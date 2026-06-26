「福齋素食坊」隱身台中市政府的超人氣素食自助餐！菜色多到選不完，高CP值平價午餐首選

繼糖糖上次開箱台中市政府高樓層的隱藏版素食自助餐，沒想到在台中市政府的B1樓層也藏著一間超厲害的平價素食自助餐「福齋素食坊」！這間隱身在市府地下室的自助餐，不僅菜色琳瑯滿目，價格更是親民，每到中午用餐時間，都是人潮滿滿，建議大家早點來，太晚來菜色就被夾光囉！

福齋素食坊位置

這間超人氣的台中市政府素食餐廳，具體位置就在台中市政府A棟的「惠中樓」B1樓層，如果是搭乘台中捷運，從「市政府站」出站步行過來非常方便，進到市府廣場後，只要認明大大的「惠中樓A棟」玻璃門進去，走樓梯或搭電梯到地下一樓就能找到。

順著惠中樓走下B1，映入眼簾的其實是台中市政府的員工餐廳入口（就在地下停車場旁，真的很低調！），別看外面好像靜悄悄的，一推開大門走進去，裡面的熱鬧程度絕對會讓你大吃一驚。

一到用餐尖峰時間，現場早就已經排起了長長的人龍，店內還貼心規劃了「福齋素食坊排隊動線」的引導牌。

福齋素食坊菜色

登登！來看看這讓人選擇障礙大爆發的餐檯！店內採用雙層設計的取餐檯，上面擺得密密麻麻，菜色豐富度簡直破表。

經典的醬燒茄子、清脆的花椰菜、秋葵、炒青江菜，到近年超受歡迎的香煎櫛瓜、炒蕈菇通通有。

除了滿滿的綠色蔬菜，現場還有各式菇類、豆包、涼拌海帶絲、炒麵、炒米粉，甚至連大人小孩都愛的酥脆炸物（素排、炸杏鮑菇、素米血捲）也一應俱全。

在琳瑯滿目的菜色中，這道「招牌麻辣臭豆腐」絕對是現場人氣最高、每個人餐盤裡幾乎都有的菜色之一！糖糖一靠近餐檯，就被這濃郁迷人的臭豆腐香氣給深深吸引。

福齋素食坊環境

夾完滿滿的好料結完帳後，一旁就是非常寬敞的內用餐飲座位區，雖然這裡屬於市政府的員工餐廳，但整體的環境規劃得相當舒適明亮，木質調的長桌搭配俐落的白色座椅，看起來乾淨又整潔。現場的座位數非常多，不論是三五同事一起來午餐聊天，還是自己一個人來快速飽餐一頓，都非常適合。

這裡的主食是紫米飯，小碗是五元，大碗是十元，糖糖點了大碗十元，米飯粒粒分明，帶淡淡紫米香氣。

糖糖當天夾了一大盤的菜，滿滿一大盤，菜色多樣，價格落在220元，CP值還挺高的。

這款炸海苔糯米捲，金黃酥脆的炸外皮，包裹著海苔，裡頭的糯米飯內餡塞得極為扎實，還吃得到香菇與香料交織的迷人風味，咬下去外脆內軟、Q彈有嚼勁。

還有這款炸豆皮也是一絕！炸到層次分明、蓬鬆酥脆的豆皮，起鍋後表面刷上店家特製的獨門醬汁，最後灑上白芝麻提香。一口咬下，能同時享受到豆皮的酥脆度與吸附醬汁的飽滿口感，吃起來帶著淡淡的微甜豆香，鹹甜交織的滋味非常涮嘴。

喜歡吃櫛瓜的朋友，在這裡也吃得到，將櫛瓜厚切後煎至金黃色澤，咬下去不僅多汁，更是鮮甜。

台中市政府的員工餐廳，除了惠中樓10樓，B1樓也有素食自助餐，菜色豐富，價格親民，想要菜色多樣化，建議一開門就來卡位，只有平日才有營業，假日休息唷。

福齋素食坊

電話：0980-821309

地址：台中市西屯區臺灣大道三段99號（台中市政府 B1 員工餐廳）

時間：11:00~14:00；假日店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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