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個人心目中的沙鹿素食王者！光麵類就有10多種 還有小菜和滷味加醬吃更有味

美食佳堯／ 文、圖／ShengYao

udn走跳美食／ShengYao

這間”蓮中素食”是我個人覺得沙鹿最好吃的素食，我幾乎每個星期都會去買一次，店家據說已經開了20年，許多人都是從小吃到大的，他們家最大特色就是餐點種類超多，光是麵類就有炒麵、羹麵、乾麵、香椿麵、意麵、蕎麥麵…等十多種，我最愛的是他們的炒麵，上面會淋他們的豆干滷汁，實在好吃極了，份量也很實在，大份50元真的有夠多，食量小的甚至可以當作兩餐來吃。

蓮中素食就開在沙田路上，旁邊就是沙鹿公有零售市場，還有之前介紹過好多次的”小阿姨滷肉飯”也在隔壁，這邊停車非常不方便，建議騎車或是步行過來。

看起來就像是一般的麵攤，生意還蠻不錯的，尤其早上生意非常的好，兩三個人在等都是平常的事。

後面有內用區，小小的，也只有四張桌子，人多時必須和不認識的併桌。

賣的東西琳瑯滿目，尤其麵類有超多種，炒麵、羹麵、乾麵、香椿麵、意麵、蕎麥麵…等，甚至還有麵疙瘩，價錢看起來都是蠻平價的。

炒麵是他們招牌，上面會淋他們特製的豆干滷汁，光看就覺得好吃啊。

小菜也是必點的，有滷味和他們自製的菜捲、素火腿⋯⋯等，喜歡什麼都自己挾。

香椿素飯（小）$30

上面除了淋香椿醬汁還有豆干滷汁，湯汁整個滲入到碗底，白飯吃起來很濕潤也非常夠味，真的會讓人狂扒飯，不過香椿醬汁會有種特殊的氣味，從沒吃過的有可能會無法接受喔。

麻醬蕎麥麵（小）$65

好像很少人點蕎麥麵，我看員工突然愣住不知道要怎麼煮XD，熱的蕎麥麵條和冷的口感其實差不多，都是非常滑順，麻醬是在碗底，芝麻味道不會很濃烈，但還蠻香的，而且有一些湯汁在，所以拌著吃起來不會很乾，味道整體來說比較平淡，吃重口味的可以加桌上的蠔油提味。

炒麵（大）$50

炒麵基本就有高麗菜，淋上豆干滷汁後等於又多了一個豆干配菜，整個看起來是有料的，麵條吃起來有微微濕潤感，不像一般炒麵那樣乾乾的，豆干滷汁有淡淡的鹹味，不過我通常還會再加一點甜辣醬和蠔油、辣椒，更夠味更好吃。

小菜 $65

小菜種類很多樣，我自己最常點菜捲、素火腿和滷味的豆包、黑輪⋯⋯這幾樣，上面同樣會淋上豆干滷汁，還可以加一些蠔油或甜辣醬、辣油。

這間”蓮中素食”真的讓人蠻推薦的，餐點種類多樣，還有多種小菜和滷味可以選擇，口味上相當不錯，價格也是非常經濟實惠，也難怪能一賣賣20年，沒吃過的人可以去吃看看喔。

蓮中素食

地址：台中市沙鹿區沙田路197號

電話：0918-662075

營業時間：06:30-13:30(星期一公休)

付費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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