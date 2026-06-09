台中超浮誇「巨無霸飯糰」！份量大到兩手快握不住 還有吐司生菜多到滿出來

「飯糰的家」隱身位於台中東區力行國小旁，雖然是個低調的小攤位，但誇張大份量的飯糰吐司與紮實用料，可是有不少死忠熟客， Google 評價也很高喔～

最近滑社群，大家有沒有發現美國正在瘋台灣的「台式紫米飯糰」？這種把酥脆油條、肉鬆、荷包蛋，用Q彈紫米糯米緊緊包裹的「東方熱狗」，一顆三百多台幣，在美國直接掀起排隊狂潮！

這麼一比之下，台灣飯糰 CP 值真的超高，尤其今天介紹的這間「飯糰的家」，老闆娘用料豪不手軟，大顆飯糰完全夠我分成三餐吃，就連吐司的生菜也沒有在客氣，多到可以直接擺成早午餐餐盤了，超級划算！

【飯糰的家】

電話：0932 560 142

地址：401臺中市東區東勢里進德北路81號

營業時間：早上06:00-10:30

公休日：週日

飯糰的家︱地址位置

飯糰的家位於台中市東區進德北路、力行國小旁，鄰近中友百貨、一中街。由於攤子前方遮陽布、遮陽傘蓋得很密，第一次來還會誤以為沒營業，非常低調呀~

飯糰的家︱菜單

飯糰的家主要販售飯糰與吐司系列，價格雖然比一般傳統早餐店稍高一點點，但看到份量後立刻覺得划算。

飯糰的家︱餐點

這次買了兩顆飯糰，小顆與大顆各一枚，光小顆就是一個手掌大小了，我硬是要拿兩顆，手指伸展最開大顆依舊快掉下去，份量十足呀！

▼肉排蛋飯糰，大顆65元，更換紫米加5元。肉排蛋飯糰包好以後，老闆娘很親切的問：要加生菜蘿蔔絲嗎？！

我：要🙋‍♀️

所以飯糰外層還多了生菜蘿蔔絲增添口感～

外層如果紫米白米各半的話不用加價，我加價5元改全紫米，老闆娘有告知紫米比較軟糯一些，果然吃起來是比較濕潤軟糯，如果喜歡更有口感一些的，建議可以選果紫米白米各半，或是白糯米。

內餡除了兩塊鹹香的肉排，還有牛蒡絲、肉鬆、油條、花生粉…等滿滿料，大顆我覺得增加的主要是飯量，超多！我認真分成三餐吃才把它吃完，份量真的很豪氣~

▼綜合飯糰，小顆50元。綜合米飯是白紫各半加海苔，餡料的話就是酸菜、牛蒡絲、肉鬆、油條、花生粉…等傳統食材。吃起來和印象中的傳統飯糰一樣，就是米飯口感相較軟糯一些，份量對男生來說也是飽足感十足~

▼起司蛋吐司，一份45元。

生菜一樣多到浮誇，我後來有把2/3的生菜、蕃茄單獨夾出來用碗裝當生菜沙拉吃，不然生菜過多會吃不太到起司蛋的味道XD。

吐司用鐵鍋煎過有香氣，搭配炒蛋、融化起司與清爽生菜，還蠻涮嘴的喔~

飯糰的家︱評價

飯糰的家最驚人的就是份量，老闆娘超佛心用料不手軟，真的是吃一顆可以飽一天呀XD 口味選擇也不少，連素食都有，下次想來試試香雞飯糰與板烤飯糰~

飯糰的家︱常見問答

Q1. 飯糰的家有內用座位嗎？

A：目前以外帶為主，沒有提供正式內用空間。

Q2. 飯糰的家份量有多大？大顆和小顆差很多嗎？

A：飯糰份量非常大，光是小顆就比女生的拳頭大了！大顆和小顆主要差在飯量，如果沒那麼愛吃米飯的話，其實小顆就很飽了。

Q3. 飯糰的家幾點開？

A：通常早上6點開始營業，實際時間還是要依店家公告為主。

飯糰的家

電話：0932 560 142

地址：401臺中市東區東勢里進德北路81號

營業時間：早上06:00-10:30

公休日：週日

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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