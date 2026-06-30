座位超少想吃先預約！台中隱藏版日料「魚來囉」在地老饕極力推薦 主打少見漁獲客製化料理

大里人快筆記！糖糖又要來推薦超厲害的台中大里日本料理囉！這間隱身在台中大里仁化市場內的「魚來囉」，可是在地老饕極力推薦的隱藏版大里美食，店家主打市面少見的特殊漁獲刺身，還會依魚種特質細心選擇「燒霜」或「湯霜」做法來完美鎖住鮮美，更有職人等級的客製化料理，因為店內座位極少，想吃記得先訂位唷。

魚來囉位置

魚來囉位在台中大里仁化市場的外圍，一到現場，遠遠就能看到攤位上方掛著十分顯眼的深藍色招牌，充滿日式屋台的氛圍，雖然位在熱鬧的黃昏市場旁，但店面外觀打理得相當精緻，店鋪正面則貼心地用透明塑膠布簾圍起來，內用區隱約透出溫暖的光線，讓人在充滿市井煙火氣的傳統市場裡，也能找到一處彷彿置身日本小店的秘密基地。

魚來囉環境

撥開透明布簾走進店內，彷彿一秒瞬間移動到了日本屋台！魚來囉的內用環境打造得非常有味道，天花板與四周掛滿了各式各樣的日式暖簾、浮世繪海浪圖騰，還有超吸睛的達摩不倒翁和招財貓旗幟，濃濃的日式昭和復古風情直接拉滿，整個內用區主要圍繞著師傅的料理吧台，採用高質感的木質板前座位。算一算，店內的座位數真的極少，大約只能容納5-6位饕客，完全是小巧精緻的微型日料店。坐在這裡不僅可以近距離欣賞師傅切刺身、捏壽司的職人專注神態，一邊還能聞到炙燒時飄散的迷人香氣，這種極具臨場感的用餐體驗真的很棒！

魚來囉菜單

坐在吧台最幸福的，就是一抬頭就能看到前方櫃台的冷藏玻璃櫥窗，店家的冰櫃打理得乾淨明亮，裡頭整齊陳列著當天進貨的各式新鮮魚塊。

職人刀工與華麗炙燒秀！現場宛如一場精采的板前藝術

坐在吧台的搖滾區，最過癮的莫過於欣賞師傅的料理過程了！師傅的刀工極其細緻，神情專注地處理著帶皮的珍稀魚獲，每一刀的厚度與力道都拿捏得恰到好處。更讓人驚艷的是接下來的華麗炙燒秀！當師傅拿出噴槍高溫炙燒星鰻、肥美大蝦和魚皮時，伴隨著熊熊火光與「啵啵」作響的油脂燃燒聲，陣陣迷人的焦香氣味瞬間撲鼻而來。透過這種「燒霜」工法，不僅能鎖住漁獲本身的鮮甜，更能激發出油脂的濃厚香氣，讓人在一旁看得目不轉睛，視覺與嗅覺同時獲得極大滿足！

頂級海膽有圖有真相！櫃檯驚見超壯觀的日本海膽木盒山

吃日料想知道店家海膽用得好不好，看櫃檯就知道！在魚來囉的櫃檯旁，有一處讓海膽控一秒瘋狂的隱藏亮點。這裡堆疊了超高一整疊的海膽空木盒，全都是店家平日累積下來的「輝煌戰績」。店家對海膽的品質與等級要求極高，絕不用劣質品充數。

綜合生魚片

趕快來看看這盤讓糖糖讚不絕口的綜合生魚片到底藏了哪些厲害角色！精緻木盤上整齊排列著5種當季特選漁獲，除了鮭魚、鮪魚外，盤中包含了肉質細緻高雅的日本真鯛、極具在地特色的宜蘭飛魚，還有口感獨特的瓜仔魚。師傅憑藉精湛刀工將每片刺身都片得厚實有誠意，更針對不同魚種的特性運用燒霜工法處理，微炙燒的魚皮帶出淡淡焦香與肥美油感，口感層次多變，沾點現磨芥末一同入口，那股在嘴裡爆發的極致鮮甜，真的太幸福了！

綜合握壽司

除了刺身，這盤綜合握壽司更是讓糖糖驚艷到不行的！整盤包含了北海道干貝、炙燒天使紅蝦、日本真鯛、宜蘭飛魚、星鰻、炙燒鮭魚肚、鮪魚、瓜仔魚共8款頂級特選，這裡的握壽司最厲害的靈魂，就在於師傅堅持使用「溫醋飯」來握製！微微溫熱的醋飯黏稠度與酸甜度拿捏得剛剛好。

一入口，溫熱的飯粒能瞬間融化炙燒鮭魚肚與星鰻的肥美油脂，讓香氣在嘴裡徹底爆發；而搭配厚實細緻的日本真鯛、瓜仔魚或清甜爽脆的宜蘭飛魚時，更能襯托出白肉魚的高雅甘甜，那顆碩大飽滿的北海道干貝和帶有焦香的炙燒天使紅蝦更是鮮甜得不像話，每一貫不論在刀工、熟度還是捏製力道上都展現了職人等級的完美平衡，在大里就能吃到這種板前高級感，真的太幸福了！

海膽軍艦

看這款海膽軍艦的用料就知道師傅給料完全不手軟，金黃澄亮的海膽直接大氣地堆疊到滿出來，都快看不到底下的飯了，底下搭配了店內招牌的溫醋飯，一入口，溫熱的米飯瞬間將海膽那如奶油般綿密細緻的質地化開。頂級日本海膽吃起來只有滿滿的濃郁甘甜與海味清香，完全沒有一絲討人厭的藥水味或腥味！海膽控來到魚來囉真的必須一人來一貫才過癮。

極上盛合丼飯

這碗極上盛合丼飯也是浮誇系，各種厚切海鮮直接在碗裡排得滿滿滿，完全不留一點空隙，裡頭包含鮭魚、鮪魚、旗魚、干貝、天使紅蝦，還有店內主打的隱藏版稀有漁獲瓜仔魚！其中瓜仔魚和部分刺身特別經過師傅以燒霜工法微炙表面，逼出誘人的魚油香氣。最厲害的是，底下的靈魂基底同樣是選用溫醋飯，溫熱微酸的米飯與冰涼鮮甜的刺身在口中相遇，油脂化開的香氣伴隨Q彈米粒，層次相當豐富。

鮭魚加州卷

瞧瞧這一整排加州卷切得大氣、擺盤超誘人，最靈魂的是外層鋪上肥美的鮭魚，經過師傅細心炙燒，將油脂香氣完全逼出來，再灑上滿滿蔥花點綴，光看外表就讓人招架不住。

它的內餡更是精采！壽司米裡頭竟然塞滿了蟹肉棒、稻荷豆皮、龍蝦沙拉與大量的生菜絲，大口咬下，外層炙燒鮭魚的濃郁油香與龍蝦沙拉的鮮甜率先化開，隨之而來的是稻荷豆皮的甜嫩與蟹肉棒的風味，最後由清脆的生菜絲完美收尾，整體吃起來多汁、爽口且層次感強烈。

日本室津生蠔

這顆日本室津生蠔尺寸真的不是開玩笑的，拿在手上沉甸甸，整個蠔肉肥美、飽滿得快要溢出殼來，表面還帶著亮眼的水潤光澤，新鮮度直接給滿分！師傅在碩大的生蠔上貼心點綴了鮮綠蔥花與特製的橘紅色紅葉泥提味，大口咬下，滑嫩的生蠔瞬間在嘴裡爆汁，濃郁如牛奶般的奶香與海味精華立刻席捲整個口腔，吃起來無腥味，好吃。

燻醬油漬黑鮪

經過特製醬油漬製的黑鮪魚，外層呈現著深邃迷人的琥珀色澤，而當師傅切開時，核心依然保有了黑鮪魚如紅寶石般鮮嫩欲滴的艷紅，一入口，率先迎來的是迷人的微燻香，緊接著是醬油漬帶來的濃郁甘醇與鹹香，醬汁不僅完美鎖住了黑鮪魚的鮮美，更透過熟成讓肉質變得無比軟嫩綿密、近乎入口即化。

鹽烤鮭魚下巴／明太子日本山藥／明太子雞肉／松露牛肉串／鹽烤牛肉串

除了生魚片及握壽司，魚來囉的烤物也不錯，鹽烤鮭魚下巴，外皮烤到金黃酥脆，裡頭的魚肉卻依舊細緻多汁、富含油脂；明太子日本山藥與明太子雞肉，上頭鋪了厚厚一層大氣的明太子醬，經過炙燒後帶有迷人的微焦香氣。

沒想到在大里仁化黃昏市場的外圍，竟然隱藏著一間水準完全不輸市區高級日料的寶藏店鋪，從市面極其少見的瓜仔魚、宜蘭飛魚刺身，到每一貫都堅持靈魂溫醋飯的綜合握壽司、爆量奢華的海膽軍艦，甚至是火候極佳的居酒屋級烤物，每一道都能吃出師傅對食材鮮度與料理工藝的極致堅持，喜歡吃日本料理、追求現撈極鮮海味的朋友，這間大里隱藏版美食魚來囉絕對值得你專程前來朝聖，趕快把地址筆記下來吧！

魚來囉

電話：0968-578894

地址：台中市大里區仁德里仁化路565號

時間：16:00~21:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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