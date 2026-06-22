氛圍感玻璃屋親子餐廳！只開週末2天 南投魚池「約定幸福 Pizza & Coffee」 有沙坑、草皮讓小孩放電

約定幸福是我在滑 Google Map 時發現的親子景觀餐廳，距離日月潭車程約3分鐘，日月老茶廠車程約1分鐘，有專屬停車場交通方便，很適合在南投日月潭之旅，當個吃飯兼溜小孩的中繼點。啊母溝！約定幸福相當任性，營業時間只有每週六日、以及連假才有開放，排行程時愛注意捏！

說到約定幸福，不但有氛圍迷人的玻璃屋、手工窯烤披薩，還有草皮、沙坑可以讓小孩玩，身為阿母，第一次看到約定幸福，眼神立刻被它吸住，手機拿起來就直接訂位了，趁假日時光帶小薏仁來約定幸福悠閒下午茶兼放風~

✨2026年5月再訪囉！這次也順手把文章內容重新更新啦～

「約定幸福 Pizza & Coffee」依舊擁有超療癒的庭園環境，兒童戲沙區也有改造更遮陽了(雖然還是很熱XD)一邊吃著窯烤Pizza、一邊看庭園綠意發呆真的很舒服。這次再訪也補上最新菜單、用餐環境與餐點心得，準備來日月潭玩的朋友可以收藏起來參考喔！

【約定幸福 Pizza & Coffee】

電話：0982-457-172

地址：南投縣魚池鄉中明村文化巷2-5號

營業時間：週六、日 中午11:00-晚上18:00

公休日：週一-週五

例外營業：國定假日或連續假期

（​平日有開放團體預約包場）

約定幸福 Pizza & Coffee官方網站

約定幸福-Pizza & Coffee︱用餐環境

查看約定幸福官網發現，整間餐廳都是由老闆全家自己打造相當有才華，從玻璃屋、窯烤爐，到花草樹木攏尬底來未免太強了。

2026年再訪發現戶外座位區也有調整，原本的陽傘已改成棚頂式設計，遮陽效果比以前更好，整體坐起來舒服不少。不過夏天白天氣溫還是偏熱，如果怕曬或怕熱的話，建議可以優先選擇室內座位會更舒適喔！

餐廳座位分成室內與室外，如果選坐室外的話，需要注意小黑蚊，餐廳備有防蚊液可使用，正所謂有噴有保佑、記得噴一下再出發。

傳說中的手工窯烤披薩抵加，一旁可以看到柴燒用的木材～

噹噹噹噹……帶小孩出門有沙坑很加分啊，雖然會被搞得滿身沙，得多備一套衣物出門，但能讓我細細品茶、慢慢吃披薩，不用煩惱小孩坐不住到處跑，這一切就有值得。

沙坑本身有附一些玩沙工具，也可以自己帶玩具，沙是白沙、玩完會有白色粉末、立馬美白的那種～

2026年再訪，兒童戲沙池也有改造更遮陽了，但還是好熱呀XD

進餐廳啦！採玻璃牆面的兩側視野極佳，戶外綠草樹蔭一覽無遺，我的角度在座位就可以看到沙坑灰～～常～～讚。

私心最愛這個沙發座位區，雖然離沙坑有些距離、監控小孩不易，但是氛圍極佳，很適合情侶朋友悠閒用餐滴。

約定幸福-Pizza & Coffee︱菜單

更新一下約定幸福2026年的最新菜單吧！餐點以披薩跟炸物為主，下圖是套餐選擇！（以下價格不用加一成服務費）

當天沒拍到菜單，如果想看完整菜單可以點這裡到約定幸福-Pizza & Coffee官網查看！

約定幸福-Pizza & Coffee︱餐點

生菜沙拉

附餐生菜沙拉，搭配多種新鮮蔬菜，灑上起司粉，沙拉醬帶有滑順濃郁的奶香與微微鹹香，味道不會過重，剛好能把蔬菜的清爽感襯托出來。

窯烤雞翅

附餐窯烤雞翅，雞翅本身有調味吃起來微帶鹹香，灑上起司粉、淋點檸檬味道更有層次。

炸物拼盤

炸物拼盤，單點一份350元。這裡面最受歡迎的還是薯條和雞米花啦！沾點蕃茄醬就很涮嘴～

這個是小姑點的，我菜單上沒看到沒辦法放價格，基本上就是有內餡的炸地瓜球和炸芋泥球，外酥內甜蠻好吃的耶！

夏威夷披薩

夏威夷披薩，單點一份370元。它們家的窯烤Pizza屬於薄皮路線，餅皮帶有窯烤後的麵香與微微Q度，邊緣則有點烤焦XD。夏威夷披薩上頭鋪了不少起司，所以剛出爐時奶香特別明顯，鳳梨則增添些微酸甜果香與水分感，讓整體吃起來不會太膩。

瑪格莉特披薩

瑪格莉特披薩，單點一份320元。瑪格莉特披薩算是最能直接窯烤Pizza特色的基本不敗款，上頭同樣給了不少起司，因此入口時奶香感相當明顯，搭配番茄紅醬後形成濃厚又順口的經典風味。九層塔則多了一股淡淡清香，讓整體不會只有濃郁感，而是多了些清爽層次。整體來說風味偏經典，主要還是以番茄與起司香氣為主軸，簡單但蠻耐吃。

紅醬海鮮總匯披薩

紅醬海鮮總匯披薩，單點一份390元。整體風味上，依然是以濃郁番茄醬與起司奶香作為主體，海鮮則是增加蝦子鮮味與口感層次。

招牌蒜香鹹豬肉披薩

炸物拼盤，單點一份390元。

炸物拼盤，單點一份350元。相較前幾款偏經典義式路線，「招牌蒜香鹹豬肉披薩」就明顯更有特色，也更有記憶點。鹹豬肉本身帶有醃漬後的鹹香與油脂香氣，搭配起司後，鹹甜奶香融合在一起，蠻重口味的！

以下是2019年初訪食記！

香蕉牛奶披薩

香蕉牛奶披薩，一份290元。披薩的外皮偏薄、邊邊微脆、有嚼勁，入口有著濃郁的香蕉煉乳起司，偏甜一些，當甜點抹賣呷，但鋼鐵直男VC吃不慣。

幸福拿鐵

幸福拿鐵，熱的一杯150元。咖啡香醇順口，VC說蠻好喝的，另贈一枚手工餅乾可以配。

特製土鳳梨冰

特製土鳳梨冰茶，熱的一壺180元。鳳梨的甜度跟酸度適中，可以喝得出淡淡茶香，味道是我喜歡的類型，爽口厚鈴。

對了！它們家廁所在戶外，如果是雨天用餐應該比較不方便XD

約定幸福-Pizza & Coffee︱評價

這次在約定幸福點的兩杯飲料，表現攏抹賣，算好喝滴！而披薩的部分，因為是下午茶，所以只點了一款甜披薩，口味算是濃郁路線，就不知道鹹披薩表現如何啦！下次有機會再來挑戰看看。

2026年再訪再訪吃到鹹的披薩啦！薄皮帶麵香、起司給得不少，吃起來香濃順口，還不錯耶！！喜歡手作窯烤披薩的可以吃看看喔～

電話：0982-457-172

地址：南投縣魚池鄉中明村文化巷2-5號

營業時間：週六、日 中午11:00-晚上18:00

公休日：週一-週五

例外營業 : 國定假日或連續假期

​(平日有開放團體預約包場)

約定幸福 Pizza & Coffee官方網站

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」