在地人才懂的彰化好滋味！老饕瘋傳的美食地圖全攻略

【FunTime小編群】相信許多人都聽過彰化肉圓的鼎鼎大名，肉圓是彰化最有名的小吃，而在地人最愛的庶民美食卻是爌肉飯，除此之外，還有肉包和古早味小吃，應有盡有，許多店家都有自己最獨門的作法與特殊的味道，各有老饕擁護，而本期FunTime小編就要帶大家來看看彰化有哪些美食！

夢幻三家元老–員林小吃店。

彰化爌肉飯

阿泉爌肉飯

阿泉爌肉飯。

阿泉爌肉飯是彰化在地名店，每到用餐時間總是人潮滿滿，如果要來內用，絕對要提早來找位子坐，如果什麼都不知道、呆呆站在攤位前面，可能就要排很久啦！阿泉爌肉飯看起來很樸實、沒有太多配菜，瘦肉偏多、吃起來不會太過油膩，相信女生會比較喜歡～另外，來這邊也推薦喝碗冬粉湯，裡面有瘦肉、木耳和筍干等配料，非常好喝呢！

地址：彰化縣彰化市成功路216號

營業時間：07:00-13:30（售完為止）

老店朱爌肉飯

老店朱爌肉飯。

老店朱爌肉飯清晨6點營業，但往往還不到中午，爌肉就賣得精光。比起其他名店，老店朱爌肉飯的肉塊最小，一碗50元，但爌肉使用老滷汁、古早味醬油、甘蔗頭與大骨高湯滷透，香氣十足，搭上白飯 ，超級下飯，讓人一下子就將整碗飯扒光。另外，他們的白菜滷、滷蛋及豆腐湯、肉羹湯都很受歡迎，也可以試試看喔～

地址：彰化市彰化市中民街31號

營業時間：06:00-13:30（售完為止、週一公休）

彰化肉包

肉包明

肉包明。

除了肉包成以外，肉包明也是彰化有名的肉包店，這裡除了肉包饅頭，還有販售燒賣。這家的香菇肉包與肉包成相比，外皮稍微厚一些、肉則是帶點偏甜口味，湯汁也比較多，每個人口味不同，大家可以針對自己的喜好選擇～

地址：彰化縣彰化市永樂街98號

營業時間：13:30-17:00（週一公休）

彰化肉圓

吳記老店西門彰化肉圓

吳記老店西門彰化肉圓。

吳記老店西門彰化肉圓也是不可錯過的店家之一，特別的是這家肉圓主打牛排肉圓，這響噹噹的招牌吸引許多人慕名而來，黑胡椒牛排肉圓外皮邊緣稍硬，雖然有些網友表示還是比較喜歡傳統肉圓，但是想嚐鮮的朋友們還是可以來吃看看唷！

地址：彰化縣彰化市南校街63號

營業時間：10:30-19:00（週一公休）

彰化必訪咖啡廳

透明空氣 toumei kuuki

透明空氣 toumei kuuki。

如果有和小編一樣喜歡日式宅邸、榻榻米的朋友絕對不能錯過透明空氣，將枯寂美學帶入設計，很大的室內空間和大片窗戶讓人完全沒有壓迫感，完全預約制的模式除了能保障用餐品質外也增添了一絲神秘感！從烤糰子、空氣千層等點心、飲品到個人鍋物、咖哩等主餐都透露著用心，結合季節性的美味讓人滿足又享受～

地址：彰化縣員林市員集路二段277巷193之180號

營業時間：11:00-17:00

頂讓甜點店

頂讓甜點店。

跑咖人注意啦！來彰化玩可別錯過隱藏在老宅2樓的頂讓甜點店～整間店的陳設、擺件和餐具等都充滿濃濃的懷舊風，彷彿回到阿嬤家、照片完全拍不完！店內的甜點水準非常高，絕對不會被歸類在網美店，小編推薦一定要點超人氣的狗狗蛋糕，可愛度爆表！玩累了不妨來這裡小憩一下吧～

地址：彰化縣彰化市民權路198號2樓

營業時間：15:00-21:00（週一二公休、週六日14:00開始營業）

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