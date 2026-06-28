享受滿天星！ 奢華台中五星飯店，沉浸浪漫星空夜景

【FunTime小編群】想看些許萬夜景不必跑至台中大肚山！本期小編要介紹擁有無敵夜景的飯店，恰到剛好的高處可以看到滿天的星星，搭配著美酒享受這難得的美景，真的超享受，體驗生活中的小情趣一定要來住，馬上來看看是哪些台中飯店吧～

台中五星級飯店｜快速導覽＋分類

台中的五星級飯店選擇非常多元，不論是追求頂級服務、溫泉湯屋，還是帶孩子放電的家族旅遊通通能滿足。小編幫大家整理出2大主題分類，可以根據自己的需求輕鬆挑選！

➢ 奢華推薦：坐擁高空夜景與多種設施，感官體驗與頂級服務一次滿足

➢ 親子推薦：不僅設有超好玩的遊戲室，還有貼心提供嬰兒備品

台中五星級飯店｜頂級享受！奢華飯店推薦

如果想要追求奢華體驗的話，推薦選擇以下幾間台中五星級飯店！從精品級的室內設計、露天泳池等服務設施到可以俯瞰整個台中夜景的高空景觀，都能在這裡享受最完美的感官體驗與頂級服務。

The Lin Hotel 林酒店

#高級奢華風 #LV百匯吃到飽 #完美隔音品質

The Lin Hotel 林酒店

The Lin Hotel 林酒店

The Lin Hotel 林酒店

外觀就有著高貴氣質的The Lin Hotel 林酒店，帶點弧形的建築顯露出不凡，一進大廳氣派的風格立刻透過大廳的挑高展現。進到房間內，金色的擺飾凸顯奢華感，房內備品也很頂級，像是潘海利根、歐舒丹的沐浴品等。而The Lin Hotel 林酒店有著健身房、三溫暖、泡湯區、露天溫水游泳池，而這些設備也都相當新穎，當然，住頂級飯店更重要的就是睡眠品質和衛浴，台中林酒店的不管是落地窗、隔壁房間這些聲音都進不來之外，床選用頂級品牌席夢思，整間房整晚都可以感受到沈穩的舒適。

小編偷偷說：入住這間台中住宿，一定要去吃看看大名鼎鼎的LV百匯吃到飽！

地址：台中市西屯區朝富路99號

附近景點：台中國家歌劇院、秋紅谷

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

臺中勤美洲際酒店

#近勤美草悟道 #運動酒吧 #BYREDO沐浴備品

臺中勤美洲際酒店

臺中勤美洲際酒店

臺中勤美洲際酒店

臺中勤美洲際酒店是由IHG集團直營的頂級五星奢華飯店，步行3分鐘即達勤美誠品。館內擁有綠意戶外泳池與豐富餐飲，每間客房更標配大片落地窗，白天能將草悟道美景盡收眼底，夜晚則可俯瞰璀璨的台中市夜景，是享受高規格住宿的絕佳之選！

地址：台中市西區忠明里館前路77號

附近景點：勤美草悟道、審計新村

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

台中福華大飯店

#老字號五星飯店 #泳池三溫暖健身房 #2018全新整修

台中福華大飯店

台中福華大飯店

台中福華大飯店

台中福華大飯店位於台中市西屯區，是老字號五星飯店，於2018年將10至12樓進行全新整修，風格很時尚啊！飯店內的設施也很豐富，從戶外泳池、健身房到三溫暖都有，如果是帶著小朋友來，這邊也有親子空間提供各式兒童益智玩具哦！房型的部分，台中福華大飯店提供雙人房、四人房及套房，拉開窗簾便能看見一整片台中市景，晚上則能看見美麗繁華的市區夜景！

地址：台中市西屯區安和路129號

附近景點：東海大學、秋紅谷

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

台中五星級飯店｜親子飯店推薦

台中這幾間五星親子飯店，提供超好玩的遊戲室、兒童戲水池等，讓孩子入住也能在飯店內玩得開心。此外，如果是帶嬰幼兒的家長，這幾間也有貼心提供嬰兒備品，讓爸媽不用帶大包小包的行李，就能輕鬆育兒～

台中長榮桂冠酒店

#親子友善 #豪華遊戲區 #高級飯店的老牌典範

台中長榮桂冠酒店

台中長榮桂冠酒店

台中長榮桂冠酒店

位在台灣大道上的長榮桂冠酒店可說是顧及了旅客會有的各種需求，房內的枕頭、床墊都可以依旅客喜好更換，超貼心的服務連有睡眠潔癖的人也能一夜好眠。飯店還備有嬰兒沐浴品與小凳子，貼心減去爸媽帶幼兒入住的負擔，飯店內還設有玩具豐富的兒童遊戲區，裡頭甚至還有Switch，對小孩來說就像是天堂一般的空間。難怪長榮桂冠酒店常常滿房，從高人氣可以證實飯店的高品質。

小編偷偷說：飯店還設有戶外游泳池、迴力球場，桌球室、冥想室、三溫暖

地址：台中市西屯區台灣大道二段666號

附近景點：國立自然科學博物館、國立台灣美術館

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

台中金典酒店

#早餐我給滿分 #燈光可全控 #秒到百貨書店

台中金典酒店

台中金典酒店

台中金典酒店

台中金典酒店位在臺灣大道（中港路）上，附近機能不錯，離勤美誠品只要5分鐘路程。一進入房間，就可以感受台中金典酒店的細緻，空調、燈光都整合在電子面板上，可以調整到最適合自己的環境，這樣入住真的能好好放鬆～房間有著大片的落地窗，飯店還有超完備的設施，像是游泳池、健身房、三溫暖，其中游泳池還是露天的。當然，也不能錯過隔天的自助早餐，雞蛋區還可以請廚師現點現做呢！

小編偷偷說：對面就是廣三SOGO百貨，走路就能到勤美誠品，位置超方便！

地址：台中市西區健行路1049號

附近景點：科博館、勤美綠園道

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

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