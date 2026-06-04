海天橋x大花紫薇！粉紫花海綿延一公里美翻北屯旱溪堤岸





夏天除了金黃阿勃勒、橘黃金針花、水藍繡球花之外，還有位於台中北屯海天橋周邊的大花紫薇，目前已正式進入絕美盛開期！從海天橋一路往東山路方向延伸，旱溪兩側堤岸綿延約一公里的花景全面綻放，紫紅色與粉紫色花朵層層盛開，形成相當壯觀的河岸花海。遠遠望去，整排樹梢像掛滿華麗蕾絲彩帶，在藍天與綠意襯托下，成為近期台中相當熱門的初夏賞花景點。





▲圖片來源：IG@dust._journey

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紫紅與粉紫交織，初夏限定的浪漫河岸風景

大花紫薇最大的魅力，在於花色帶有柔和卻濃烈的層次感。海天橋周邊目前花況相當完整，粉紫與紫紅色花朵在陽光照射下顯得格外鮮豔，搭配旱溪河岸景觀與微風吹拂的樹影，讓整體畫面帶有一種輕柔又浪漫的氛圍。尤其目前部分阿勃勒尚未完全凋零，若把握花期前往，還有機會同時拍到金黃色與粉紫色交織的雙色花海景致。





▲圖片來源：IG@dust._journey





旱溪西路步道最推薦，拍出滿滿延伸感花海畫面

若想拍出更有氛圍感的大花紫薇照片，很推薦前往旱溪西路側的河岸步道。這一側背景人煙較少，視覺延伸感也較好，能更完整拍出整排大花紫薇沿著河岸盛開的壯觀感。無論是站在步道旁與滿樹花海合影，或利用河岸線條延伸構圖，都能拍出很有日系感的初夏畫面。對喜歡散步、旅拍與花景攝影的人來說，這裡會是近期很值得收藏的賞花角度。





▲圖片來源：IG@dust._journey





I bike水景玫瑰公園也別錯過，海天橋與花海同框超夢幻

除了河岸步道之外，也很推薦直接導航「I bike水景玫瑰公園」附近取景。從這個位置拍攝，除了能捕捉大片大花紫薇之外，還能把海天橋一起收入畫面之中，形成橋景與粉紫花海同框的夢幻景色。這個初夏，若想在台中找一處兼具河岸景觀、浪漫花海與清新氛圍的賞花秘境，北屯海天橋周邊的大花紫薇絕對值得把握花期前往收藏。





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【海天橋大花紫薇花開】

景點位置：最佳拍攝點建議直接導航「I bike水景玫瑰公園」





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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