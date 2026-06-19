端午連假不只吃粽子！「台中一日遊」巨大龍香＋鹼粽冰＋草泥馬超療癒體驗一次滿足

端午連假除了吃粽子、看划龍舟，還能有什麼新玩法？這篇RG小編帶你走進台中龍井在地小旅行，安排一趟結合宗教文化、美食與療癒動物的特色行程，不論親子、情侶、或朋友出遊都能找到樂趣！

台中一日遊｜三陽玉府天宮

全台最大天公爐在這

如果你想感受端午節的文化精神，不妨從參拜龍井在地信仰中心「三陽玉府天宮」開始。這裡供奉全台最大尊的玉皇大帝神像，神像高兩層樓，氣勢磅礡。廟內更有全台最大的天公爐「通天大香爐」，長達近5公尺，信眾可點燃高達187公分的大龍香，據說需燒5天才能燒盡，象徵誠心祈願。現場也提供不同價格與尺寸的龍香，讓信徒依自身需求選擇。

圖/ReadyGo

廟方貼心提供免費的素食平安餐與薑母茶，讓參拜者祈福之餘也能補充能量、清涼解暑，是一趟身心靈都充電的行程起點。

地址：台中市龍井區竹師路二段112巷50號



營業時間：全天開放

台中一日遊｜沐拾林冰菓店

夏季必吃端午限定鹼粽冰

參拜後來碗冰最剛好！沐拾林冰菓店主打手工製作的鹼粽冰，是夏季限定的涼感甜點，端午節吃特別有節慶感。鹼粽本身Q彈不黏牙，搭配花生、粉粿、糖水等配料，口感豐富，吃得到傳統也吃得出創意。選用天然食材，無人工香料，健康又安心。

圖/ReadyGo

地址：台中市龍井區沙田路四段



營業時間：每日 12:00–21:00

台中一日遊｜寶賢烤肉

在地小吃現烤鴨米血

別小看這家無招牌的在地烤肉攤，寶賢烤肉靠著香氣逼人的「現烤鴨米血」在龍井一帶小有名氣。外酥內嫩的米血配上獨門醬汁，一口咬下超級過癮！最讚的是每串只要15元，便宜又美味。除了招牌米血，還有雞皮、甜不辣等多種串燒選項，邊走邊吃，邊逛邊香，是傍晚時段不可錯過的銅板美食。

圖/ReadyGo

地址：台中市龍井區中央路



營業時間：約 14:30–18:00

台中一日遊｜晴園秘境

咖啡廳結合療癒動物園

行程最後來到晴園秘境，這裡是近年爆紅的咖啡廳結合療癒系動物園景點。園區飼養草泥馬、侏儒山羊等可愛動物，遊客可購買紅蘿蔔近距離餵食拍照，是大小朋友都會愛上的拍照打卡點。

圖/ReadyGo

不只如此，晴園二樓設有檜木蒸足區，泡腳之餘還能遠眺西部海岸風景；三樓視野絕佳，黃昏時能看夕陽，晚上能賞夜景，是讓旅程劃下放鬆句點的完美選擇。

圖/ReadyGo

地址：台中市龍井區遊園南路巷內



營業時間：平日 13:00–18:00；假日 11:00–18:00（週一公休）

台中一日遊行程建議

時間 行程規劃 09:00 前往三陽玉府天宮參拜，感受端午文化 11:00 沐拾林冰菓店：享用端午鹼粽冰作午間甜點 12:30 寶賢烤肉：品嘗鴨米血與串燒小吃 15:30 晴園秘境：草泥馬互動、泡腳放鬆與拍照打卡 17:30 結束行程，可依體力自由加碼周邊景點或用餐

台中一日遊常見問題

這些景點需要門票或預約嗎？

大多數皆免費或免預約，唯晴園秘境如遇假日建議提前查詢營業時間。

晴園秘境適合親子同行嗎？

非常適合，動物親人且安全，還有室內泡腳與戶外觀景空間。

沐拾林冰菓店的鹼粽冰全年都有嗎？

鹼粽冰為夏季限定甜點，建議端午節前後來訪最對時！

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