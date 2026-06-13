埔里最美素食餐廳！ 「無所從來」像走進藝廊般的綠建築空間，顛覆對蔬食的想像
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埔里蔬食餐廳推薦「無所從來蔬食文創館」以「綠建築」概念打造的蔬食文創館，像走進藝廊般的綠建築空間，「無所從來」顛覆我對蔬食的想像。
園區內一整排黃金串錢柳隨風搖曳，陽光灑落下來真的美到像偶像劇場景，還有小橋流水、復古鐵道、蒸汽火車塗鴉牆與懷舊月台造景，根本不是一般印象中的素食餐廳。從環境到料理都超有質感，完全是埔里旅遊途中值得特地安排的一站。
無所從來蔬食文創館｜交通位置
「無所從來蔬食文創館」位在南投埔里，占地非常寬敞，還附設大型停車場，開車來完全不用擔心停車問題。
餐廳外觀充滿歐洲異國氛圍，尤其入口柱子還特別設計成巨大珍珠奶茶造型，趣味感十足，很多人一到門口就先拍個不停。
無所從來蔬食文創館 店家資訊
地址：南投縣埔里鎮南安路788號
電話：049-291-9007
營業時間：11:00–20:00（最後點餐19:00）
寵物友善：需使用提籃或推車，寵物不可落地
低消：每人150元
供應：純素／蛋奶素
無所從來蔬食文創館｜戶外環境
區裡最吸睛的，就是結合鐵道元素的庭園設計。
復古火車壁畫搭配鐵軌步道，真的超級好拍，尤其那面蒸汽火車3D彩繪牆，很有穿越感，怎麼拍都超有氛圍。
另外還有「憶念車站」月台造景，搭配小石子步道與懷舊木造元素，整體有種日系老車站的感覺，隨便取景都很有故事感。
還有小橋流水，水池、小橋與綠意植栽結合在一起，有種低調的日式庭園氛圍，飯前飯後來這裡散步一下，真的會讓人心情變很好。
無所從來蔬食文創館｜用餐環境
挑高近10公尺的空間，加上大片採光與自然通風設計，整體完全不像一般餐廳，反而更像藝廊或設計展覽館。
天花板懸掛著大量幾何造型裝飾與特色吊燈，搭配綠色與黃色元素，看起來很有設計感，但又不會讓人有壓迫感。店內大量使用木桌椅與植栽點綴，空氣也非常舒服。
後來才知道，「無所從來」其實是以綠建築理念打造，整體使用環保材料施工，還特別規劃屋頂熱對流與廁所空氣對流系統，讓室內保持自然通風。甚至連花台的水循環設計、建築採光與空氣流動都很講究。
這種把環保、美感與舒適度結合在一起的空間，真的會讓人感受到店家的用心。而且餐廳裡不定期還會舉辦藝術展覽與文化活動，用餐之餘，也多了一種慢生活的氛圍。
用餐時段生意超好的，建議要事先訂位唷！➤ 線上預約
除了戶外園區飯後可以散散步，餐廳後方不定期有免費展覽可以參觀唷！
店內採用自助點餐，看好餐點至櫃枱點餐結帳。
無所從來蔬食文創館｜菜單價格
很多人對素食的印象，可能還停留在清淡、無聊、選擇少。但「無所從來」真的完全顛覆我對蔬食料理的想像。
這裡主打埔里在地農作，強調新鮮現做、少加工、無油炸，並使用歐洲進口蒸烤箱料理，希望保留食材原始風味與營養。
餐點選擇非常多元，除了飯食套餐之外，也有各式麵食、披薩、熱壓吐司、下午茶鬆餅、甜點、咖啡與新鮮果汁，應有盡有。不管是純素還是蛋奶素，都能找到適合自己的餐點。
*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*
內用可以霜淇淋吃到飽～
當天有百香果和黑芝麻豆漿2種口味。
黑芝麻豆漿超濃郁，又很扎實，我連吃了2杯！
無所從來蔬食文創館｜餐點品嚐
牛肝菌燉飯套餐
套餐份量真的很多吔！
套餐附的時蔬沙拉，搭配百香優格醬，吃起來酸甜清爽，真的超開胃，尤其埔里天氣熱，來上一口整個胃口直接被打開。
濃郁的牛肝菌香氣超級迷人，燉飯吸附滿滿醬汁，每一口都吃得到菇類特有的香氣與層次感，口感濕潤卻不會過於軟爛。上方還撒上起司粉與巴撒米克醬點綴，讓整體風味更有層次。旁邊搭配的花椰菜與彩椒也讓整份餐點看起來更加繽紛。
套餐附上的小菜與熱湯也很有誠意。熱湯則帶有自然蔬菜甜味，喝起來溫潤順口。
另外還有甜品桂花凍，紅茶。整份套餐吃完不會有負擔感，但又很有飽足感。最讓我意外的是——這裡的蔬食料理不是只有「健康」，而是真的有把味道做好。即使平常不是吃素的人，也會默默愛上這種舒服又有質感的料理方式。
「無所從來蔬食文創館」就是那種會讓人想放慢腳步的地方。從戶外的黃金串錢柳步道、小橋流水、鐵道月台造景，到餐廳內挑高綠建築空間與充滿設計感的藝文氛圍，都能感受到店家對環境與生活美學的用心。這裡不只是單純吃飯的地方，更像是一座結合蔬食、藝術與自然的療癒空間。
餐點部分也完全顛覆一般人對素食的印象，使用埔里在地農作與健康食材，透過蒸烤料理保留食材原味，吃得清爽卻不失層次感。像這次品嚐的牛肝菌燉飯套餐，香氣濃郁、口感細緻，搭配沙拉、小菜與熱湯，整體吃起來既有飽足感又沒有負擔。
不論是想找埔里聚餐餐廳、南投旅遊途中休息用餐，還是想找一間環境舒服又好拍的蔬食餐廳，「無所從來蔬食文創館」都很值得收藏進口袋名單。即使平常不是吃素的人，也很容易在這裡重新愛上蔬食料理的美好。
無所從來蔬食文創館
地址：南投縣埔里鎮南安路788號
電話：049-291-9007
營業時間：11:00–20:00（最後點餐19:00）
寵物友善：需使用提籃或推車，寵物不可落地
低消：每人150元
供應：純素／蛋奶素
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