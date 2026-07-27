彰化爌肉飯水準太高了！4.6顆星「在地人爌肉飯愛店」 內行教點「1神級組合」給到最高評價：是極品

不只阿泉、魚市場爌肉飯要吃！除了已知的排隊名店外，這家爌肉飯同樣值得加入收藏清單，爌肉肥瘦比例拿捏恰當，鹹香入味，絕對是「白飯殺手」無誤！

圖／IG@mirumo0201授權

這家在地人、外地遊客都很愛！位在彰化市這家「川爌肉飯」以濃郁醬香和肥瘦比例剛好的爌肉受到饕客喜愛，網友評價「滷肉香氣非常迷人」、「爌肉飯很有水準」，內行人都大推一定要加半熟炸蛋，蛋液拌著滷汁與白飯，「整碗拿起來扒」就是對這碗爌肉飯最大的尊重。

爌肉飯$60、炸蛋（半熟）$20。圖／IG@mirumo0201授權

白菜魯$30、魯肉飯$35。圖／IG@mirumo0201授權

而爌肉旁還有店家特製醃蘿蔔，開胃又解膩，一碗吃下去絕對能體認到彰化爌肉飯的獨門魅力。實際查看網評，「川爌肉飯」在Google拿下4.6顆星、破700則評論，網友一致推薦「爌肉飯+半熟炸蛋」，被狂讚「簡直完美」甚至給到「極品」的超高評價。

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川爌肉飯

地址：彰化縣彰化市文化里中民街91號

營業時間：10:00-19:00（週一公休）

電話：04-720-1913

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