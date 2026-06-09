台中假日限定美食｜大坑9號步道根本是美食步道！超普通水煎包、10元公益魚丸湯、幸福愛玉

來台中大坑爬 9 號步道，小編發現一件事：90%的人根本不是來運動，是來找美食。步道一路走、一路聞香，轉個彎就看到排隊人潮，完全是「邊爬邊吃」的快樂路線。這篇小編把大坑9號步道沿途最經典的 5 間口袋名單整理好：從半山腰的超普通水煎包、10 元就能喝還能做公益的魚丸湯，到酥皮紅豆餅、消暑手工愛玉，最後再用豬頭三炸粿蚵嗲＋大骨竹筍湯收尾——爬完不只補能量，還會幸福到想再來一趟。

台中大坑9號步道美食｜超普通水煎包

排隊越長越安心，半山腰金黃脆皮＋爆餡水煎包

第一站小編直接被人潮吸過去——看排隊就知道它一點都不普通。水煎包剛起鍋的時候外皮金黃酥脆，還帶點老麵香氣，咬下去是滿滿內餡，高麗菜清甜、韭菜香氣也很夠。很多人都說「要吃就要趁熱、馬上吃」，小編完全同意：放一下皮就沒那麼脆，現吃才懂它為什麼值得你再爬一次山。另外必做的一件事是：加老闆的特製辣椒，豆豉、蔥蒜香氣很猛，整顆直接升級。

圖/ReadyGo

地址：台中市北屯區大坑9號登山步道半山腰

營業時間：週六、週日 06:30–12:00（週一～週五休息）

台中大坑9號步道美食｜大坑口 店口虱目魚丸伯

10元魚丸湯＋做公益，爬山補水救命首選

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走到有點喘的時候，最想要的就是一碗熱湯。魚丸伯的小碗魚丸湯只要 10 元，而且不是那種粉漿感很重的魚丸，是現場手擠、口感紮實、鮮味很明顯的那種。更猛的是：你付錢後老闆會把零錢換好，請你直接投入愛心箱，等於你吃一碗也順便做公益，超加分。

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如果肚子很餓，也可以加點炒麵、炒米粉或炸物、滷味，很多人還會去續湯（店家有自助續湯桶），整體就是一個「平價又暖心」的補給站。

地址：406 臺中市北屯區東山路一段

營業時間：可至 FB 查詢確認

台中大坑9號步道美食｜酥皮紅豆餅

遠遠就聞到香，菜脯鹹香、花生濃郁，趁熱皮酥掉屑

圖/ReadyGo

第三站是那種你還沒走到攤位、鼻子先聞到香味。酥皮紅豆餅的外皮真的很酥，拿到手還燙燙的時候咬下去最爽。這次小編點菜脯＋花生：菜脯料多、鹹香夠味；花生則是香醇濃郁，層次感很明顯。網友也很推芋頭、奶油、紅豆等口味，但小編的心得是一定要趁熱吃，皮的酥脆才會把整顆的魅力拉滿。

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地址：406 臺中市北屯區經補路169號

營業時間：週五～週日 06:30–17:00（週一～週四休息，國定假日平日也可能有營業）

台中大坑9號步道美食｜幸福愛玉

半山腰消暑神隊友，手工愛玉＋檸檬鳳梨酸甜補水

爬山後必停，手工搓洗愛玉，口感滑嫩Q彈，甜度、酸度、冰量可依個人口味調整。鳳梨果肉天然甜，檸檬酸香，喝完補水又清爽。

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小編點綜合愛玉，鳳梨吃得到果肉的天然甜，檸檬酸香很解渴，喝完真的有一種「電解質補回來」的感覺。這碗很適合當作下一段路的續命補給。

地址：406 臺中市北屯區經補路191號

營業時間：多為週六週日營業（依現場為準）

台中大坑9號步道美食｜豬頭三 大坑炸粿蚵嗲

炸物天堂收尾，蚵嗲＋豆包＋韭菜，配大骨竹筍湯封神

最後一站小編只能說：豬頭三是「爬完山一定要吃」的經典儀式感。這裡炸物種類多到會眼花，蚵嗲、豆包、韭菜、香菜、茴香、米糕…每一樣都很像在說「你確定只吃一個？」

圖/ReadyGo

小編最推薦的組合是：蚵嗲＋豆包＋韭菜。蚵嗲外酥內多汁，韭菜香氣很飽滿；豆包炸得超香酥，單吃就很可以。然後一定要配湯——如果有看到大骨竹筍湯，拜託直接點，筍子鮮嫩，湯頭清爽但很有底，重點是大骨的骨髓真的有靈魂；沒有大骨也可以點竹筍湯，照樣是完美收尾。

圖/ReadyGo

地址：406 臺中市北屯區東山路二段96-8號

電話：04-2239-1782

營業時間：週二 09:30–18:00；週三～週五 09:30–17:00；週六日 10:00–18:00；週一休息

台中大坑9號步道美食一日行程表

時間 行程安排 建議做什麼／拍什麼 備註 06:30 抵達大坑9號步道起點 暖身準備開爬 – 07:10 超普通水煎包 熱騰騰脆皮水煎包＋加辣椒 – 08:00 走步道 沿途拍景、慢慢爬 – 08:40 店口虱目魚丸伯 10元魚丸湯補水補鹽分，順便做公益 – 09:30 酥皮紅豆餅 趁熱吃菜脯／花生口味 – 10:20 幸福愛玉 冰冰酸甜愛玉降溫補水 – 11:30 下山後直奔豬頭三 炸物＋大骨竹筍湯收尾 – 13:00 散步消化 吃飽後散步，結束大坑美食爬山行程 –

台中大坑9號步道美食常見問題（FAQ）

超普通水煎包好吃關鍵是什麼？

重點是趁熱馬上吃，加特製辣椒，放久口感會差很多。

酥皮紅豆餅什麼口味最不踩雷？

花生、芋頭、菜脯都很穩。趁熱吃酥皮口感最佳。

幸福愛玉可以調整甜度冰量嗎？

可以，老闆娘會依個人口味調整酸甜及冰量。

豬頭三必點是什麼？

炸物推薦蚵嗲、豆包、韭菜（香菜、茴香也特別），湯一定要點竹筍湯，若有大骨可升級大骨竹筍湯。

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