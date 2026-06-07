台中平價吃到飽涮涮鍋！吃得到「十大伴手禮首獎、瓶子布丁」，280元起蔬食、鍋料、飲料冰品自助吧都無限續

火鍋控注意啦！這家去年才開幕的▸似錦涮鍋物◂不但是走平價路線，除了有多種自助吧吃到飽，還有十大伴手禮首獎的手工蛋捲可以吃！原來似錦涮是台中知名蛋捲品牌「似錦堂」旗下的新品牌，目前在台中已經有二家分店，我們這天來造訪的是似錦涮太平店，而且搭配店內活動可以吃到好幾種肉品，跟我們一樣喜歡大口吃肉肉的捧油千萬別錯過啦～

似錦涮太平店位在立文街上，店面外觀很像在黑板上有著粉筆畫作的感覺！周邊除了有機車格，開車前來的話附近也有路邊停車格和付費停車場可以停，交通不是問題。

似錦涮太平店

地址：臺中市太平區新高里立文街6號

電話：04-23939687

營業時間：11:30-22:00

IG：https://www.instagram.com/shi.jin.shabu/

似錦涮太平店│用餐環境

一進門就會看到似錦堂的智慧服務店專區，直接可以在這裡購買到他們獲獎的手工蛋捲以及新品布丁，而且在店內享用的話布丁可以優惠價購買，價格實惠很多哦！飯後甜點一定要來一份的啦。

用餐區域走的是明亮大方的日式風格，半開放式的隔間座位其實蠻有隱密性的，不會看到隔桌客人可以盡情的享用各自的餐點。

整體的用餐氛圍既時髦又輕鬆，重點是冷氣夠強（這對吃火鍋來說超級重要好嗎！）

店內從四人到八人桌都有，也有這樣可以個人用餐的座位區，一個人來吃鍋也不怕尷尬。

似錦涮太平店│蔬菜熟食自助吧

似錦涮太平店的蔬菜吧真的很有誠意，總共有超過20種蔬菜和火鍋料任你夾，看著滿滿的菜盤就覺得心情大好，加上主食選擇有將近30種選擇耶，而且大多都以原形食物為主十分健康！另外也有部份鍋料～重點是份量都蠻齊的，服務人員補得很勤快哦。

主食部份有這些選擇，絕對可以吃飽飽～

熟食部份除了白飯，還有麻辣鴨血、阿嬤的肉燥和招牌咖喱，枱面區維持的也很乾淨，蠻注重衛生的。

盛好白飯後真的無法抗拒肉燥的魅力！裡頭除了肥瘦各半的肉燥還有油豆腐和滷蛋哦～

口感Q軟的麻辣鴨血滷得很透，當然也要來個一碗！

醬汁香濃順口的日式咖哩也是白飯殺手啦，天啊光是吃完這區肚子就快飽了耶。

似錦涮太平店│飲料冰品自助吧

飲料冰品自助吧位在店內中央，有小吠喜歡的小美冰淇淋！

醬料區該有的都有，喜歡有滿滿的蘿蔔泥和洋蔥丁可以加。

飲品和霜淇淋區，除了氣泡飲和茶飲之外，竟然還有莫凡比Movenpick咖啡機！

似錦涮太平店│菜單menu

店內菜單如下，肉品種類蠻多的，最便宜280元起就可以享有自助吧吃到飽，而且店內免服務費哦！

點餐方式可以在桌邊掃QR碼點餐用LinePay結帳，也可以在店內的點餐機點餐。

似錦涮太平店│入會禮

如果有加入會員的話，可以從下列四款入會禮四選一哦！這是一定要加起來的吧🙋‍♀️

小肉豆

南部早餐店的必備菜色，在台中還不是想吃就吃得到！沒想到來似錦涮吃鍋可以點耶～

炸薯條

薯條炸得很酥脆不會過頭，調味剛好也不會太鹹哦！

炸甜不辣

鹹香帶嚼感的甜不辣真的是愈吃愈涮嘴，也是萬年不敗的選擇之一呀～

老油條

小吠私心推薦老油條，丟進鍋裡吸飽湯汁，半脆半軟的口感最讚了！

似錦涮太平店│餐點內容

這天我們的湯頭點了壽喜燒湯和麻辣湯，壽喜燒湯帶點甜味，麻辣湯則是香辣帶勁，用來涮肉很剛好

很喜歡似錦涮的蔬菜選擇很多，我們選擇全部丟進壽喜燒鍋裡一起煮，讓湯頭更加清甜～

低脂沙朗牛／9oz

小吠選擇的低脂沙朗牛原本還怕太偏瘦煮完會乾柴，結果完全不會耶！

掌握好時間涮個幾秒入口，肉質紮實又有牛肉香。

松阪豬／9oz

松阪豬則是強生的最愛！看這個油花分布就知道吃起來的口感大好～

入口這個Q彈的口感真的沒話說，帶點脆度的肉質嚼起來超有感，新鮮好吃！

對了！現在現在參加評論活動居然直接送牛五花、豬梅花或是雞腿肉，老闆真的想讓我們飽到天靈蓋。

豬梅花

豬梅花的肥瘦比例分佈也是小吠喜歡的，有部份肥度但大部份偏瘦，涮麻辣湯也很夠味～

雞腿

使用帶皮去骨雞腿肉，覺得反倒適合壽喜燒湯頭，和鹹鹹甜甜的湯頭口味很合拍！

似錦涮太平店│甜點

吃完火鍋，肚子再撐也要留一點空位給甜點！點每份火鍋都會附上超級有名的首獎蛋捲，酥脆的口感真的是滿分。

另外也很推薦加購最近的新品瓶子布丁，在店內的加購價比在外頭買便宜許多哦！

原味布丁（加購價 60元/原價 100元）

布丁蛋香味超級濃郁，配上上頭的焦糖，苦甜平衡得剛剛好，而且推薦有個隱藏版吃法就是可以自己加自助吧的霜淇淋，再插上蛋捲就可以拍個網美照啦，重點是這樣吃美味更升級。

抹茶布丁（加購價 70元/原價 120元）

淡淡的抹茶香在舌尖散開，搭上布丁的甜味，非常有層次感，抹茶控強生給過！

可可布丁（加購價 70元/原價 120元）

這款走成熟大人味路線，濃郁的可可香氣帶著微微苦甜風味，上面居然還撒了巧克力豆增加口感，小吠超愛這款。

這天整體吃下來覺得似錦涮鍋物的CP值真的高到不行！從新鮮的蔬菜吧到誠意十足的肉片，再加上那個讓人欲罷不能的甜點區，真的是誠意滿滿。重點是價格也非常親民，完全是小資族的福音啊！下次想吃好吃又實在的火鍋、但又不想太傷荷包，來這裡準沒錯囉～

似錦涮太平店

地址：臺中市太平區新高里立文街6號

電話：04-23939687

營業時間：11:30-22:00

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」