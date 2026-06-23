藏身台中眷村文物館的「復古冰店」！超耐吃「布丁紅豆牛奶冰」滿滿古早味好懷舊

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涼子是也／ 文、圖／涼子

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飛冰菓室位於台中北屯的「臺中市眷村文物館」園區內，是一間結合懷舊風格與古早味冰品的特色冰菓室。會注意到「飛冰菓室」，是因為之前造訪「方正谷眷村味餐館」的時候，發現餐館外有一間可愛的小冰店，心裡默默收藏起來，想說有機會一定要來吃看看。

前陣子因為天氣實在太熱想吃冰，突然想起這間一直放在口袋名單的「飛冰菓室」，就立刻拉著VC一起來消暑。當天抵達後才發現，「飛冰菓室」其實就是方正谷所經營的冰店！我們去的那天剛好遇到方正谷在辦桌活動剛結束，現場工作人員非常忙碌，詢問後才有人前來接待，而且點餐時發現，大部分冰品幾乎都已售完，只剩下「布丁紅豆牛奶冰」與「古早味綜合冰」兩款選項，當然直接各點一碗來解暑啦~

對了！我在查詢網路資料的時候，發現飛冰菓室近期的分享非常少，我是2026年4月去吃的，不確定現在冰店還有沒有在營業，畢竟他們應該還是以經營方正谷為主，想去的可以先電話詢問，以免撲空。

【飛冰菓室】

電話：04 2233 4073

地址：406臺中市北屯區北京里天祥街19號

營業時間：下午14:00-20:30

公休日：週一

飛冰菓室 FB 粉絲頁

飛冰菓室｜地址位置

飛冰菓室地址是「台中市北屯區北京里天祥街19號」，隱身於「臺中市眷村文物館」園區內，從北屯路50巷1弄走過去就會看到，來這裡可以順遊眷村文物館走走～

柑仔店、充滿年代感的鐵花窗、大台的老電視，每一處細節都充滿了濃濃的懷舊氣息。

飛冰菓室｜用餐環境

飛冰菓室的用餐環境在室外庭園區，座位以橘紅色鐵桌椅為主，很有早期流水席般的復古氛圍，搭配周圍滿滿的綠意植栽，讓整個空間多了一種自然又懷舊的感覺。不過因為屬於戶外庭園空間，加上植栽較多，小黑蚊也相對明顯，建議來用餐的話一定要記得自備防蚊液喔～

飛冰菓室｜菜單

飛冰菓室菜單如下，除了古早味挫冰還有飲品、小點心。

飛冰菓室｜餐點

古早味綜合冰

古早味綜合冰，一份100元。古早味綜合冰是一碗非常經典的台式剉冰，配料豐富實在，包含綠豆、紅豆、仙草、鳳梨與椰果等，每一口都能吃到不同的口感變化。除了配料的甜度，還有來自糖水與煉乳的調和，冰冰涼涼、甜而不膩，簡單卻耐吃，份量以女生來說，兩個人吃一盤剛剛好。

布丁紅豆牛奶冰

布丁紅豆牛奶冰，一份130元。布丁紅豆牛奶冰最上層是一整顆古早味布丁，帶有明顯蛋香，口感滑嫩但不會過於軟爛，紅豆部分煮得恰到好處，保有顆粒感但同時入口綿密，甜度剛剛好，搭配糖水與煉乳甜味，蠻涮嘴的~

飛冰菓室｜評價

整體來說，飛冰菓室真的是記憶中的古早味挫冰，傳統不花俏但耐吃。庭園環境滿滿綠意，但是有小黑蚊記得帶防蚊液！還有就是冰菓室近期的分享非常少，我是2026年4月去吃的，不確定現在冰店還有沒有在營業，想去的可以先電話詢問，以免撲空。

飛冰菓室

電話：04 2233 4073

地址：406臺中市北屯區北京里天祥街19號

營業時間：下午14:00-20:30

公休日：週一

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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古早味 眷村 布丁 牛奶 冰品

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