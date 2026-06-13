炭火日式燒肉推薦！ 火烤兩吃「HOME燒肉」吃到飽免千元爽嗑安格斯牛+鮑魚 還有哈根達斯冰淇淋無限量供應

各位愛吃肉的捧油們看過來啦！這天來吃一家台中超夯的日式燒肉吃到飽▸HOME燒肉◂，不用千元價位就可以吃到安格斯牛和鮑魚，同時還有燒肉和火鍋一次滿足，飲料冰品自助吧無限供應還吃得到哈根達斯冰淇淋，強生和小吠吃完真的覺得飽到天靈蓋，絕對要分享給同樣無肉不歡的朋朋們！

這家HOME燒肉目前在台中有三家分店，我們這天來造訪位在永春東七路上的永春店，座位空間安排在二樓佔地很廣哦！

HOME燒肉-永春店

地址：臺中市南屯區永春東七路845號2F

電話：04-23803977

營業時間：11:30-01:00

inline：https://inline.app/booking/-N3IqT3Mq2xVW-zi0t_v:inline-live-2

IG：https://www.instagram.com/home_yakiniku2022/

HOME燒肉永春店│店家環境

一樓的入口整個就很日式風格，牆上還寫著大大的寵物友善，只要寵物有牽繩即可，想帶家中狗狗前來用餐也是OK的～

二樓的入口前竟然有漢服可以體驗超特別的！穿著後一旁也有庭院造景區可拍照留念。

HOME燒肉永春店整體的裝潢風格走的是現代日式感，色調很溫暖，店內的座位配置非常寬敞且座位數很多，不會像有些吃到飽餐廳感覺很擁擠。不論是情侶約會、家庭聚餐，還是跟一群死黨來大吃大喝，這裡的環境都非常適合。

也有好幾間可以容納多人的包廂，低消限制相關規定可詢問店家哦。

HOME燒肉永春店│飲料冰品自助吧

不得不說HOME燒肉的飲料冰品自助吧種類很豐盛！想得到的飲料、冰沙、茶類、咖啡、霜淇淋是標配，最讓小吠尖叫的是冰淇淋竟然有哈根達斯和比利時風雪頌冰淇淋！這對甜點控來說，還沒開烤就已經先贏一半了啦～

就連生啤酒機這裡也有，只要加價188元就能無限暢飲囉！

[未滿18歲請勿飲酒/開車請勿喝酒/禁止酒駕/飲酒過量有害健康]

HOME燒肉永春店│菜單Menu

HOME燒肉不分平假日目前是658/888/1098三種價位，光是658就有雞、豬、牛、羊、海鮮、烤物、蔬菜、熟食、小菜、甜點、鍋物等超多選擇，當然價位越高就可以吃更多高檔食材，我們這次是選擇吃中位價位的888，因為點888就可以爽吃658級別的所有肉品，肉質選擇也更高級像是可以吃到安格斯牛和鮑魚等等，CP值也是很高耶！另外火鍋部份也可以加價選擇比較特別的湯頭，我們這天選擇的是胡椒雞湯底。

HOME燒肉永春店│小菜&熟食

入座後HOME燒肉提供三款小菜，有百香木瓜、秘滷豆干和韓式泡菜三種，等餐來之前先吃點很開胃～

熟食部份我們點了HOME味牛肉拌飯(加如來鴨掌)和凱薩沙拉。

牛肉拌飯配料很多，而且牛肉給的很不手軟，我們還點了如來鴨掌增加脆度，調味還是用黃金泡菜醬，整體風味層次超多。

麻辣滷牛舌

麻辣風味非常的對味，而且牛舌切得還蠻厚的，吃起來不會覺得口感很單薄。

HOME燒肉永春店│鍋物湯底

鍋物我們選的是胡椒雞湯底，這湯頭配燒肉超解膩，濃郁的胡椒香氣讓整個人都暖了起來。

點的鍋料麻辣魚蛋和龍蝦沙拉會直接加入在火鍋料裡面，麻辣魚蛋咬下去會噴汁而且不會太辣，龍蝦沙拉裡頭的料也很有口感。

薑絲蛤蜊我們是直接丟火鍋湯頭裡增加鮮甜味，蛤蜊算是大顆的肉量有紮實哦！

對了，很喜歡HOME燒肉使用的是真的炭火，烤出來的肉肉就是會有一種炭香啊～

肉類或海鮮都可以隨自己喜好，搭配HOME燒肉調製的蘋果燒肉醬和辣味噌、或是使用桌邊提供的調味料做一同享用哦！

HOME燒肉永春店│肉品

安格斯極上雪花牛

這道必點！油花分布得超漂亮，不需要烤到全熟的狀感口感超嫩，吃起來入口即化～

人氣松阪豬、極上牛肋條

強生超愛這道極上牛肋條！烤的火候和熟度掌握得剛剛好的話，吃起來雖然帶有嚼勁但完全不柴哦～

松阪豬表面烤得有點金黃色，吃起來外酥內軟帶有彈性，好吃可以多點！

極上牛舌

牛舌這口感真的沒話說，非常Q彈，一大片塞入口中簡直感覺來到天堂！

安格斯手切骰

建議邊緣烤到微焦香，裡面維持軟嫩，吃來肉感超豐富。

十三香豬肋眼丁、泡菜豬五花

泡菜醬汁已經均勻的分布在豬肉上面，烤完直接吃的辛辣度剛好，很開胃哦～

豬肋眼丁加入了多種香料醃製，烤完可以直接吃不需要任何沾醬，吃起來也不膩口！

特選豬梅花、特選牛板腱

連小吠這種習慣吃瘦肉的都覺得豬梅花的肥瘦度剛好，烤好沾著辣味噌醬吃十分對味！

特選牛板腱口感紮實，火候掌握好不會覺得柴，如果是正在減脂期的朋朋可以安心大點特點～

滷大腸

滷大腸有事先醃過但還是要烤過才能食用哦！烤到滋滋作響後完全沒有腥味，QQ 的口感很涮嘴。

吃膩肉的話可以點薄切櫛瓜和杏鮑菇做搭配，水分瞬間被鎖在裡面，咬下去真的超 juicy！

HOME燒肉永春店│海鮮

888價位能吃到鮑魚真的很有誠意，鮑魚鮮甜度沒話說，搭配珍珠干貝一起吃鮮味直接在嘴裡炸開！極鮮粉絲貝烤到半熟的時候建議加一點柴魚醬油下去烤，整體風味會更升級囉～

HOME級秋刀魚

秋刀魚是難度比較高的海鮮可以請服務人員代烤，而且會直接幫忙去骨+去皮非常的貼心，懶人小吠可以直接享用滿滿魚肉，完全不用弄髒手，超幸福！

HOME燒肉永春店│甜點烤物

HOME燒肉有好多甜點烤物可以點哦！我們幾乎快點了一輪也太快樂啦HOME燒肉永春店│炭火日式燒肉吃到飽推薦！免千元爽嗑安格斯牛與鮑魚，火烤兩吃食材選擇超豐盛，還有哈根達斯冰淇淋無限量供應～

一口酥、地瓜麻糬。

鯛魚燒、超濃起司條

原味小鬆餅、美式布朗尼

原味小鬆餅烤到軟軟QQ的，鬆餅味很香；鯛魚燒裡面夾著香濃奶油，烤熱後外酥內軟。

一口酥的酥皮包著微酸的乳酪，這道超驚喜！超濃起司條則是鹹香濃郁，一吃就上癮啦～

地瓜麻糬香香甜甜的有夠邪惡，美式布朗尼巧克力風味超濃厚，加熱後中間質地很柔軟！來HOME燒肉這裡吃完一趟真的要做好體重計壞掉的心理準備（笑）

正當我們捧著肚子覺得飽到不行，服務人員還送上了職人代烤日式麻糬，會直接在桌邊服務代烤麻糬後、再現沾上香甜的花生粉，麻糬口感軟Q搭配超香的花生粉，罪惡度破表但實在好滿足啊！

整體來說HOME燒肉永春店不管是肉品選擇、海鮮新鮮度還是服務都很有水準，店員會針對高級肉品提供代烤服務，其他的也會細心教學。以888的價位來說能吃到這種品質的海陸饗宴，加上還有哈根達斯吃到飽，CP 值真心覺得高！還在想週末聚餐要吃什麼嗎？直接揪你的朋朋們一起來HOME燒肉大口吃肉吧！

HOME燒肉-永春店

地址：臺中市南屯區永春東七路845號2F

電話：04-23803977

營業時間：11:30-01:00

inline：https://inline.app/booking/-N3IqT3Mq2xVW-zi0t_v:inline-live-2

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康