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台中新景點推薦｜走進「美村藥舖」深夜療癒酒吧，藏身城市裡的藥方酒館，成為台中夜生活新亮點

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／美村藥鋪提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／美村藥鋪提供

白晝的台中，是咖啡香與綠園道交織的慢城；當夜幕降臨，這座城市又多了一處值得專程探訪的秘境。2026年全新開幕的「美村藥舖」，不只是台中新景點，更將成為搜尋「台中酒吧」、「台中聚餐」、「台中景點」不可錯過的新地標。尊鴻餐飲集團首度跨足餐酒館領域，以復古中藥舖為靈感，揉合漢方文化、光影美學與調酒藝術，打造一座介於現實與夢境之間的夜晚避風港，邀旅人暫時放下日常，在微醺之中與自己相遇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／美村藥鋪提供
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圖／美村藥鋪提供
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圖／美村藥鋪提供
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台中酒吧新地標！走進中藥舖展開一場「人間逃逸」儀式

推開木門的那一刻，彷彿穿越時空。整面實木藥櫃、榫卯工藝、水磨石地坪與溫潤木質調，將傳統藥舖重新詮釋成充滿故事感的沉浸式酒吧空間。品牌以「萬般皆苦，人間逃逸」為核心，每位來訪者都能抽取專屬籤詩，若幸運抽中特吉籤，還可獲得限定 Shot；迎賓「孟婆湯」、舉杯儀式與象徵重返日常的紋身貼紙，更讓喝酒不只是品味，而是一場充滿儀式感的夜間旅行。最具特色的「人間葫蘆」互動，也讓喜悅與遺憾都有出口，只要搖響葫蘆，全場便能共同舉杯，陌生人也在一夜之間成為旅途中短暫相遇的朋友。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／美村藥鋪提供
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圖／美村藥鋪提供
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從台灣味到創意酒食，收藏屬於台中的夜晚記憶

美村藥舖將熟悉的台灣味化作一帖帖餐桌上的療癒配方，包含香麻濃烈的「烈方麻辣拌麵」、清爽細膩的「清心竹帖」、充滿辦桌記憶的「人情菜尾湯」，以及經典「鎮店解憂滷味盤」，每一道料理都承載著家的味道，再透過現代餐酒手法重新演繹。若想與親友共享歡樂時光，還能體驗象徵分享祝福的「人間葫蘆」儀式，依現場人數提供5,888元至8,888元的全場 Shot 體驗，讓一杯酒成為串起整個夜晚的風景。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／美村藥鋪提供
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台中景點與酒吧推薦再加一！把夜色收藏成一場值得回味的旅行

旅行從來不只是抵達目的地，更是收藏一段難忘的故事。當白天走遍台中熱門景點後，不妨把夜晚留給美村藥舖，在藥香、酒香與光影交錯之間，感受這座城市截然不同的另一種溫度。它不只是台中新景點，更是一間用空間說故事、用調酒療癒人心的特色酒吧，無論情侶約會、好友聚餐，或獨自旅行，都能在這裡找到屬於自己的深夜篇章，為台中夜生活寫下最詩意的一頁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／美村藥鋪提供
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