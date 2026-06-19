暑假清涼一夏！「中科公園戲水區」7月免費開放 陪孩子騎車+玩水好嗨

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接炎炎夏日，大受遊客喜愛的「潭雅神綠園道」終點站的大雅「中科公園」夏日戲水區，預計於07/04開放！

潭雅神綠園道大雅中科公園旁戲水區暑假開放。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）表示，戲水區內有水霧水幕噴水設施、隧道噴泉、火山噴泉、2座噴水槍等戲水設施，安排專人定時巡檢與水質管理，一旁也貼心設置驛站供更衣淋浴，大幅提升親子使用的安全、衛生及舒適性。豐富設施不僅能讓孩子們盡情玩耍，也能讓大人們享受夏日的清涼時光，歡迎攜家帶眷前來體驗。

▲陪孩子們消暑一夏。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局長陳美秀表示，「中科公園」夏日戲水區全部免費，預計07/04開放至08/30止，開放時間為每週六、日10:00-16:30，每整點及半點鐘各放水10分鐘；同時提醒遊客戲水區內禁止飲食及奔跑，也請勿以眼睛探看噴水孔，避免危險。另外，也呼籲共同愛護戲水設施，讓所有大小朋友都能安心使用這些設施。

觀旅局表示，「潭雅神綠園道」全長約13.1公里，起點位於潭子區中山路（台3線）銜接潭心鐵馬空橋，終點為大雅「中科公園」，沿途綠映形成一段段的綠色隧道，且路面坡度平緩，非常適合親子戶外休閒騎乘，遊客除到「中科公園」夏日戲水區玩水外，也可騎乘自行車欣賞沿線田園風景。

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