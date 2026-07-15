台中海線首見「鴛鴦牛肉麵」！一碗能吃到兩種不同口味的麵，也能跟朋友一人吃一邊

鴛鴦火鍋大家都有見過，但你們有看過鴛鴦牛肉麵嗎 ? 台中海線這家”長袖廚房”就推出了超特別的雙味牛肉麵，一碗可以同時吃到紅燒牛肉麵以及清燉牛肉麵，另外也有蕃茄牛肉麵(晚上才有)、精燉豚肉麵、餛蛋麵…等好幾種麵的搭配組合，一個人吃可以隨時切換口味，如果兩個人吃還能一人吃一邊，真的超有趣，他們還有賣多種麵類，口味我覺得都還不錯，價格也很平價，是一間蠻值得推薦的麵店喔。

長袖廚房最早是在清水菜市場內擺攤賣，後來才陸續在清水和梧棲開了正式店面，不過目前清水店已經收掉，只剩梧棲店，店面位置就在大仁路二段的小巷子內，地點有些隱密，車子開不進來，要停在大仁路二段上。

還以為只有一樓，沒想到樓上也有用餐區，中午生意還蠻好的，尖峰時段兩層樓幾乎都坐滿了。

店家的LOGO，不瞞你們說老闆其實是一個退役網球選手…哈，開玩笑的啦，那個鍋鏟猛一看還真像網球拍咧。

筷子是放在消毒機內，旁邊還有醬料和免費的酸菜可以取用。

以麵類為主，除了主打的牛肉麵之外也有餛飩麵、炸醬麵⋯⋯等多種麵類，最特別的是這裡還有雙味麵，就是可以同時吃到兩種麵的鴛鴦麵，價錢看起來都不貴，算蠻平價的。

小菜看起來很精緻。

紅燒牛肉麵 X 清燉牛肉麵 $250

太極形狀的麵碗，碗內裝了兩種不同口味的麵，實在好特別啊。

紅燒牛肉麵湯頭很濃郁，不是死甜的那種，帶有隱約的中藥味，口味不會太重，很爽口。

麵條是微捲的拉麵，店內好像固定都是這種麵條，麵體略有嚼勁，泡湯太久會稍微變軟但不會很爛，不過建議還是要趕快吃。

牛肉大概有4-5塊，有厚度也很大塊，肉質軟而不爛，很好咬，牙口不好的人也能吃。

再來換清燉牛肉麵了，清燉湯頭裡面加了枸杞和薑絲，味道清甜淡雅，喝起來很順口，喝完也不會口渴。

清燉牛肉麵搭配的是薄切的腱子肉，軟軟爛爛的，吸飽湯汁後格外好吃。

精燉豚肉麵 X 餛蛋麵 $155

不吃牛的人可以點這個精燉豚肉麵 X 餛蛋麵，兩種口味都沒有牛。

兩種湯頭味道其實差異不大，都是偏清淡口味的，精燉豚肉有麵稍微多一點醬香，這個組合蠻適合不想吃重口味的人。

餛蛋麵有很大塊的蛋花和三顆餛飩。

精燉豚肉麵用料也是很豐富，除了半顆滷蛋，肉片也給好多。

覺得口味太淡的話可以加他們的酸菜，他們酸菜是有鹹味的，配口味清淡的麵很適合。

如果兩人吃可以一人吃一邊，好好玩。

因為碗的關係，湯剩一點會撈不太起來，拿起來喝也怕另一邊會流下來QQ。

榨菜肉絲乾麵 $75

店內乾麵類人氣王，榨菜肉絲多到幾乎把麵都蓋住，真的很扯，麵有淋了特製醬汁或湯汁，攪拌後整個鹹香夠味，搭配上爽脆的榨菜和軟嫩的肉絲條，讓人一吃就欲罷不能，敢吃辣的還能加一點辣油，更對味。

鮮蝦紅油炒抄手 $70

抄手不算大顆，裡頭吃得到蝦子，紅油味道鮮明，辣度不會很辣，還不錯。

涼拌豆干絲 $40

不是那種細條的豆干絲，比較像是豆皮的感覺，有調味，味道香香的，開胃好吃。

填問券可以獲得9折抵用券喔。

和一般牛肉麵店不同，這間”長袖廚房”提供多種的麵類，餐點口味都相當不錯，用料也很實在，新推出的雙味系列麵真的很有意思，可以不用花到兩碗的價錢就能吃到兩種麵，如果也能推出乾麵組合的就更棒了。

地址：台中市梧棲區大仁路二段367巷3號

電話：(04)2656-6555

營業時間：11:00-14:00、17:00-20:00(星期日公休)

收費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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