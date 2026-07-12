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台中亞洲大學花季登場！百日紅搭配巴洛克建築超好拍

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：甯世漢攝影
▲圖片來源：甯世漢攝影


位於台中霧峰的亞洲大學，近期正式迎來紫薇花盛開季節。自6月中下旬開始，校園內的小花紫薇陸續綻放，粉嫩花團點滿枝頭，預計花期將一路持續至9月底。漫步校園，不僅能欣賞百日紅盛開的美景，也能感受濃厚的人文與藝術氛圍。


▲圖片來源：甯世漢攝影
▲圖片來源：甯世漢攝影


歐風建築搭配百日紅，宛如走進歐洲校園

亞洲大學最大的特色，就是融合巴洛克風格建築與現代藝術空間。行政大樓壯麗的歐式圓頂建築，搭配粉紅色紫薇花與翠綠草坪，營造出濃濃異國氛圍；而現代美術館前成排綻放的紫薇花，更是許多攝影愛好者必拍的經典畫面，無論廣角或近拍都相當吸睛。


▲圖片來源：甯世漢攝影
▲圖片來源：甯世漢攝影


花期長達百日，把握盛夏最美花況

紫薇花又有「百日紅」之稱，最大的特色就是花期長、耐熱性高，整個夏季都能持續欣賞不同階段的花況。目前雖然部分花枝因日前降雨略有掉落，但整體仍維持相當不錯的開花狀態，只要天氣放晴，依舊能拍下滿樹花開的浪漫畫面。


▲圖片來源：甯世漢攝影
▲圖片來源：甯世漢攝影


免費走訪藝術校園，收藏夏日限定風景

除了賞花之外，也很推薦順遊亞洲現代美術館及校園各處公共藝術，慢慢感受建築、美術與自然景觀交織出的獨特魅力。無論是情侶約會、親子散步，或喜歡拍攝花卉與建築的旅人，都很適合安排一趟悠閒的夏日校園小旅行。


▲圖片來源：甯世漢攝影
▲圖片來源：甯世漢攝影


【亞洲大學紫薇花開】

景點位置：台中市霧峰區柳豐路500號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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