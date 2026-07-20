台中西屯區「特色港式咖啡廳」！香港老闆開的咖啡廳 道地港式簡餐、鴛鴦奶茶都推薦

咖啡織。咖啡織離台中捷運文華高中站很近，我們步行到這裡用餐只要五分鐘，位於台中西屯區香港人經營的咖啡廳，結合了港式餐食、甜點、飲料與手作針織作品，營業時間為每日 11:30~23:00。店內除了提供港式簡餐、咖哩魚蛋、不定期隱藏菜單等料理，還能欣賞並購買闆娘的針織作品。

台中西屯港式美食

咖啡織在台中西屯區成都路323號，因為到台中工作找個小店用餐，我們搭到捷運台中文華高中站步行五分鐘內抵達，店內展示並販售闆娘的針織作品，老闆跟闆娘從香港移民來台灣，開了這家美食咖啡館，讓喜愛吃港式美食的朋友多了一個好選擇。

結合了港式美食與手作針織作品的港式小店，門口就能看出老闆娘的針織作品，菜單放在門口提供參考，也有人會提早預約位置。

當天的隱藏菜單「港式叉燒飯」。

咖啡織港式小吃咖啡廳菜單

這家港式小店2021年就開始經營了，飲料菜單上方咖啡選項不少，另外還有經典的港式飲品、茶、歐蕾、冰沙。

我跟朋友還是偏向點香港特區，這裡有沙嗲牛肉出錢一丁/飯、生煎冬菇肉餅飯、魚蛋撈麵(沙嗲、咖哩)。

消費主食一份飲品區8折、精選蛋糕85折（一項）。

輕食鹹食部分，比較特別的是咖哩魚蛋，之前去香港旅遊幾乎天天都買魚蛋來吃。

輕食甜點區，有花生醬西多士、冰火菠蘿油、格子餅、鮮油奶多。

開水自取。

1

港式飲料中必備的黑白淡奶。

生煎冬菇肉餅飯 270

港式叉燒飯 330

鴛鴦（咖啡+奶茶）140（搭配主食有打折）

港式檸檬茶 120（搭配主食有打折）

冰火菠蘿油 90

生煎冬菇肉餅飯 270

闆娘手打肉排，一切開肉汁就流出來，入口冬菇味道很濃郁，吃起來很香，這肉餅吃起來感受的到用心喔。但我覺得米飯比較硬，個人口感。

港式叉燒飯 330

叉燒分量給的不少，入味又好咀嚼，醬汁也很特別，很道地的風味，搭配半生熟煎蛋更增添視覺。

叉燒搭配港式蔥鹽更對味。

鴛鴦（咖啡+奶茶）140 （搭配主食有打折）

港式檸檬茶 120（搭配主食有打折）

我喝的是鴛鴦，苦味很明顯、甜度降低比較適合台灣人口味，好喝。

冰火菠蘿油 90

外層酥脆，任熱吃比較好吃，裡面的奶油融化吃起來冰冰熱熱雙重口感。

咖啡織

營業時間：11:00~23:00

電話：04-2295-2029

地址：臺中市西屯區大鵬里成都路323號

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：螞蟻幫的美食旅行

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