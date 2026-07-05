台中海線最新打卡景點！高美濕地超萌SKATER JOHN現身
2026台中清水走走藝術季已於前日正式登場，今年以「粼波微步」為策展主題，自即日起展出至8月2日。展覽橫跨高美濕地、燈塔園區及魚寮古厝區，共帶來8件大型裝置藝術，邀請民眾一邊漫步海岸，一邊透過藝術重新感受清水的人文故事與自然風景，展開一場充滿驚喜的夏日藝術旅行。
本次最受矚目的亮點之一，莫過於木棧道入口處的《SKATER JOHN》。這位由日本插畫家柴田昌達創作的人氣角色，帶著衝浪板來到高美濕地，悠閒享受夕陽與海風，更會俏皮地出現在聚落巷弄之中，等待遊客不經意地發現，成為今年最熱門的打卡焦點。
除了國際藝術家參與創作，今年藝術季也結合地方社區、弘光科技大學海線創生USR計畫以及清水幼兒園共同參與。其中，藝術家吳芊頤以《海風佮王船》重新演繹文興宮王船文化；廖琳俐《光的回返》則透過藍色透光材質與高美燈塔相互呼應；馬來西亞藝術家黃覺深更透過攝影作品《與海之間》，記錄海線居民最真實的生活樣貌，讓藝術成為連結地方記憶的重要媒介。
策展團隊特別打造角色《尋找粼波》，將幾何波浪化身為可愛角色Limbo，帶領大家穿梭魚寮聚落與巷弄，串聯各個展區，也替清水幼兒園外牆注入嶄新的藝術生命。無論是安排半日散步、高美夕陽之旅，或深入探索海線聚落，今年夏天都值得走進清水，感受藝術、文化與自然共同交織出的獨特魅力。
活動期間：2026/06/27–2026/08/02
活動地點：高美濕地、燈塔園區、魚寮古厝區
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