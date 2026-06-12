Threads上爆紅逢甲必吃！ 日式居酒屋「勝吉の宵町」炭火串燒、熱炒推薦，濃濃日式氛圍宵夜首選

最近Threads上爆紅的台中隱藏版日式居酒屋，就是這間「勝吉の宵町」！店址位在台中市西屯區，緊鄰熱鬧的逢甲商圈外圍，店內充滿濃濃的日本昭和氛圍，主打職人炭火串燒與熱炒料理，營業時間至凌晨兩點，是不少台中在地老饕推薦的西屯區深夜食堂與逢甲宵夜聚餐首選。

勝吉の宵町位置

勝吉の宵町位在台中市西屯區福星路上，就在櫻花黃昏市場旁，地標非常醒目好找，從逢甲大學商圈或是水湳經貿園區開車過來只要5-10分鐘的路程，若是開車前往，除了路邊停車格，附近也有福星路收費停車場。

勝吉の宵町環境

走進勝吉の宵町，彷彿瞬間移動到了日本街頭的小酒館，店內裝潢採用大量的木質元素，營造出濃厚的昭和復古風。

最吸引眼球的是那極具特色的電纜捲筒木桌，搭配工業風鐵桶座椅，讓用餐氛圍顯得隨興又愜意。

空間寬敞不壓迫，無論是台中西屯上班族下班後的同事聚會，或是好友們來到逢甲商圈想找個能放鬆小酌的深夜空間，這裡相當適合呢。

除了愜意的用餐區，勝吉の宵町店內後方還特別設置了一個充滿質感的木作舞台區，目前店家規劃未來將邀請樂團表演或歌手駐唱進駐，想像一下，在濃濃日式氛圍中吃著串燒、聽著現場演奏，這裡絕對會成為逢甲商圈最具話題性的音樂居酒屋！

來居酒屋怎麼能少了冰涼的飲品？勝吉の宵町 現場備有大型透明冰箱櫃，裡面整齊擺放了各式各樣的瓶裝啤酒，從經典的台啤，到海尼根、百威及Kirin Bar應有盡有，還有清爽的氣泡飲與礦泉水，這裡不僅是台中西屯適合下班小酌的好去處，更是逢甲聚餐想爽快乾杯的首選！

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

勝吉の宵町串燒區

勝吉の宵町最棒的地方就是它的串燒採自行挑選，一進門就能看到前方櫃台旁琳瑯滿目的串燒櫃，陳列得超級整齊。

從原肉蔥鹽牛舌、炭香牛肋條，到各式包捲著新鮮蔬菜的肉串應有盡有，品項多樣化且食材新鮮看得見，想吃什麼就自己拿鐵盤夾取，再交給櫃台即可。

勝吉の宵町堅持使用傳統炭火烤炙，看著師傅在烤爐前精準掌控火侯，將每一串肉串烤至表皮金亮微焦，鎖住鮮甜肉汁，最後刷上店家研發的獨門秘製醬汁，鹹甜適中的滋味帶出濃郁炭香，這正是機器電烤無法取代的迷人風味。

滷肥土雞爪 220元

選用個頭飽滿的土雞爪，經過長時間滷製，口感軟Q帶點嚼勁，滿滿的膠質化在口中，鹹香入味的滷汁帶點微甜，真的會讓人吮指回味，完全是西屯居酒屋裡少見的高水準台式下酒菜。

水蓮豬五花捲 70元／櫛瓜牛花捲 80元／聖女豬捲 70元／炭蔥五花豬 70元

想在台中西屯找清爽不膩的串燒？糖糖特別推薦勝吉の宵町的「蔬果包肉系列」！

．櫛瓜牛花捲：咬下去會爆汁的櫛瓜與牛肉油脂完美融合。

．聖女豬捲：番茄的酸甜平衡了肉香，酸爽滋味非常開胃。

．炭蔥五花豬：經典必點！爆量青蔥配上刷醬炭火香。

．水蓮豬五花捲：滿滿的水蓮被豬五花緊緊包裹，炭烤後依然保留了清脆口感，水分十足。

明天見牛花捲 80元

「明天見牛花捲」其實就是大家最熟悉的金針菇牛五花，肥美飽滿的牛五花肉片，包裹著吸滿肉汁與獨門醬香的金針菇，經過炭火炙烤，金針菇依然保有滑順爽脆的口感，咬下去還會噴汁。

原肉蔥鹽牛舌 160元／炭香牛肋條串 120元

原肉蔥鹽牛舌糖糖個人強烈推薦必點！這道牛舌口感帶有獨特的脆度與厚實感，炭火烤過後香氣十足，搭配旁邊鹹香帶甜的特製蔥鹽，爽脆解膩的層次感讓人欲罷不能；另外這道炭香牛肋條串也處理得很好，帶點筋的嚼勁卻不會難以入口，每一口都能感受到濃郁的牛肉油脂與醬汁交織出的豐富香氣。

限量雞腿肉串 90元／醬香雞心 55元

限量雞腿肉串選用厚實的雞腿部位，炭火將外皮烤到微微金黃帶脆，肉質卻依然保有驚人的軟嫩度與雞汁；醬香雞心處理得非常乾淨，吃起來無腥味，刷上獨門醬汁後炭烤，口感相當Q彈。

奶油椒鹽玉米 180元

除了職人烤串，勝吉の宵町這道「奶油椒鹽玉米」也是桌桌必點的人氣副食，玉米本身鮮甜飽滿，裹上淡淡的奶油香氣，再搭配椒鹽與爆量蒜酥提味，鹹甜交織的口感真的超涮嘴，讓人一吃就停不下來。

古味吐司烤肉排 150元

這道古味吐司烤肉排也是招牌必點，烤得金黃微焦、帶著酥脆口感的吐司，夾入厚實且炭香味十足的烤肉排，每一口都能吃到肉質的紮實與炭火燻香。一旁還貼心附上黃金泡菜與特製沾醬，可以依照喜好自行搭配，增加清爽度與層次感。

讚岐烏龍麵 150元

選用正宗讚岐烏龍麵條，口感紮實且極富彈性，每一根麵條都均勻裹上了鹹甜適中的特製醬汁，麵體上方撒滿了舞動的柴魚片、海苔絲與清脆蔥花，搭配豐富的肉片與時蔬拌炒，層次感十足。

勝吉炸雞塊 220元

外層裹上薄脆的麵衣炸至金黃誘人，口感類似日式唐揚雞，不僅咬下去有迷人的喀滋聲，裡頭的雞肉更是鮮嫩多汁，這道炸雞塊鹹香夠味，無論是單吃，還是做下酒菜都非常合適。

胡椒蝦 300元

店家採用肥嫩新鮮的白蝦，經過高溫快炒後充分吸收胡椒的辛辣與香氣，蝦肉口感Q彈飽滿，每一口都能吃到鮮甜與辛香的層次感，這種香辣過癮的滋味，絕對是台中西屯夜晚配上冰涼啤酒的最佳拍檔。

蜜糖地瓜 150元

享用完鹹香的串燒，一定要點這份「蜜糖地瓜」來滿足第二個胃！ 切成塊狀的地瓜炸得外酥內綿，裹上一層薄脆厚實的蜜糖外殼，甜度適中不膩口，咬開後地瓜本身的香甜與糖衣的脆感交織，是老饕們私心最愛的西屯居酒屋甜點。

勝吉の宵町不僅是一間職人炭火串燒居酒屋，更是一個能讓人徹底放鬆、沉浸在昭和情懷中的深夜避風港，未來搭配小舞台的樂團表演，這裡絕對會成為台中西屯最迷人的音樂居酒屋，如果您正在逢甲商圈尋找一個適合下班小酌、朋友聚會，或是想感受現場熱力的宵夜好去處，這裡就是您的不二之選！

勝吉の宵町

電話：0971-715930

地址：台中市西屯區逢福里福星路693-1號

時間：18:00~02:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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