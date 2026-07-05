在地客一吃成主顧！彰化和美「平價滷味」，「中藥滷汁+特色淋醬」超有記憶點

和美回味滷味。和美小吃美食推薦，這家回味滷味在和美道周路跟和線路交叉處，斜對面是喜美超市，主打平價滷味、自家熬煮中藥滷汁，吃起來口味不會太鹹，搭配偏稠一點的醬汁增加風味，讓許多在地客一吃就成主顧，成為和美晚餐跟宵夜時段的熱門選項，另外也有跟外送平台合作，懶得出門也點得到。

彰化和美美食推薦

經典的滷味美食讓人百吃不厭，回味滷味是自家熬煮中藥滷汁、搭配特色微微濃稠的淋醬，讓人一吃有記憶點，回味滷味跟隔壁回味燒臘的姊妹品牌，主打外帶滷味，店裡有特別擺上一張桌椅，想在這裡吃也可以，下班時段陸續有不少客人上門購買，滷味品項多，想吃什麼食材基本上都有提供。

回味滷味的紅色招牌非常顯眼，就在和美道周路跟和線路交叉處。

和美回味滷味菜單

回味滷味的品項不少，有豬肉片、牛肉片、火鍋料、豆類、蔬菜類、肉類、麵類，品項蠻多種選擇的。

冰箱櫃裡面各種食材種類琳瑯滿目，讓我有點選擇困難症發作，擺放整齊乾淨，讓人食指大動，忍不住想多夾幾款。

肉類、內臟類、蔬菜等，肉類滷的很入味的感覺。

各種火鍋料品項都擺得很整齊，他們的米腸是純糯米、豆類製品的項目也很多種。

麵類有蒸煮麵、意麵、冬粉、河粉、王子麵、刀削麵、韓國拉麵、烏龍麵等。

吃肉也要蔬菜來均衡一下，我選擇了地瓜葉，深綠色蔬菜每天都需要來上一些。

我夾了蒸煮麵、地瓜葉、娃娃菜、日式竹輪、米腸、雞胗、粉腸、甜不辣、腱子肉。

夾取好自己要吃的滷味食材直接給闆娘即可，接著就是將食材切為適口大小，依照食材煮的時間分別下湯底加熱煮熟。

滷湯裡陣陣淡淡的中藥香氣飄出，不是太濃烈的中藥味，是清香的香氣。

將食材分別放入鍋中加熱煮熟，看著食材在鍋中沸騰忽然有種療癒感。

我選的是蒸煮麵，煮好的蒸煮麵淋上特製醬汁、蔥花、酸菜，我請闆娘幫我加一點小辣。

滷好的食材紛紛出鍋，加上酸菜、蔥花、手炒辣椒等配料增加風味跟口感，再攪拌均勻。

感覺自己沒有夾很多品項，端給我一整碗滿滿的滷味，左邊的麵條看起來就十分入味Q彈。:)

回味滷味的醬汁味道不會太鹹，吃起來偏濃稠的醬汁，第一口覺得還好，吃到後面會有涮嘴的感覺。

雞胗脆口無腥味，甜不辣、日式竹輪的鮮味濃郁，一開始吃覺得還好，後面滷汁中藥清香跟微微濃稠的醬汁越吃越耐吃，推薦加個微辣或者小辣，風味更好。

我另外還許了粉腸跟腱子肉，肉比較扎實一點，粉腸Q嫩好咀嚼，特別是米腸，偏細的米腸米粒不散開，入口很有咀嚼感。

豆皮也很入味，整體吃下來是很耐吃的風味，不會太鹹，口味剛剛好。

下班後或者宵夜想換個不同飯麵便當的選擇，就來吃清香讓人回味的滷味吧！

回味滷味

營業時間：17:00~23:30

電話：04-755-5246

地址：彰化縣和美鎮和西里和線路114號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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