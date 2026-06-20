主打肉量滿滿的丼飯！ 台中西區「TAKU牛丼專賣」肉量炸裂的雙味牛丼與牛筋肉飯超銷魂，不吃牛也能爽嗑雞肉丼

這家TAKU放在口袋名單已久，終於來朝聖啦！老宅的復古氛圍搭配全新的舒適空間，整個質感又更升級了！附近騎車來相當方便，開車的話就要在民生北路或美村路周邊找找路邊停車格。主打肉量滿滿的丼飯，不管平日還是週末，依然是大家下班下課後最愛的聚餐首選。

TAKU是民宅改建成餐廳的樣子，之前看招牌應該是印刷行。

TAKU牛丼專賣

地址：臺中市西區民生北路105號

電話：04-2305 8199

營業時間：平日11:30-14:00、17:30-21:00；週六17:30-22:00（週日週一公休）

FB：https://www.facebook.com/seefood106/?locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/taku_beef_rice/

TAKU牛丼專賣│室內環境

有院子裡的室外座位，不過現在比較熱，就需要稍微忍耐一下溫度。可以看到半開放式廚房，老闆和廚師們忙進忙出。

有一個小庭院，有帶推車的家長可以放外面比較方便。

室內座位不多，我們是傍晚營業前就站在大門前排隊，開門十分鐘差不多裡面就滿了，剩下外面座位。

筷子湯匙、水都自己來，還有辣椒醬也是。

TAKU牛丼專賣│菜單

菜單（攝於2026.05）

TAKU牛丼專賣│餐點表現

燉煮蘿蔔

閉上眼睛吃這道還以為來到日本！真的是靈魂小菜，蘿蔔燉到完全透軟入味，咬下去直接在嘴裡化開，吸飽了滿滿的高湯精華，甘甜又多汁。

黃金泡菜

酸甜度拿捏得剛剛好，口感帶點微辣而且非常爽脆，吃丼飯中途配上幾口，解膩效果給它一百分。

經典雙味牛丼

有選擇障礙的點這道就對了，一次能吃到美國胸腹肉片、牛筋味噌煮，兩種口感雙重滿足，加上靈魂醬汁真的讓人扒飯扒不停。

這碗的雪花牛肉片不會太肥，搭配店家特調的醬汁，整體鹹甜綜合的感覺，真的好吃。喜歡吃牛筋的捧油，入口即化的口感你也會很愛。

暖心牛筋肉丼飯

這個結合牛筋還有半塊味增蘿蔔的丼飯，相信也是許多人的最愛。牛筋真的入口即化，你的牙齒和舌頭會告訴你這是真功夫下去熬煮。上面搭配一些蔥段增加清爽感受，喜歡加辣就不用吝嗇加幾塊綠色辣椒。

不吃牛的丼

不喜歡吃牛肉的捧油不用怕，不到200台幣的真材實料！這碗沒有牛肉，雞肉親子丼吃起來很紮實，底下還有煎滑蛋搭配，蔥絲好像給的不用錢，搭配粒粒分明的白飯還不錯吃。不過雞肉丸子內有加入檸檬草，所以吃起來會有個特殊的氣味，就見仁見智囉。

雞肉丸子斷面

TAKU自製綠辣椒與紅辣油，喜歡吃辣的捧友不要錯過這個好吃的組合，真心推薦搭配丼飯非常速配（其實是想看你們頭冒出火焰的樣子XD）

季節限定湯

這碗是苦瓜蛤蜊雞湯，好喝很清爽。夏天吃點苦瓜還蠻降火，不過還真的有點苦！蛤蜊還蠻大顆，雞腿肉juicy好吃。

強生愛和湯品，這碗給過給過！來TAKU可以用力給他點下去。

吃完肉量滿滿的美味丼飯，胃袋整個超滿足，如果覺得甜點胃還空著，文青風的奶油飯店就在斜對面而已，走過去續攤買個伴手禮或到附新的Lenka3店喝杯咖啡吃千層蛋糕也不錯，完全就是最完美的草悟道週邊美食半日遊行程，下次絕對還要再來啦！

地址：臺中市西區民生北路105號

電話：04-2305 8199

營業時間：平日11:30-14:00、17:30-21:00；週六17:30-22:00（週日週一公休）

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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