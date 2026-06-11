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南投超萌「水豚君咖啡館」！親子寵物友善＋近距離摸水豚超療癒

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

「享日啡啡」位於南投埔里，Cona’s妮娜巧克力、紙教堂、桃米親水公園、Feeling18 LAB、水与松萌萌園、山上山下咖哩、桑心實驗室、有水居創意餐坊…等人氣的埔里景點、埔里美食都在附近，可以順遊排進行程之中。

享日啡啡結合水豚主題、咖啡輕食、親子空間與寵物友善環境，不只能悠閒喝咖啡，還能近距離與超萌水豚、小鴨、貓咪互動很療癒。我們這次是家族聚餐結束後，回程路上臨時決定來享日啡啡續攤，順便讓小朋友放電，大人可以坐著聊天喝咖啡，小朋友則忙著看水豚、玩沙池，還蠻愜意的～

【享日啡啡】

電話：0937 732 232

地址：545南投縣埔里鎮桃米里桃米路23-2號

營業時間：早上10:00-下午18:00

公休日：週四

📬享日啡啡 FB 粉絲頁

享日啡啡｜停車場

享日啡啡餐廳前方規劃了寬敞停車空間，開車過來蠻方便的。

享日啡啡｜用餐環境

享日啡啡雖然外觀是鐵皮屋，但挑高空間加上大片落地窗，質感灰彩繪牆面、木質桌椅與綠色植栽，整體採光明亮舒適、自然放鬆，還蠻舒適的耶～

享日啡啡｜低消說明

享日啡啡每人低消為一杯飲品或一份餐點，120 公分以下兒童不受低消限制。

註1：單點濃湯、小點、甜點與霜淇淋不列入低消

註2：客滿時用餐時間限制為90分鐘

享日啡啡｜餐點

生乳霜淇淋，一份59元。杯座很可愛是三角椎，而且湯匙是鏟子，都是可以帶回家的喔！我們來的這天口味是草莓與香草、冰甜消暑。

椪柑美式，一杯180元。入口先能感受到椪柑的自然果香與微微酸甜，接著才慢慢帶出美式咖啡的尾韻，喝起來清爽又順口。

檸檬氣泡美式，一杯180元。檸檬清香與美式咖啡微苦尾韻融合得很好，搭配氣泡特別地沁涼，清爽又解膩。

靜岡焙茶牛奶，一杯180元。這杯是鮪魚點的，圖案好可愛呀～沒喝到只能放圖供參。

冬瓜檸檬氣泡飲，一杯150元。這杯是紅豆姐指定要喝的，這小孩很愛氣泡飲呀！冬瓜甜香與檸檬酸香就是絕配，微糖的甜度很順口。

手沖咖啡，衣索比亞 耶加雪菲 貓男爵 Ethiopia Yirgacheffe Kasha Washed G1，一份180元。這杯是婆婆點的，沒喝到一樣放圖供參囉~

享日啡啡｜可愛小動物

貓咪

店貓當天幾乎一路都在睡覺，慵懶模樣超級可愛。

水豚君、鴨

戶外動物區是一個小庭院，需先點餐結帳後才能進入戶外動物區。進去前要聽工作人員解說注意事項，且家長要全程陪同小孩喔~

享日啡啡最吸引人的主角，絕對就是水豚君！圓滾滾的模樣加上一臉呆萌的表情，真的讓人忍不住狂拍照，豪~~~可愛呀。

享日啡啡｜兒童戲沙池

除了小動物之外，店外還規劃了兒童戲沙池空間，小朋友可以盡情放電～

享日啡啡｜文青商品販售區

店內也有規劃文青選物與商品販售區，販售一些可愛小物、咖啡、水豚、海洋相關商品與療癒系周邊。

享日啡啡｜評價

享日啡啡最迷人的，就是能近距離看到超萌水豚君，再搭配舒服環境與特色飲品，真的蠻愜意的～

在找埔里咖啡廳、埔里親子景點、埔里寵物友善餐廳，或是單純想放慢步調喝杯咖啡，都可以參考一下喔！

享日啡啡｜常見問題

Q1：享日啡啡可以帶寵物嗎？

A：可以，店家為寵物友善空間，但需準備推車，並留意寵物安全與其他客人感受。

Q2：享日啡啡有停車場嗎？

A：有，店門口有停車空間，開車前往相當方便。

Q3：享日啡啡有限時嗎？

A：客滿時用餐時間為 90 分鐘。

享日啡啡

電話：0937 732 232

地址：545南投縣埔里鎮桃米里桃米路23-2號

營業時間：早上10:00-下午18:00

公休日：週四

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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