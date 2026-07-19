沒預約吃不到的隱藏版巷弄美味！台中北區超療癒「手作定食」 森林系環境一秒到日本

平常吃膩了高油高鹽的外食便當，下班放假總想念溫馨家常菜那股暖胃的溫度嗎？今天跟著我一起私藏這家位在台中北區的超人氣隱藏版巷弄美食——曉曉家家常料理！這絕對是近期讓我驚豔指數破表、在網路引發熱烈討論的「台中預約制餐廳」與「台中私房菜推薦」。身為在地吃貨一定要知道，曉曉家家常料理主打現點現做的精緻手作定食，完美把看似平凡的日常家常菜，做到精緻度與美味度兼具。不管是想找台中北區午餐還是台中北區晚餐，這裡每客套餐都能吃到食材的鮮甜與滿滿的媽媽味。重點是份量紮實、調味清爽，完全是台中北區定食與台中巷弄美食地圖裡最溫暖、絕對不能錯過的一道光！

台中美食曉曉家家常料理在哪？

曉曉家家常料理隱身在台中市北區的住宅區巷弄裡，外觀低調溫馨，招牌小巧可愛，一不小心可能就會錯過，但門口錯落有致的綠色植栽，散發著一種清爽的「森林系氛圍」，讓人還沒進門就先放鬆了下來。

不過要提醒想來吃的朋友，這附近屬於寧靜的純住宅區，巷弄較為狹窄，建議開車的朋友可以將愛車停在周邊進化北路或學士路上的收費停車場，再散步走進來，騎機車的話則可以尋找附近的機車格，一起當個貼心的文明饕客唷！周邊景點推薦國立自然科學博物館、台中植物園、一中商圈(一中街)、中友百貨、台中市眷村文物館。

走進曉曉家家常料理，內用環境更是讓人眼睛一亮！店內裝潢簡約溫潤，溫暖的木質調桌椅搭配柔和的燈光，營造出種類似日本昭和時代老咖啡廳的復古與寧靜感。店內座位數不多，但也因為這樣，用餐環境非常安靜舒適，不會有一般熱炒店的嘈雜喧囂，可以優雅、好好地品嚐每一道料理。

想要享受這份療癒的氛圍，記得一定要提早預約！曉曉家目前採取全預約制，主要透過官方 LINE（@480cljuw）進行訂位與點餐，想吃記得提早動動手指，現場來可是會撲空的喔！

接下來就是重頭戲的餐點介紹啦！曉曉家家常料理的定食一上桌，那個澎湃度就讓人心花怒放。

主菜部分更是實力派，今天點的這道私房燉肉，肉質吸飽了家常滷汁的精華，肥瘦比例拿捏得剛剛好，吃起來軟嫩香烘卻完全不油膩，底下吸滿醬汁的配料更是超級下飯！

一口濃郁的燉肉、再扒一口香 Q 粒粒分明的白飯，真的是最極致的幸福。曉曉家家常料理完美重現了那種阿嬤或媽媽大火現炒、細火慢燉的經典滋味，吃完完全不會有口乾舌燥的負擔感。

靈魂小菜們，從爽脆清甜的高麗菜與綠花椰、入味多汁的櫛瓜炒菇、到涼爽解膩的小黃瓜與綿密細緻的胡麻豆腐，每一樣都精緻得像主角。

更不用說那碗鋪上松露（或漬物）的茶碗蒸，口感像布丁一樣滑嫩順口。

還有那碗清甜的大黃瓜排骨湯，完美的排骨精華鎖在湯頭裡，每一口小菜與湯品都吃得出店家的用心。

享受完溫暖的鹹食，這套精緻家常料理的完美 Ending 居然還附上了當季的現切新鮮水果（今天是一口大小剛剛好、清甜去油膩的芭樂與小番茄），從前菜、主餐、湯品一路呵護到甜點胃，真的能感受到曉曉家家常料理對待客人的細膩與體貼。

整體來說，曉曉家家常料理不只是填飽肚子的餐廳，更是一個能讓人洗去一整天疲憊的靈魂充電站。精緻的現炒口味、滿滿綠植的舒適環境，真的會讓人想一訪再訪。再次碎碎念提醒大家：一定要提早預約！一定要提早預約！一定要提早預約！（很重要所以說三遍）。快把這家台中北區的隱藏版美味加入你的口袋名單，趕快加官方 LINE 預約去吧！

曉曉家家常料理

住址：台中市北區崇德路一段91巷1號

營業時間：週四到週日11:30–14:00, 17:30–20:00

訂位點餐請加官方line @480cljuw

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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