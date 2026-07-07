開幕不久人氣就搶搶滾！彰化市天婦羅專賣店，「星鰻+炸蝦」厚實必點

双木天婦羅料理店。彰化市新開的天婦羅專賣店，天婦羅丼、燒肉丼（牛/豬）、炸豬排丼三種，剛開幕不久人氣就搶搶滾，售價平實還可單點炸物、小菜，內用只有8個位置需要耐心等候，不少人都選擇外帶回家，因為生意很好用餐時段容易提早賣光，想嘗鮮的朋友請留意一下。

彰化市天婦羅推薦

彰化市賣定食的店家不少，又多了這家天婦羅專賣小店可以選擇，這天用餐11:50進入，大約12:30就賣光了，後來想內用的客人都只能下次再來，也有人選擇外帶，怕撲空的朋友們建議打電話來詢問喔。

双木天婦羅料理店就在紅唇麻辣香鍋斜對面，彰化市福安里民生南路20號。

入內後幾乎是客滿狀態，內用八個座位，開水放在檯面上方請自取，採掃碼點餐，現點現炸需要耐心等候一下。

双木日式天婦羅料理店菜單

天婦羅丼 230元，主菜三選二+炸野菜6塊，有炸蝦、星鰻、唐揚雞。另外燒肉丼有牛豬兩種選項、炸豬排丼。有可以選擇單點品項、小菜。

剛開幕不久生意很好，我看不少人都是看到threads來用餐的吧，老闆炸天婦羅忙到沒有停下來過。

天婦羅丼 230

我選擇星鰻+炸蝦的組合，之前跟大叔去日本經過天婦羅的店看到價格都踏不進去(笑)，這次可以趁大叔不再自己偷偷享用。(附上一碗昆布柴魚湯、小菜)

炸蝦跟炸星鰻都挺厚實的，鋪上炸的金黃酥脆的野菜整碗很吸引視覺，下方是淋上醬汁的白飯。

炸蝦是比較厚實的蝦肉，沾醬很好吃，我覺得給多一點更讚。

粒粒分明的白飯有淋上醬汁，還有些許芝麻油香氣。

炸星鰻又厚又鬆軟，會讓人想再單點來吃。但飯有淋上麻油，整體吃完對我來講偏油。

因為是剛開幕不久的新店，人潮多座位少，想吃建議過陣子再來吧。

双木天婦羅料理店

營業時間：11:00~13:30、16:30~20:00

電話：0965-445-994

地址：彰化縣彰化市福安里民生南路20號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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