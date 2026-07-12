台中亞洲大學花季登場！百日紅搭配巴洛克建築超好拍

【旅奇傳媒/編輯部報導】正在思考暑假旅遊去哪玩？國立海洋生物博物館（簡稱屏東海生館）即日起至08/31推出「海洋花樣嘉年華」，賞花不是只能在陸地上，期間限定「海底賞花」的浪漫體驗，帶民眾走進專屬海洋的夢幻花廊，不僅避開戶外酷暑，在繽紛花海中打卡還能帶走精美好禮。 同時，深受好評的「夜宿海生館」、「魚你同行」熱門活動，同步升級暑假限定內容，感受截然不同的海洋魅力，創造有別於以往的海洋回憶。 提到賞花，多數人想到的是山林花季，但海底世界同樣藏著另一種繽紛景色。「海洋花樣嘉年華」利用外型宛如盛開花朵的珊瑚、海葵打造期間限定花海廊道，搭配燈光呈現花在海底綻放的意象，原本普通的走廊變成璀璨迷人的秘境，彷彿走進一座夢幻的海底花園，近距離欣賞「花海」的優美姿態，感受前所未有的賞花樂趣。此外，更多暑假限定活動等你來體驗： ・打卡拿好禮：遊客在「海洋花樣嘉年華」拍照打卡，上傳社群並標註關鍵字，即可兌換限量精美好禮。 ・「夜宿海生館」暑期不同玩法：報名「世界水域館區域」，不分平假日皆可在指定時段，持紅光手電筒自由探索。同時，欣賞「海天一色逍遙魷」絢麗的燈光演出。 ・海蛞蝓鮮豔登場：只要參加「魚你同行」

2026-07-12 14:32