放在烤架上，空氣中瀰漫著剛出爐的麵包香氣，光是站在旁邊聞著香味就讓人口水直流。此時的生吐司還不能立刻裝袋，必須先靜置等待溫度慢慢降下來，才能保留最完美的口感與濕潤度。

現場一堆已預訂好的吐司山，大家不是買1條，是3條、5條這樣掃回家，原本小涼只是看到別人分享想說：「有這麼誇張？」結果看到大家人手好幾袋，我也默默跟著帶了三條回家。

沒有過多的添加物，所以這生吐司也只有短短的三天期限！

而且這家更任性！目前居然只賣「原味生吐司」一種口味！！沒有花俏配料、沒有浮誇內餡，卻還是一堆人搶著買，而且它不是切片給你，直接整條裝袋。

老實說，小涼原本真的不懂生吐司到底在紅什麼？直到親手撕開釀烘焙的生吐司後，我瞬間懂了！剛出爐的生吐司根本就是在考驗人的意志力，手輕輕一拉，立刻展現超誘人的拉絲感，柔軟到像棉被一樣蓬鬆，細緻的吐司組織看得到也吃得到。第一天品嚐時，入口先是淡雅的奶香，接著是越咀嚼越明顯的麵粉香氣，濕潤柔軟的口感讓人忍不住一片接著撕一片，完全不需要果醬加持就很好吃。

回到家邊追劇邊用「撕」的超療癒，一層一層慢慢撕開，居然還有點像千層吐司的感覺，越撕越停不下來，小涼原本以為只是跟風買看看，結果現在完全懂為什麼大家都是好幾條在扛！！只能說… 這家真的不是普通的生吐司，是會讓人失控的那種。

最讓小涼意外的是，到了第二天竟然又是另一種享受！經過一晚熟成後，吐司的香氣變得更加集中，口感也從第一天的柔軟綿密，轉變成帶點Q度與彈性的層次感。每咀嚼一口，麵香與奶香更加明顯，尾韻還帶著淡淡甜味。

難怪小涼到現場發現，大家幾乎不是買一條，而是三條、四條直接帶走。因為第一天吃的是柔軟與濕潤，第二天吃的是香氣與層次，明明是同一條吐司，卻能吃出兩種截然不同的美味，也讓人更能理解為什麼每天只營業4小時，還是吸引這麼多人專程來排隊。

釀烘焙

電話：04-23200022

地址：台中市南屯區大業路189號

營業時間：15:00～19:00（週日公休）

文章來源：小涼的美食天地 FB：小涼的美食天地

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