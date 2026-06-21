又有新夜市！彰化人久等了 最新「千坪特色夜市」開幕日曝光 免費發放消費券、看火舞特技秀 每週2天逛爆「神級攤位」

又有新夜市了！位於彰化田中的「最新夜市」將於7月盛大開幕，祭出免費消費券、火舞特技秀等精彩活動，消息曝光後即吸引許多在地人關注。

示意圖。圖／田中秧夜市粉專

原「鐵支路夜市」將以新品牌「田中秧夜市」於7月初重磅開幕，沿用舊址佔地約4,000坪並重新規劃，集結北中南超人氣神級攤位，打造最熱鬧、最具有歷史情懷的特色夜市。預計於7/2、7/6開幕兩日祭出好康活動，活動當日19:30免費發放消費券，還有精彩火舞特技秀，邀請在地鄉親一同共襄盛舉。

圖／田中秧夜市粉專

「田中秧夜市」地址位在彰化縣田中鎮興工路300號，營業時間為每週一、四，預計將有各式美食小吃、飲品甜點、遊戲娛樂和百貨服飾等多元攤位進駐，以及夜市牛排、火鍋、炒麵等特色亮點。同時，夜市還有免費汽機車停車場，為來迺夜市的民眾提供方便，以解決夜市最常被詬病的周邊違停與塞車痛點。

由於夜市尚在如火如荼準備中，開幕活動詳情與進駐攤販資訊需依現場為準，亦可至夜市粉專查看最新動向。

田中秧夜市

開幕日：7/2、7/6（每週一、四營業）

地址：彰化縣田中鎮興工路300號

粉絲專頁：https://reurl.cc/R2pe8e

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