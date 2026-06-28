東京爆紅漢堡排全台首間獨棟街邊店！「挽肉と米」插旗台中西區，環境介紹、訂位資訊一次整理

台中公益路近期又有話題新店了！台中人真的很幸福耶！日本東京爆紅的漢堡排品牌「挽肉と米」，已經在這個月6/17 正式開幕，台中公益店除了是中部首店，也是台灣第一家獨棟街邊店。地點就開在台中西區公益路美食戰區，從外觀設計到用餐氛圍都挺有吸引力的。主打現打現烤的和牛肉漢堡排，搭配熱騰騰白飯吃到飽與現場炭火料理，推薦愛嚐鮮的人可以試試。豬飛整理了「挽肉と米」台中公益店的地理位置、用餐環境、餐點特色和心得分享，繼續看下去囉！

挽肉と米｜台中公益店環境

能開在台中公益路這件事本身就很有看頭，因為這裡本來就是台中知名美食戰區，挽肉與米的加入，讓這裡肯定又是熱鬧一陣子了！不過附近假日停車位就真的是一位難求了。

「挽肉と米」這次不只是台中首店，也是台灣第一家獨棟街邊店，外地朋友都說這種規模店型真的只有台中看得到。餐廳位置就在公益路與精誠路交叉口附近，知名的米其林燒肉「庵達燒肉」斜對面，永盛體育文教用品名店旁邊。簡潔水泥灰色系外觀，掛上醒目招牌，現在每到用餐時間門口都是大排長龍。

兩區的弧形座位設計，各別是14個座位左右，座位前方是漢堡排的製作過程的一個秀。

開幕禮是挽肉と米的LOGO磁鐵。

看這個製作過程很療癒耶，把漢堡肉拍打後現烤，食慾整個大加倍。

挽肉と米｜特色吃法與醬料

桌子下方的抽屜打開是餐盤、筷子還有黑胡椒罐、辣椒罐、海鹽罐。這個讓客人自由搭配漢堡排使用。

三塊漢堡排的吃法還有特別說明，第一：吃原味、第二：蘿蔔泥配柚子醬、第三：配生雞蛋，照這樣的節奏吃起來挺有趣的，而且風味也不錯。

「挽肉と米」除了漢堡排三吃之外還可以配上獨特醬料，像是生醬油、青辣椒鹽漬檸檬、油漬青辣椒、MOU桑的特調麻辣粉、椒麻醬、炸蒜碎、梅醋漬白菜、豆拌醬油。

這個是梅醋漬白菜、豆拌醬油。

六種醬料都有自己的固定位置，我喜歡青辣椒鹽漬檸檬、椒麻醬。

店員會依照每個人用餐進度把漢堡排放在前方，圓滾滾又飽滿的樣子有夠可愛，每一顆都有迷人的直條紋。套餐包含三顆漢堡排、味增湯、白飯（可無限續加），我又加點了台中店限定的莎莎醬。

漢堡排使用日本A5和牛肉，最喜歡它飽滿多汁的樣子，中間戳個洞輕輕一壓肉汁就滾滾而流，肉質軟嫩。

第一顆就按照推薦方式先吃原味，先感受外層炭火的焦香，還有裡面那種帶著肉汁的軟嫩感。

第二顆就選自己喜愛的醬料去搭配，吃出不同的風味變化。

加上微辣的莎莎醬也是不錯的搭配。

蘿蔔泥配柚子醬的吃法讓漢堡排油脂很平衡，顯得特別清爽。

第三顆就配著雞蛋一起吃，讓肉香、蛋液、米飯融合在一起，濃郁滑順的口感讓人滿足。

如果你是大食量，那白飯無限享用這點真的很加分，熱熱的白飯跟肉汁飽滿的漢堡排一起吃，油脂跟白飯混合入口，可以一口接一口。

挽肉と米｜用餐心得分

整體吃完，我覺得「挽肉と米」獨棟街邊店的空間感設計本身就有話題，現場現拍現烤的炭火漢堡排，也成了一個有特色的畫面，餐點吃法搭配和白飯無限續，用餐體驗都很完整。對台中人來說，終於不用特地跑台北或日本啦，在公益路吃到這個很有代表性的日本漢堡排品牌。

不過開幕當天來用餐，大概是店家作業流程還不熟悉，吃到的米飯第一碗比較軟爛不Q，第二碗則比較正常一些。期待之後有更大的進步囉。

營業時間：週一到週五12:00-15:30、17:00-22:00，週六週日12:00-22:00

地址：台中市西區公德里公益路327號

訂位方式：inline 訂位 和 現場候位

附近有付費停車場、路邊停車格，最近停車場

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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