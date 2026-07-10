多人合菜餐廳推薦！ 台中大甲鎮瀾宮周邊「辰星酥鴨餐館」必吃招牌香酥鴨 一整桌豐盛美食超澎湃

說到經典的台中大甲美食餐廳推薦，除了大家熟知的台中大甲鎮瀾宮周邊 小吃，在地老饕強烈指名的就是這家「辰星酥鴨餐館」了！這家主打台中香酥鴨推薦的指標性老店，是不少北部與中部家庭安排大甲聚餐餐廳的第一首選。這次我們直接點了澎湃的五人套餐，一次集結了店內最厲害的招牌香酥鴨，搭配清脆的鮑魚五味冰卷、濃郁的麻油松阪豬、鮮甜的樹子清蒸魚、酸甜開胃的橙汁排骨、外酥內嫩的金沙豆腐與季節時蔬，最後再來一碗熱騰騰的鮮蚵湯，一整桌豐盛的大甲合菜料理直接驚豔全場！

台中大甲辰星酥鴨餐館 在哪？

要前往這家超人氣的台中大甲合菜餐廳非常方便，開車的遊客只要沿著導航走，就能在寬敞的馬路旁找到極具辨識度的店面。對於外地開車族來說，到大甲聚餐最怕找車位，但辰星酥鴨餐館非常加分的一點是，餐廳後面提供專屬停車場（就在對面7-11後面），路邊也很好停放，解決了大部分台中海線聚餐餐廳不好停車的痛點。以下附上詳細的店家交通資訊：

店家名稱：辰星酥鴨餐館（原辰星水產肉品）

地址：台中市大甲區慈德路186號

預訂專線：0918-178-986（香酥鴨極為搶手，強烈建議提早預訂）

台中大甲辰星酥鴨餐館 內用環境

走進內用環境，立刻能感受到轉型為精緻合菜餐廳後的舒適質感。店內裝潢維持得一塵不染、乾淨明亮，空間寬敞適合家庭團聚、公司春酒尾牙的大圓桌。

大甲辰星香酥鴨菜單

翻開大甲辰星香酥鴨菜單，餐點的選擇比想像中還要多元，從精緻的單點熱炒、多人分享的彈性組合餐都有。店家最聰明的地方，就是將台菜熱炒與頂級海鮮完美融為一體。在這一大面琳瑯滿目的菜色中，五人套餐只要 2300元 起，而且只要加價 400 元就能加購一整隻招牌香酥鴨，這絕對是辰星酥鴨餐館必點的超划算手路菜。不管是適合大口扒飯的橙汁排骨，還是鮮甜的樹子清蒸魚，搭配香酥鴨一起吃，澎湃度直接升級成豪華大餐！

大甲辰星香酥鴨 餐點分享

這道神級的大甲香酥鴨推薦一上桌就是全場目光焦點！鴨隻經過繁複的工序，外皮被現炸到金黃極致、薄脆酥香，用筷子輕輕一撥，伴隨著清脆的咔滋聲，香氣直接霸氣炸裂。

最厲害的是香酥鴨肉質完全不乾不柴，鴨肉吸飽了秘製中藥材的香氣，口感濕潤滑嫩、絲絲分明，甚至連鴨骨頭都炸到酥脆回甘。

不論是沾點特調椒鹽單吃還是配飯，都讓人好吃到想瘋狂大喊太紓壓了！

這道極度考驗熱炒翻炒手藝的金沙豆腐推薦，一上桌就散發著濃濃的鹹蛋黃香氣。舌尖先感受到鹹蛋黃沙沙細緻的鹹香與鑊氣，緊接著是裡面豆腐如布丁般的滾燙滑嫩，豆腐的豆香與鹹蛋黃在口中完美融合，口感層次超豐富。

這盤顏色金黃誘人的橙汁排骨是大人小孩都會瘋狂搶 食的功夫菜！微微的酥脆感，內裡肉質依舊扎實有彈性、飽含肉汁。酸酸甜甜的天然果香非常解膩，裹在排骨表面閃閃發亮，完全滿足了對經典辦桌菜的期待。

鮑魚五味冰卷，這盤精緻的鮑魚五味冰卷作為開胃冷盤堪稱完美！主廚將現撈的新鮮小卷與厚實鮑魚經過精準川燙後迅速冰鎮，完美鎖住了軟體海鮮最純粹的鮮甜與彈牙度。

這道冷盤的精髓在於店家調製的特製五味醬，酸、甜、鹹、辣、香五味平衡得剛剛好。

大口咬下冰涼多汁的鮑魚，爽脆的嚼勁在辛香醬汁的襯托下更加鮮美，瞬間喚醒了全家人的味蕾。

冬天或雨天聚餐必點的溫補聖品，絕對非這道熱騰騰的麻油松阪豬料理莫屬！主廚選用上等黑麻油老薑爆香，大火快炒鎖住松阪豬最精華的肉汁，濃郁的麻油香醇厚而不油膩。

蝦子不會縮成乾扁的小圓球，而是像花朵一樣完美炸開，變成胖嘟嘟、肉質扎實的「大蝴蝶球」。

一口咬下去，是真正的鮮蝦脆彈和滿滿肉汁，不是那種空洞的脆腸感。

這道大氣的鮮魚料理推薦，展現了辰星水產起家的超強底氣！新鮮鮮魚加入傳統甘甜的古早味樹子（破布子）與薑絲、蔥絲一同下鍋大火清蒸。魚肉的天然鮮甜在樹子特有的回甘鹹香襯托下，超級厲害的白飯殺手。

季節時蔬炒得油亮碧綠、極其清脆，完整保留了蔬菜本身的天然甘甜與水分，吃起來清爽無負擔，完美扮演了各道重口味料理之間最棒的解膩轉場角色。

這碗現點現煮的薑絲鮮蚵湯是今晚最溫暖的海洋精華！肥美鮮蚵，加入大量薑絲、蔥花與些許米酒提味去腥，滿滿都是海味的甘甜，暖胃又療癒。

吃飽點心

辰星酥鴨餐館最後都會貼心附上當季盛產的新鮮水果拼盤。這盤剛切好、冰涼沁心的金黃芒果大氣擺滿盤，散發出濃郁的夏日果香。

整體而言，這次的大甲辰星香酥鴨從極致酥脆、一撕就化開的招牌香酥鴨，到火候到位、海鮮 食材新鮮度破表的各式熱炒合菜，都展現出餐館務實且深厚的料理功力。舒適乾淨的內用環境加上後面好停車的便利優勢，完全坐穩了大甲必吃聚餐首選的寶座。如果您正在計畫來一趟大甲 旅遊，這家高CP值的酥鴨餐館，絕對值得您帶上全家人專程前來一飽口福！

辰星酥鴨餐館

（原辰星水產肉品）

地址：台中市大甲區慈德路186號

預訂專線：0918-178-986（香酥鴨極為搶手，強烈建議提早預訂）

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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